長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車費一覽

香港不少長者都習慣使用「2元乘車優惠」來搭交通工具出行，當中少不了北上深圳玩樂。隨著政府於去年《財政預算案》中公布，長者乘車優惠將由4月1日起改為「兩蚊兩折」，於新安排實施下，大部分交通工具的車資將不再是劃一收$2，對於經常往返内地的老友記來說，其交通開支將有甚麼變化？又會否大幅加價？《星島頭條》為大家整理了港鐵、巴士及小巴往來各口岸的車費變動，即睇本文攻略。

長者乘車優惠「兩蚊兩折」4月開始！港鐵/巴士/小巴 北上新車費一覽

政府於去年的《財政預算案》中公布，長者的「$2乘車優惠」將會優化為「兩蚊兩折」優惠，並會於今年4月1日起實施。而新政策將會分兩階段實行：

第一階段（2026年4月1日起）： 乘搭票價$10或以下的路線，車費維持$2；票價$10以上則支付原價的兩折，乘搭次數不受限制。

乘搭票價$10或以下的路線，車費維持$2；票價$10以上則支付原價的兩折，乘搭次數不受限制。 第二階段（2027年4月推行）： 加入每月240程的優惠上限。

北上深圳車費加價？3大口岸交通「新舊價」比較

在新計劃下，凡年滿60歲或以上的香港居民，仍可繼續使用樂悠咭來享用乘車優惠，受惠資格及具體使用方法維持不變。不過，對於喜歡北上深圳消遣的老友記而言，新收費亦有影響。《星島頭條》以下整理了港鐵、巴士及小巴往來各口岸的費用變化：

1. 經羅湖口岸

中環出發往羅湖

以往長者「2元乘車優惠」是不包括往返羅湖站，只可享「特惠車費優惠」，即65歲或以上的長者乘搭東鐵往返羅湖站可享半價。而新計劃實施後亦一樣，以中環作起點為例為例，新車費與舊車費將會一樣。

現時票價 4.1後票價 差額 成人 $52.2 $52.2 $0 65歲或以上 $26.2 $26.2 $0 60至64歲 $52.2 $52.2 $0

「上水分段」（上水出閘）往羅湖

不少精明的長者會選擇於上水站出閘再入閘，以享受更低廉的車費。若以中環作起點為例，由中環往上水一程$22.2，以往長者優惠$2，於新制下票價$10以上將改為2折，即$4.5，總車費將會比之前有加幅。

現時票價 4.1後票價 差額 成人 $48.7 $48.7 $0 65歲或以上 $15.3 $17.8 $2.5 60至64歲 $28.5 $31 $2.5

2. 經蓮塘/香園圍口岸 巴士車費增

往返蓮塘口岸的巴士及小巴路線，包括城巴的B7及B8路線、九巴的B9及79K路線，以及專線小巴59S，大部分票價均超過$10，因此4月後車費會按兩折計算，加幅較顯著。

路線 原票價 現時票價 4.1後票價 差額 城巴 B7（上水寶運路開出） $11.3 $2 $2.3 $0.3 城巴 B8（大圍站開出） $18.1 $2 $3.6 $1.6 九巴 B9（屯門站開出） $21.3 $2 $4.3 $2.3 九巴 79K（上水開出） $6.9 $2 $2 $0 專線小巴 59S（上水站開出） $9.9 $2 $2 $0

3. 經落馬洲/福田口岸

而往來落馬洲口岸（即福田口岸）的港鐵、巴士及小巴路線，在「兩蚊兩折」新計劃下，車費亦有調整。

中環出發往落馬洲

與羅湖站一樣，只有65歲或以上的長者乘搭東鐵往返落馬洲享有半價優惠，新計劃實施後亦一樣，以中環作起點為例，新車費與舊車費將會一樣。

現時票價 4.1後票價 差額 成人 $52.2 $52.2 $0 65歲或以上 $26.2 $26.2 $0 60至64歲 $52.2 $52.2 $0

「上水出閘」往落馬洲

同樣以中環站作起點，長者抵達上水站後，出閘再入閘「慳錢」，再搭去落馬洲站，新安排下車費同樣有加幅。

現時票價 4.1後票價 差額 成人 $48.7 $48.7 $0 65歲或以上 $15.3 $17.8 $2.5 60至64歲 $28.5 $31 $2.5

巴士及小巴路線

路線 原票價 現時票價 4.1後票價 差額 九巴 B1（天慈開出） $15.3 $2 $3.1 $1.1 專線小巴 75（元朗福康街開出） $10 $2 $2 $0

實例話您知：「兩蚊兩折」後新車費係幾多？

為了讓您更清楚了解「兩蚊兩折」新乘車優惠，《星島頭條》將以3個生活實例來說明，於4月1日新制度實施後，新收費將會如何。

1. 居住元朗的陳婆婆

陳婆婆幾乎每週都會去深圳的超市買菜及日用品，她會由從元朗福康街，乘搭專線小巴75到落馬洲，經福田口岸往深圳。

現時優惠車費︰ 這程小巴車費$10，持樂悠咭的陳婆婆可享$2乘車優惠，故車費只需$2。

這程小巴車費$10，持樂悠咭的陳婆婆可享$2乘車優惠，故車費只需$2。 4月1日後新優惠車費︰根據「兩蚊兩折」新計劃規定，$10或以下車費維持$2，故她的車費不變。

2. 居住黃大仙的李伯伯

李伯伯喜歡和舊同事北上唱卡拉OK、聚餐，享受退休生活，居住黃大仙的他，會於黃大仙乘港鐵到大圍站，轉乘城巴B8前往蓮塘口岸。

現時優惠車費︰ 乘港鐵由黃大仙站至大圍站，李伯伯只需$2；再於大圍站搭城巴B8往香園圍口岸，同樣是$2，故全程只需$4。

乘港鐵由黃大仙站至大圍站，李伯伯只需$2；再於大圍站搭城巴B8往香園圍口岸，同樣是$2，故全程只需$4。 4月1日後新優惠車費︰於「兩蚊兩折」新計劃下，由黃大仙站至大圍站的車費 原價$8.6，李伯伯只需$2；而於大圍站搭城巴B8往香園圍口岸，車費原價$18.1，這程優惠只有兩折，車費優惠是$3.6，全程需$5.2，比以往貴$1.6。

3. 居住港島北角的張婆婆

張婆婆的女兒嫁到深圳，她每月會去探望女兒及孫兒，享受家庭樂。她習慣了直接方便的路線，會由北角搭港鐵，經東鐵線直達羅湖口岸。

現時優惠車費︰ 張婆婆年屆66歲，她享有港鐵的特惠車費優惠，可以半價乘搭港鐵往羅湖站，故車費只需$27.2。

張婆婆年屆66歲，她享有港鐵的特惠車費優惠，可以半價乘搭港鐵往羅湖站，故車費只需$27.2。 4月1日後新優惠車費︰由於港鐵直達羅湖或落馬洲的路線，不在「$2乘車優惠」範圍內，所以張婆婆於「兩蚊兩折」新制下，優惠會維持不變，同樣是$27.2。

資料來源︰港鐵、九巴、城巴