長者餐飲優惠2026｜46大連鎖酒樓/快餐/放題 樂悠咭、長者咭折扣！大家樂/太興/利東/牛大人

飲食
更新時間：10:30 2026-02-28 HKT
發佈時間：10:30 2026-02-28 HKT

 長者餐飲優惠｜為了回饋社會、關懷銀髮族，香港眾多餐飲集團及連鎖食肆持續為60歲或以上的長者提供專屬餐飲優惠。只要持有長者咭或樂悠咭，即可在日常外出用膳時享有折扣、現金減免或免費餐點。本文整合2026年最新的48大長者餐飲優惠資訊，涵蓋快餐、酒樓、火鍋放題、餅店等，助您輕鬆掌握各大優惠詳情。

2026年最新版！46大長者咭+樂悠咭餐飲優惠 連鎖快餐店/酒樓/放題

餐飲優惠作為最貼近日常生活的福利之一，廣受長者歡迎。從早餐到晚餐，各大品牌如大家樂、麥當勞及肯德基等，均提供直接的現金折扣、免費贈品或套餐升級等優惠，讓長者在不同時段都能享受實惠。

1. 大家樂長者餐飲優惠 茶餐折扣/免費油菜

即日起至12月31日，於茶市時段在任何大家樂分店憑長者咭消費滿$40，即可減$3。若已在手機App認證長者身份，午市或晚市消費滿$30，可額外獲贈油菜一客。

如何在大家樂 Club 100內登記成為長者會員？

  1. 登記成為大家樂 Club 100會員，於主頁右下角「帳戶」內點擊「帳戶設定」。
  2. 按「身份認證」後點擊「我是長者」。
  3. 上傳樂悠咭或長者八達通正面及背面，等五至七個工作天審核即可。

2. 大快活「快活關愛長者咭」會員專享減$3優惠

持有長者咭或樂悠咭的顧客，可於指定分店或透過大快活官方網站申請「快活關愛長者咭」。成功申請後，每次消費均可享有$3的現金折扣，每月累計優惠金額最高可達$300。

  • 「快活關愛長者咭」網上申請連結：>>按此<<
  • 「快活關愛長者咭」分店申請地址：>>按此<< 

3. 麥當勞 McDonald's 長者專享3大優惠 免費薯餅/飲品

麥當勞為長者咭持有人提供3項時段性優惠（不適用於週末、公眾假期及指定分店）：

  • 上午11時前： 購買$13或以上的單點正價食品，可免費獲贈脆薯餅。
  • 上午11時前： 正價購買港式奶茶，亦可免費獲贈脆薯餅。
  • 上午11時後： 購買$13或以上的單點正價食品，可免費換領McCafé 熱即磨黑咖啡（細）、McCafé 細即磨白咖啡（細）、熱港式奶茶或中汽水一杯，或中薯條一客（任選其一）。

4. 一粥麵 長者可獲免費飲品 

在早/茶市時段，凡出示有效的長者咭，或以長者八達通/樂悠咭惠顧任何粥麵套餐或單點主食，即可免費獲贈茶、咖啡或熱飲一杯。此優惠不適用於自助點餐、手機訂餐及外賣平台。

5. 太興長者限定！外擇燒味85折 燒鵝/切雞/油雞

即日起至2026年3月，太興為長者提供一項特別優惠。所有持樂悠咭的顧客，在太興全線分店購買指定的外賣燒味，包括全隻或半隻的原味燒鵝、切雞及油雞，均可享有85折。

6. 美心MX 長者咭/樂悠咭晚市全單75折

長者咭、樂悠咭或長者八達通持有人，在每月的第一個星期四晚市時段於美心MX消費，可享全單75折。

    7. 肯德基 KFC 免費奶茶/即磨咖啡

    肯德基為長者推出兩項專屬優惠，長者在全日任何時段消費滿$10，即可獲得一杯免費熱香滑奶茶、熱美式咖啡或熱即磨白咖啡（亞洲國際博覽館除外）。此外，若在上午11時後消費滿$20，則可額外獲贈一份馬鈴薯蓉。此優惠不適用於星期六、日及公眾假期。

