長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 (附申請資格/津貼範圍)

自住物業維修津貼2026｜政府裝修資助｜長者裝修津貼｜隨著樓齡增長，許多舊式樓宇都可能面臨日久失修的問題，影響居住安全。為了協助有需要的自住物業業主，特別是長者，政府推出了「有需要人士維修自住物業津貼計劃」（坊間俗稱「長者裝修津貼」），旨在提供財政資助，讓合資格業主能維修保養安樂窩，改善樓宇失修狀況，加強居所安全。《星島頭條》將為各位老友記詳細整合申請資格、津貼金額及合資格工程範圍，讓您一次過掌握所有重要資訊。

自住物業維修津貼2026｜長者裝修最高資助$80,000！申請資格/步驟/適用工程一覽

自住物業維修津貼2026 長者裝修最高可獲$80,000資助！

「有需要人士維修自住物業津貼計劃」計劃不設申請限期，每宗申請最高可獲80,000港元津貼，可用於處理單位滲水、更換門窗，以至大廈公用地方維修等工程，讓有需要人士能及時保養安樂窩，而申請人須符合特定資格，如年滿60歲並通過入息資產審查，或為指定社會福利津貼的受助人。

誰可以申請市建區的「自住物業維修津貼」？

「有需要人士維修自住物業津貼計劃」2026年的申請資格

想申請此項津貼，申請人必須滿足以下全部條件：

身份證明：必須持有有效的香港身份證。 業主身份：必須是香港境內住用或綜合用途樓宇中的住用單位業主。 自住要求：申請人及其合法配偶（如已婚）都必須居住在申請物業內。 經濟狀況：必須符合下列其中一項條件： 年滿60歲長者：並符合相關的入息及資產限額。

長者生活津貼受惠人。

綜合社會保障援助（綜援）受助人：並符合特定家庭狀況（如家有65歲或以上長者、殘疾人士或沒有50歲以下健全成年人等）。

傷殘津貼受助人：並符合相關的入息及資產限額。 財務狀況：申請人不得為未獲解除破產令的破產人士。

2026年再度上調入息及資產限額

年滿60歲長者或領取傷殘津貼的申請人，須符合入息及資產限額。其中，入息包括工資、各類津貼、租金收入、商用車輛入息、退休金等；而資產則包括土地、房產、車輛、投資、股份、儲蓄及現金等。

(i) 供60歲或以上長者申請「自住物業維修津貼」的入息及資產限額

申請人 每月入息限額(港元) 資產限額(港元) 單身人士 $10,900 $1,245,000 夫婦 $16,680 $1,890,000

(ii) 供申領傷殘津貼的申請「自住物業維修津貼」的入息及資產限額

家庭人數 每月入息限額(港元) 資產限額(港元) 1人 $13,230 $295,000 2人 $20,680 $400,000 3人 $25,870 $521,000 4人 $32,020 $609,000 5人 $40,150 $675,000 6人 $46,620 $731,000 7人 $51,400 $781,000 8人 $57,470 $816,000 9人 $63,380 $904,000 10人或以上 $69,150 $974,000

*以上資料或會按年調整，申請前請以官方公布的最新版本為準。

長者裝修津貼金額最高可達$80,000

項目 說明 津貼上限 每個津貼申請的上限為80,000港元。 計算方式 每位合資格申請人及其配偶（如已婚）就其物業可共獲批最高80,000港元。津貼額會按申請人在物業的業權份數比例計算。 申請次數 在政府撥款許可的情況下，合資格申請人可在10年內分最多4次提出申請，總津貼額上限同為80,000港元。 其他津貼 若申請人曾獲房協的「長者維修自住物業津貼」，仍可申請此計劃，但兩者總額不得超過80,000港元。

何時開始申請「自住物業維修津貼」？

「有需要人士維修自住物業津貼計劃」是一項恆常的資助計劃，全年均接受申請，不設截止日期。不過，申請人需要特別留意提交申請的時機，以確保符合資格。

自住單位內部維修 關鍵時間點：必須在維修工程開始前遞交申請。 正確流程：先尋找合適的承辦商取得工程報價，然後提交津貼申請，待收到市建局發出的「原則上批准通知書」後，才可正式動工。如果在獲批前已開始工程，相關費用將不獲資助。

