星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空

不少市民呻外出用膳價錢愈來愈貴，近日北角一間餐廳新開業推出$29任食放題，吸引了不少市民排隊光顧。《星島申訴王》記者上周早上11點到達現場，發現店舖尚未開門，已經有30多人在排隊等候，大部分是長者。店外的宣傳單張顯示，午餐的原價為$39，下午茶時段減至$29，一小時內任食，包括多款惹味小菜，例如咕嚕肉、番茄蛋、麻婆豆腐和燜排骨等，並有白飯和粥供應，飲品方面則有鮮奶和橙汁等，還有生果可選，自稱是「大排檔價錢，酒店式享受！」

午市$39任飲任食 十分鐘内被搶清光

食店於11點半開門，要求食客先在門口付款後再入座。進入店內後，大家爭相夾餸，現場發現有很多餸菜不用十分鐘，已經被清空。

記者實測夾餸「鬥手快」 食客不滿餐碟油淰淰

記者Sammi在現場夾餸都要鬥手速，她拿了一些星洲炒米、咕嚕肉、番茄蛋和排骨，認為以$39的午餐來看，選擇多樣，性價比高。試食後她表示，星洲炒米帶有濃厚的咖喱味，但口感偏乾身。至於燜排骨則味道不錯，口味偏淡而不濃味，適合老人家食用。

老闆堅持餸菜現做 靠街坊口碑賣廣告

食客陳小姐表示，食肆價錢相當實惠，食物質素也不錯，但唯一缺點是餐具「油淰淰」，認為問題需要改進。食客杜生提到，自己已經是第三次光顧，覺得價錢「抵到爛」，39元任食，確實非常划算。

食店負責人李生表示，他們的食材從不使用預製菜，因為老闆堅持現做，而$39優惠是試業推廣價，靠街坊口碑好過賣廣告。大家有發現其他平價的自助餐？歡迎在下方留言討論。