人龍找換店再擴張？ 「小女孩」進駐沙田港鐵站內  同區第二店  網民熱議： 兌日圓有冇咁好賺

生活百科
更新時間：16:48 2026-03-11 HKT
發佈時間：16:48 2026-03-11 HKT

近年港人外遊意慾高漲，加上日圓匯率持續低迷，帶挈了本地找換店生意。近日，於上環起家的人龍店「小女孩找換店」被發現在港鐵沙田站內圍起工程圍板，似乎正準備開設全新分店，旋即引起網民關注，不少人均驚訝其擴張速度。

找換店逆市擴張？ 「小女孩」攻入沙田港鐵站

小女孩找換店自2018年於上環開業以來，憑藉較傳統銀行優惠的匯率及免手續費等優勢，上環總店門外更經常大排長龍。
近年港人外遊意慾高漲，加上日圓匯率持續低迷，帶挈了本地找換店生意。
今日(11日)，有網民在Threads上分享，指留意到「小女孩找換店」即將在沙田區再下一城。新店選址在沙田站閘內昔日私人理財服務「K cash」的櫃位，從並附上的相片可目，舖位已貼出「工程進行中」的告示。對於「小女孩」在區內已有分店的情況下依然決定擴張，該網民不禁感嘆：「兌Yen 有冇咁好賺」。

網民熱議：咁好生意咩

此消息一出，隨即引發網民熱烈討論。有網民幽默地形容其擴張速度，笑稱：「擴充到變少女」。然而，亦有部分網民對其受歡迎程度提出質疑，認為除非兌換大額外幣，否則實際節省金額有限，「最多咪抵嗰少少，除非你唱十幾萬，如果唔係有咩分別 一定要去小女孩？佢咁好生意咩」。

為沙田區第二分店

翻查資料，小女孩找換店自2018年於上環開業以來，憑藉較傳統銀行優惠的匯率及免手續費等優勢，一直深受港人歡迎，上環總店門外更經常大排長龍。去年3月，該店已將版圖擴展至沙田好運中心，是次在同區開設分店，頗令人驚喜。

小女孩找換店（中環）

  • 地址：中環德輔道中156號（上環港鐵站A1出口右手邊，往中環方向步行2分鐘）
  • Whatsapp查詢及預留現金：9840 3449

小女孩找換店（沙田）

  • 地址：沙田橫壆街1-15號沙田好運中心3樓3115號舖
  • Whatsapp查詢及預留現金：9335 8885

小女孩找換店（沙田港鐵站店）

  • 地址：沙田區沙田新市鎮沙田市中心沙田車站圍1號

資料、相片來源：samleejai＠Threads、小女孩找換店

延伸閱讀：小女孩找換店沙田開分店！免手續費+超抵匯率兌日圓/泰銖 無須再過海 上環店常大排長龍

