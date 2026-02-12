將軍澳全新即撈海鮮火鍋放題！長者$188無限時任食新鮮鮑魚/大閘蟹/大頭蝦/烤生蠔/椰皇/榴槤/車厘子

將軍澳美食版圖迎來全新即撈海鮮火鍋放題！佔地達4,500呎的新派火鍋店「太平洋火鍋」隆重登場，以其寬敞的環境和極具競爭力的價錢，迅速成為區內外的熱話。餐廳主打震撼的「馬拉松式」用餐體驗，其中午市可歎足4小時，而宵夜時段更是無限時任食，60歲以上長者更是任何時段均可享$188的極抵優惠價，讓顧客可以徹底放鬆，盡情狂食！

有別於一般限時90分鐘的火鍋放題，「太平洋火鍋」打破常規，為食客提供極之充裕的用餐時間。其中，「午休馬拉松」時段由中午12時至下午4時，長達4小時，成人收費僅$248，讓平日時間較鬆動的退休人士或家庭主婦，可以相約親友，無拘無束地由火鍋吃到下午茶。而晚上9時後入座，即可開啟「無限時深宵食堂」模式，以$268的親民價錢，任飲任食直至凌晨3時，絕對是夜貓子或收工較晚的打工仔，與朋友聚會、睇波暢談的最佳選擇。而60歲以上長者，則無論在任何時段，均可以$188優惠價享用，性價比極高。

即撈海鮮/任食大閘蟹回本

餐廳的自助區陣容鼎盛，最吸引眼球的，莫過於店內的大型海鮮魚缸，食客可體驗「即撈即煮」的樂趣，將活跳跳的大頭蝦、新鮮鮑魚、沙白等海鮮直送餐桌。此外，熟食區的選擇同樣令人驚喜，店家不計成本提供無限量供應的清蒸大閘蟹，蟹蓋下盡是黃澄蟹膏，絕對是回本必食之選。同場更有熱烘烘的烤榴槤、串燒、烤生蠔、小龍蝦等，目不暇給。

火鍋的靈魂在於湯底，「太平洋火鍋」特別呈獻「五指毛桃湯底」，帶有淡淡的椰子清香與藥膳風味。肉類方面，選擇亦非常豐富，包括澳洲安格斯牛肩胛以及西班牙五花腩片，無論是牛魔王還是豬肉愛好者都能在此找到心頭好。

飲品的選擇同樣大方。除了常見的基本紙包及罐裝飲品，還有新鮮椰皇可以任飲。水果亦有多款任揀，車厘子、蜜瓜、香蕉、柑、西瓜等，最適合用來解膩。