大廈公用地方維修 關鍵時間點：當您收到由業主立案法團或物業管理公司發出的集資通知書後，便可以立即開始準備文件並遞交申請。



「自住物業維修津貼」申請流程逐步睇

「自住物業維修津貼」申請流程

整個申請過程清晰直接，主要分為「申請資格」及「發放津貼」兩個階段。申請人只需按以下步驟進行，便能順利完成申請。

*溫馨提示： 提前準備好所有證明文件，能讓審批過程更為順暢，助您更快獲得資助。

合資格的裝修工程涵蓋室內及公用地方

津貼的適用範圍廣泛，主要涵蓋與樓宇安全相關的維修工程，不論是住用單位內部，還是大廈公用地方均可申請。合資格的工程項目包括：

結構與外牆 修葺鬆脫、破裂或剝落的混凝土。 改善外牆安全，如修葺破損的批盪或紙皮石。 清拆違例建築工程和天台搭建物。

門窗與防水 檢驗、修葺或更換破損的窗戶。 修葺天台及平台防水層，解決滲水問題。

消防與安全 改善走火通道、消防和救援進出途徑。 提供、改善和維修保養樓宇的消防裝置和設備。 改善分間單位的消防及樓宇安全工程。

屋宇裝備與衛生設施 修葺、維修保養和更換升降機、電線、煤氣喉管等。 更換破損的便溺污水管、廢水管、食水管及地下排水渠。 安裝無障礙設施。

其他相關工程 斜坡或擋土牆的維修保養。 因上述主要工程而引致的相關維修，如勘測和專業服務（例如清拆石棉）。 償還尚欠屋宇署、房協或市建局的樓宇維修貸款。



「自住物業維修津貼」個案分析 3個真實例子助您理解

為了讓您更深入了解津貼的申請細節，我們假設了三個不同情況的長者申請案例，涵蓋了不同的家庭背景、維修需求及業權狀況。

個案一：獨居長者全面翻新安樂窩

申請人：陳伯伯，75歲，獨居於一個樓齡超過40年的自置單位，為「長者生活津貼」的受惠人。

維修需求：單位的窗戶因長年失修，在雨季時嚴重滲水。同時，廁所的防水層亦已老化，導致牆身出現滲漏問題。他希望一次過更換全屋鋁窗，並重做廁所的防水及飾面工程。

申請與結果： 陳伯伯符合「長者生活津貼受惠人」的資格，並且是單位的唯一業主。 他找來合資格承辦商報價，總維修費用為65,000港元。 他成功申請了津貼，並獲批 65,000港元 的資助，全額支付了是次維修工程的費用，無需為此動用自己的積蓄。



個案二：夫婦應對大廈強制驗樓令

申請人：李太，68歲，與丈夫同住於一個聯名擁有的單位（夫妻各佔50%業權）。他們夫婦並非領取任何社會援助，但家庭總入息及資產均低於「有需要人士維修津貼」的二人家庭限額。

維修需求：他們居住的大廈收到強制驗樓令，業主立案法團決議進行大型維修工程，包括修葺大廈外牆的剝落石屎及升級消防系統。根據業權份數，李太的單位需要分攤70,000港元。

申請與結果： 由於李太年滿60歲，且家庭經濟狀況符合入息及資產限額，因此符合申請資格。 雖然物業是聯名擁有，但由於是與合法配偶共同持有並一同居住，他們可共同申請最高80,000港元的津貼。 最終，他們成功獲批 70,000港元 的津貼，以支付整個大廈維修攤分費用。



個案三：與家人同住的業主處理室內失修

申請人：王婆婆，80歲，與兒子一家同住。她本人是「綜合社會保障援助」的受助人，並擁有居住單位的一半業權（另外一半由兒子持有）。

維修需求：王婆婆睡房的天花板出現石屎剝落（俗稱「石屎剝落」），有潛在危險。同時，全屋的電線已十分陳舊，需要立即更換。工程總報價為90,000港元。

申請與結果： 王婆婆作為綜援受助人，符合申請資格。 津貼額的計算需要考慮兩個因素：首先，每個物業的津貼上限為80,000港元；其次，津貼額需按申請人的業權比例計算。 因此，王婆婆可獲批的津貼上限為：80,000港元（物業上限） x 50%（個人業權） = 40,000港元。 她最終獲批40,000港元津貼，餘下的50,000港元維修費用則需由他們家庭自行承擔。



「有需要人士維修自住物業津貼計劃」查詢方式

查詢熱線：3188 1188

網頁：>>按此<<

申請須知：>>按此<<

資料來源：市區重建局