長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）

近期，部分領取長者生活津貼（下稱「長生津」）的老友記將陸續收到社會福利署寄出的覆檢通知書。如長生津受惠人收到社署寄出紫色的覆檢通知書，需在一個月內如實申報經濟狀況，否則津貼發放或會受到影響。鑑於不少長者對整個覆檢程序有疑惑，《星島頭條》將在本文為大家整理出，覆檢方式、最新資產及入息限額計法、填表需知等資料，確保老友記的福利不受影響。

收到社署紫色信不用慌！先了解甚麼是長生津覆檢制度

那麼，到底甚麼是「覆檢」呢？由於長者生活津貼政府動用公共資源，為65歲或以上的長者朋友提供生活補助。正因為這筆錢來自政府一般收入，政府有責任確保它能用得其所，真正幫助到有經濟需要的長者。

因此，「覆檢」就如一次定期的「資格檢查」，社署會定時了解各位長者的經濟狀況，核實大家是否仍然符合領取津貼的資格。為了確保公平，社署亦會與入境處、銀行、土地註冊處等多個機構合作，小心核對資料的準確性，防止資源被誤用。

如欲了解甚麼是長者生活津貼可細讀以下相關文章：長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼） 最新金額/申請資格

長生津2種覆檢方式：全面覆檢、郵遞覆檢

覆檢以六年為一個周期， 分為「郵遞覆檢」和「全面覆檢」兩種，每位長者在周期內各經歷一次，在社署寄出的信件會清楚說明屬於哪一種。

覆檢以六年為一個周期， 分為「郵遞覆檢」和「全面覆檢」兩種，每位長者在周期內各經歷一次，在社署寄出的信件會清楚說明屬於哪一種。

1. 郵遞覆檢：簡單方便，在家完成

如果您收到的是「郵遞覆檢通知書」，那程序就非常簡單。您只需要：

填妥覆檢表格上申報受惠人及／或其配偶／同居人士 (如適用)的入息及資產資料。

將表格簽署，並放入社署為您準備好的回郵信封。

在一個月內寄出即可。

2. 全面覆檢：親身會面，職員協助

若收到的是「個案覆檢通知書」，則需要親自前往社會保障辦事處一趟。屆時，請帶齊以下文件：

已填好的覆檢表格。

所有相關的入息和資產證明文件正本（例如身份證、銀行存摺或月結單等）。

社署職員會與受惠人會面，核對資料。假如受惠人因身體不適或行動不便，無法出門， 社署可以特別安排職員上門探訪，協助您完成覆檢。

長生津最新入息、資產上限是多少？（2026年2月1日起生效）

覆檢會按照最新的資產及入息限額來審批，標準如下：

長者生活津貼最新的資產及入息上限：

申請人類別 資產總值上限 每月總入息上限 單身人士 $415,000 $10,900 夫婦 $630,000 $16,680

*上述限額由2026年2月1日起生效

「入息」同「資產」點樣計？

需要計算的「入息」：

工作收入：無論是全職、兼職散工，還是自己做小生意、手工業賺的錢，都要計算在內。

退休金或長俸

租金收入：如果有物業出租，扣除差餉、地租等開支後，收到的租金淨額。

年金每月收入：從年金計劃中，每月固定收到的款項。

不用計算的「入息」：

子女或親友給您的「家用」。

安老按揭或保單逆按計劃每月派發的錢。

重要提示：雖然以上款項不用當作「收入」，但如果花不完，儲蓄起來，那筆錢就會被視為您的「資產」，需要在資產部分申報。

需要計算的「資產」包括：

物業：在香港或外地，用來收租或投資的物業和土地。

現金和儲蓄：所有銀行戶口內的存款。

投資項目：股票、債券、基金、金條、金幣等。

商業用車：例如的士、小巴牌照及其車輛。

退休金：退休計劃中已累積、可以提取的款項。

不用計算的「資產」：

自住唯一物業。

為自己將來準備的骨灰龕位。

人壽保險的現金價值。

輕鬆又準確！填寫覆檢表格需知

填寫覆檢表格需知

核對個人資料：仔細檢查受惠人與配偶（如適用）的姓名、身份證號碼、地址和電話是否正確無誤。 如實申報入息：有收入就照實填寫，沒有的話，就在相關項目選擇「沒有」，並在總額一欄填上「0」。 清楚申報資產：誠實申報您擁有的資產總值。建議在填表前，先到銀行「打簿」或查看最新的銀行月結單，確保金額準確。 親筆簽名確認：所有資料填妥後，請記得在表格的最後，親筆簽上您的名字和當天日期。

未能如期交表 長生津或停發

請各位老友記務必留意，覆檢表格有指定遞交日期。如果未能在限期前交回，社署就無法確認受惠人是否仍然符合資格，這可能會影響甚至暫停長生津的發放。

3個最後提醒！留意留港日數

誠實是最好的保障 ：請務必如實申報。社署有權與銀行等機構核對資料，若因一時隱瞞而影響日後的福利，甚至負上法律責任，那就得不償失了。

留意留港日數 ：如果您在過去一年，大部分時間都不在香港，留港少於60日，津貼資格可能會受影響。若您計劃長期在內地養老，轉為申請「廣東計劃」或「福建計劃」會是更合適的選擇。

情況轉變不用愁：萬一這次覆檢後，您的資產或入息超出了限額，導致津貼暫停，也請不要過於憂慮。這並非永久性的決定。只要將來您的經濟狀況再次符合資格，隨時可以向社署重新提出申請。

資料來源：社會福利署

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