日圓匯率｜日圓失守4.9關口 跌至逾1年低位 一文睇清找換店+銀行+信用卡最新匯價

【唱Yen／日圓匯率／換日元／日圓走勢／找換店】受日本擬提早大選消息影響，圓匯進一步下跌，每美元兌日圓周一低見159.05水平，見一年半新低；每百日圓兌港元亦跌破4.9關口，報4.89。本港市民亦趁機「唱平Yen」，有找換店職員表示，兌日圓較往日大增3成。

日本擬提早大選消息影響，圓匯進一步下跌，每美元兌日圓周一低見159.05水平，見一年半新低；每百日圓兌港元亦跌破4.9關口，報4.89。

1.小女孩

日圓賣出價：4.901

地址 上環德輔道中156號 營業時間 星期一至五9:00至19:00 / 星期六、日10:00至16:00 /公眾假期休息 電話 2915 4812 WhatsApp 6715 9995

2.有利兌匯

日圓賣出價：4.89

地址 香港上環干諾道西3號億利商業大廈地下C1及C2舖 營業時間 星期一至五9:00至19:00 / 星期六09:00至17:00 / 周日及公眾假期休息 電話 65823709 / 65823179 / 51322901 WhatsApp 65823709

3.環球 (上環)

日圓賣出價：4.893

地址 香港上環德輔道中272-284號興業商業中心地下F2號舖 營業時間 星期一至星期日09:00至19:00 / 公眾假期照常營業

4.匯通 (上環)

日圓賣出價：4.89

地址 香港上環永樂街1一3號世瑛大廈地下A1及B號舖 營業時間 星期一至五9:00至18:30 / 星期六09:00至17:00 / 周日及公眾假期休息 電話 22950333 WhatsApp 59339980

5. 2XCHANGE (尖沙咀)

日圓賣出價：4.915

地址 九龍尖沙咀彌敦道63號iSquare港鐵MTR樓層3B舖 營業時間 星期一至六及公眾假期10:00至20:00 / 周日休息 電話 22677728

6. 世一 (旺角)

日圓賣出價：4.893

地址 九龍旺角彌敦道577-577A號高氏大樓地下7&8號舖 營業時間 星期一至五9:00至20:00 / 星期六09:00至19:00 / 公眾假期照常營業

7.匯點通

日圓賣出價：4.908

地址 九龍油麻地碧街33-39A號永華大廈地下39E號舖 營業時間 星期一至五09:45至20:45/星期六及日10:15至18:45，公眾假期照常營業 WhatsApp 98716398

8.多福

日圓賣出價：4.95

【觀塘店】

地址 觀塘巧明街106號冠力工業大廈地下2號舖 營業時間 星期一至星期五9:30至18:30 / 星期六、日及公眾假期休息 電話 23279731 WhatsApp 94359212

【荔枝角店】

地址 九龍荔枝角青山道676號W668地下6號舖 營業時間 星期一至星期五9:30至18:30 / 星期六、日及公眾假期休息 電話 39968703 WhatsApp 91729611

【九龍灣店】

地址 九龍灣常悅道19號福康工業大廈地下1A舖 營業時間 星期一至星期五9:30至18:30 / 星期六、日及公眾假期休息 電話 25220220 WhatsApp 94391191

【元朗店】

地址 元朗教育路18一24號 元朗商業中心3號舖 營業時間 10:00至19:00 電話 21528002 WhatsApp 56484842

9.牛記

日圓賣出價：4.9213

地址 上環急庇利街1號長達大廈地下 營業時間 星期一至五9:00至17:30 / 星期六 9:00-13:00 / 公眾假期除外 電話 2544 1851 WhatsApp 2542 8701

10.永恒

日圓賣出價：4.93

地址 九龍尖沙咀漢口道17號新聲大廈5樓8室 營業時間 星期一至星期五9:30至18:00 / 星期六10:00至14:00 / 星期日及公眾假期休息 電話 2376 0698

11.堅成

日圓賣出價：4.930

地址 九龍尖沙咀36-44彌敦道重慶大廈87號鋪地下 營業時間 星期一至星期五9:00至18:00 / 星期六9:00至14:00 / 星期日及公眾假期休息 電話 2368 0084 / 2368 3712 / 2366 4952

12.飛鳥

日圓賣出價：4.93

地址 油麻地現時點商一樓106鋪 營業時間 星期一至星期五12:00至20:00 / 星期六12:00至17:00 / 星期日及公眾假期休息 WhatsApp 6994 3386

13.發達鳥

日圓賣出價：4.93

地址 九龍深水埗褔華街177號地舖（麥當勞旁） 營業時間 星期一至五12:00至20:00 / 星期六12:00至5:00 / 星期日及公眾假期休息 電話 6990 6196（WhatsApp預約）

每百日圓兌港元匯率銀行比較 銀行 每100日圓兌換港元（電匯賣出價） 南洋商業銀行 4.912 華僑銀行 4.914 交通銀行（香港） 4.916 工商銀行（亞洲） 4.917 創興銀行 4.918 招商永隆銀行 4.92 建設銀行（亞洲） 4.923 中信銀行（國際） 4.927 上海商業銀行 4.930 東亞銀行 4.933 中國銀行（香港） 4.867 恒生銀行 4.935 大新銀行 4.938 星展銀行 4.934 （截至2026年1月14日上午11時05分）

日圓匯率｜兌換日圓大5方法

1.香港找換店兌換

市面上有眾多兌換日圓的方式，其中以本地持牌找換店是最受歡迎的選擇之一，營業時間普遍較長，方便上班族，且大多不收取手續費。不少找換店更提供預約服務，可提前鎖定心儀匯率，亦毋須現場排隊。

2.使用外幣戶口電匯

第二種方法是銀行的外幣戶口，透過網上銀行以更優惠的「電匯價」先行兌換，再預約到分行提款，或直接到遍佈各區的外幣提款機提取日圓現鈔。

3.網上銀行服務兌換

只要利用網上銀行服務，就可以安坐家中利用電匯價預先兌換外幣到自己的外幣戶口，然後再在網上或致電向銀行預訂想提取的外幣現鈔數量，再到銀行提取。香港幾間主要銀行都在多區設有外幣提款機，如果擁有外幣戶口，可預先透過網上銀行或手機銀行，以電匯價兌換所需外幣，然後到外幣提款機提取。

4.便利店ATM兌換

若想抵達日本再作安排，可選擇直接在當地ATM提款。只需預先為在香港提款卡開通海外提款功能，設定好提款日期與上限，便可在日本機場，甚至7-11、Lawson等便利店內的ATM機提取日圓。

5.信用卡海外簽帳

可直接使用信用卡作海外簽賬，其匯率通常貼近市場即時價格，部分卡種更能賺取可觀的現金回贈或飛行里數，惟要注意的是，不同銀行會收取海外交易手續費，最高或為消費金額的3%，使用前宜先了解清楚。

日本為港人旅遊熱點，外遊前注意日圓匯價走勢。

信用卡機構 每100日圓兌換港元 銀聯 4.924807（截至2026年1月14日） JCB 4.920000（截至2026年1月14日） Visa 4.936514（截至2026年1月14日） MasterCard 4.938000（截至2026年1月13日）

