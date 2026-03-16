沙田東海薈結業！全港僅剩一分店 曾推$42兩餸飯救市 同集團酒樓去年狂縮舖

本港飲食業寒冬持續，不少港人熟悉的食肆亦難逃結業命運。日前，有網民發現沙田HomeSquare的「東海薈」分店悄然結業，現址舖位已圍起圍板。據了解，同集團旗下酒樓「星薈」、「海都」去年亦先後停業，品牌目前在全港僅剩青衣一間酒樓。

連鎖酒樓再縮舖！沙田HomeSquare「東海薈」結業 同集團全港僅剩一分店

曾推$42兩餸飯 仍無力回天

「東海薈」位於沙田HomeSquare 1樓的分店已在近日停業並圍上木板，悄然結業離場。品牌是東海飲食集團於2012年創立的高檔路線，以傳統與新派佳餚吸引顧客。為應對市道轉變，「東海薈」沙田店曾於去年6月順應潮流，推出僅兩個月的「兩餸飯」推廣，以低至$42的親民價格作招徠，惟未能挽回頹勢。

品牌易手傳欠薪 全港僅剩青衣店

據悉，「東海薈」現由飲食集團「東海飲食集團有限公司」經營，去年已有消息傳出，沙田分店拖欠約20名員工薪金。而隨著沙田店的離場，集團旗下的「星薈」、「海都」及「THE STORY」等品牌亦相繼結束營業，目前，集團僅餘下位於青衣城的「東海薈·拉斐特」一間酒樓仍在運作。

資料來源：東海飲食集團 Tang's Catering Group