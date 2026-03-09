再有街坊酒樓結業！藍田豪宴逾十年光景告終 網民慨嘆「年輕人不飲茶」

在飲食業汰弱留強的浪潮下，服務街坊多年的地區酒樓經營日艱。近日，有網民傳出消息，指紮根麗港城商場超過十年的「豪宴海鮮酒家」於本月（3月）結業，引發地區居民及網民熱議，不少人對又一間集體回憶的消失感到可惜。

開業逾十年街坊酒樓 麗港城豪宴海鮮酒家結業

位於麗港城商場的「豪宴海鮮酒家」結業。

有網民於社交平台 Facebook 群組慨嘆，指「麗港城商場酒樓3月中左右退出」。該酒樓為是於商場2樓的「豪宴海鮮酒家」，主要服務區內居民，是典型的街坊酒樓。據悉，該酒樓已於3月8日結業。「豪宴海鮮酒家」所屬的豪宴集團，旗下擁有多個餐飲品牌，包括豪宴皇宮、豪宴海鮮酒家、聚豪軒、潮宴等。但集團近期似乎將資源集中於年初在觀塘新開設、耗資過千萬裝修的「豪宴薈」豪華宴會廳，其官方社交平台亦主力宣傳此新據點。

網民慨嘆：酒樓已經生存唔到

對於酒樓的結業，網民反應各異，並提出了不同看法。有網民認為結業是意料中事，直言「執遲咗」，指出現今經營環境困難，「酒樓已經生存唔到，無謂再交租」。亦有留言分析指，除了「租約期滿」，餐飲集團的策略轉移也是主因，因「集團觀塘開分店」，同時感嘆「酒樓生意越來越難頂，年青人不喜歡飲茶」。

雖然有部分網民批評該酒樓的食物質素，留言稱「畀人彈啲食物好差」，但亦有不少食客為其平反，認為「價錢唔係高」，「近近哋 有埞地方坐下 食下嘢 ok呀」，更有食客表示「可惜，上年食過幾好味」。許多留言都提到，該酒樓是區內長者的聚腳點，「麗港城豪宴都多老人家」、「商場頂層開乜酒樓都係長者消磨的地方」，流露出對長者將失去日常消遣去處的擔憂，甚至有人悲觀地預言「自己老左果陣己經冇酒樓可去」。同時，有消息靈通的網民透露，舖位將由「星小館頂手做」。