北角長者飯堂推$19早餐放題！粥粉麵/咖啡奶茶/腸仔煎蛋10幾款任飲任食 店員：唔明老闆點解賣咁平

百物騰貴，尋找平價美食是不少香港市民的日常。近日，有網民在社交平台分享，北角一間素有「長者飯堂」之稱的餐廳，新推出僅售 $19 的自助早餐放題，食客可在一小時內任食粥粉麵及任飲咖啡奶茶，定價極低，旋即引起大批網民熱烈討論。

北角「包羅萬有(萬友)」推$19早餐放題 1小時任飲任食

有網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」分享，表示在北角「包羅萬有(萬友)」餐廳「食咗個19蚊任食早晨」。從其發佈的相片可見，餐廳提供自助形式的早餐，食物款式多樣。據了解，該 $19 早餐放題由星期一至六早上7時至11時供應，食客可於一小時內任食。食物款式每日更換，包括炒粉麵、即食麵、通心粉、各式粥品、炒蛋、腸仔、煙肉、午餐肉、水果、沙律及多士等，每日有十多款食物。咖啡、奶茶、牛奶、檸茶、檸水等飲品亦是無限量供應。

曾推平價任食午餐獲大讚 網民：肯定爆場

該餐廳過往曾因推出 $29 自助午餐而聞名，吸引大量長者排長龍光顧，因而被譽為「長者飯堂」。對於新推出的 $19 早餐，網民反應非常熱烈，紛紛留言表示「$19抵食喎」、「肯定爆場啦」、「淨係食腸仔同炒麵都夠和味」。亦有網民理性分析，認為「有困難嘅人但求一餐溫飽」，認為此舉能幫助基層市民。

負責人：暫時收支平衡

《星島頭條》聯「包羅萬有(萬友)」查詢，餐廳負責人受訪時指，早餐放題剛推出不久，暫未作宣傳，但顧客普遍反應良好。對於如此低的定價，連店員也坦言：「老闆都無解釋點解咁平，我地都唔明白老闆心意。」不過負責人亦補充，早餐食材成本不高，且觀察到客人暫時食量不算太大「唔會食得太飽太多」，目前仍能「做到收支平衡」。

包羅萬有（萬友）任飲任食自助放題

地址：北角英皇道483-497號東寶大廈地下A號舖

電話：5330 0514





圖片由餐廳提供