    8. 永年士多 茶市免費飲品

    下午3時後，持有效長者咭的顧客在永年士多（沙田分店除外）作任何消費，即可免費獲贈熱奶茶、熱檸茶或熱檸水一杯。此優惠每人每日限用一次。

    9. 銀龍粉麵茶餐廳 長者咭/樂悠咭茶餐減$3

    憑長者咭或樂悠咭，於下午茶時段在銀龍堂食惠顧下午茶套餐，即可享有$3折扣，每人每次限用此優惠一次。

    10. 華星冰室 現金即減優惠

    凡持有長者咭的顧客，在華星冰室單次消費滿$50即可減$5，滿$100可減$10，優惠按消費金額累計。

      11. 必勝客 Pizza Hut 長者咭/樂悠咭堂食減$5

      持有長者咭或樂悠咭的顧客，在Pizza Hut堂食享用下午茶套餐，即可獲得$5折扣，每人每次限用一次。

      12. 薄餅博士 PHD 長者茶市消費即減$2

      凡持長者咭或樂悠咭，在下午茶時段於PHD進行任何消費（不含小費及膠袋費），均可享有$2的現金減免。

      13. 八方雲集長者茶餐 $15鍋貼/水餃+珍珠奶茶

      八方雲集特別為長者推出下午茶優惠，以$15的價格即可享用鍋貼/水餃套餐連珍珠奶茶，提供經濟實惠的午後選擇。

      14. 吉野家 早巿/茶巿長者咭減$3

      長者憑長者咭於早市或茶市時段，在全港吉野家分店消費滿$30，即可獲$3折扣。此優惠不適用於「午後の輕食」及「精明の選」系列。

      15. 譚仔雲南米線 長者米線減$8/免費飲品

      譚仔雲南米線為長者提供二選一優惠：選擇兩款或以上配料的米線（不包括淨米線、過橋米線及任何套餐）可減$8；或在惠顧任何一碗米線時，免費獲贈冷熱飲品一杯（指定飲品除外）。

      16. 南記粉麵 年滿60歲長者可獲免費豆漿/生菜

      年滿60歲的顧客出示長者證明，在南記粉麵購買任何粉麵（指定產品除外），即可在全線分店免費選擇細豆漿或半份生菜。

      17. 譚仔三哥米線 長者下午茶惠顧指定食品可獲熱飲

      為回饋長者，譚仔三哥推出下午茶優惠。每日下午2時至6時，持長者咭的顧客凡點購一份或以上米線，即可免費獲贈熱飲一杯。

      18. 包點先生 長者咭/樂悠咭即享缽仔飯減$3

      長者於每週四、五光顧包點先生並出示證明，購買任何缽仔蒸飯配指定點心即可減$3；此外，購買任意3件包類產品可享9折。

        19. 利東集團酒樓 早市長者茶位$2

        利東集團旗下的利東軒、利東酒家等五間酒樓，為持樂悠咭的長者提供早市$2茗茶優惠。

        20. 尖沙咀蓮香樓/旺角蓮香居 長者$2茶位+免加一

        在早上6時至9時45分光顧蓮香樓尖沙咀店或蓮香居旺角店，持長者咭或樂悠咭即可享受$2茶位及免加一服務費。

        21. 銀杏館 點心$6起 長者額外85折

        油麻地的社企餐廳銀杏館，提供多款$6起的「耆妙點心」，者更可享受額外85折的優惠。

        22. 旺角襟江酒家 長者早茶優惠

        旺角襟江酒家在逢星期一至五的早茶時段，為長者及其同枱客人提供$2茶錢及免加一的優惠。

        23. 快樂蜂 Jollibee 長者平日限定 優惠套餐$16起

        長者可憑長者咭在平日享用優惠套餐：早上11時前$17三件班戟；11時後$16磨菇飯配熱飲或$27肉醬意粉加熱飲。優惠不適用於中環分店。

        24. 榮華餅家 長者咭9折

        榮華餅家為持長者咭的顧客提供標準價貨品九折優惠，但不適用於機場分店、網店及臨時銷售點。

        25. 聖安娜餅屋 長者買麵包西餅95折

        在任何時段，持長者咭到聖安娜餅屋購買麵包西餅，可獲95折。此優惠不適用於蛋糕、季節性產品及飲品。

        26. 美心西餅 麵包產品95折

        持長者咭的顧客在美心西餅購買任何麵包類產品（包括家庭麵包、單個包及三文治），可以享受95折。

        27. 恆香老餅家 長者咭全單9折

        在恆香老餅家購物，於付款前出示正本長者咭，即可享受全單九折的優惠。

        28. A-1 Bakery 樂悠咭額外95折

        長者在每月28日憑有效的樂悠咭消費，即可自動享有額外95折。

        29. 東海堂 指定產品95折再減$2

        持有效長者證明至東海堂門市，購買指定產品可享95折。同時，每購買兩件產品可再額外減$2，四件減$4，如此類推。

        30. 牛大人 65歲以上火鍋放題最高減$110

        年滿65歲的長者憑有效身份證明，於正價時段享用牛大人火鍋放題，將能獲得最高達$110的折扣。

        31. 牛氣 放題長者優惠價

        年滿65歲並持有有效身份證明的長者，可以「長者優惠價」享用火鍋放題。

        32. 亞參雞飯 長者外賣自取全單85折

        持有樂悠咭或長者咭之長者，前往亞參雞飯所有分店購買外賣自取，即可享受85折優惠。

        33. 錦麗 長者優惠全年適用

        即日起至12月31日，持樂悠咭或長者咭的顧客，在錦麗任何分店全日惠顧主食或套餐，每張咭均可享有$3折扣。

        34. 茶木 ‧ 台式休閒餐廳 堂食外賣主食減$3

        凡持樂悠咭或長者咭，在全線茶木分店的任何時段惠顧主食或套餐，不論堂食或外賣，均可享受$3優惠。

        35. Just steak Cafe Grill 長者全單85折

        持有樂悠咭的長者與兩位親友同行，在Just steak Cafe Grill堂食或外賣均能享有全單85折。

        36. 一鍋堂 長者午市晚市最高減$60

        一鍋堂火鍋放題店在午市及晚市為長者提供特別優惠，折扣高達$60，讓長者可以更經濟實惠地享用火鍋。

        37. Tonkichi 長者同行 堂食外賣85折

        若三人同行中有一人持有樂悠咭，不論是堂食或外賣，均可享受全單85折優惠。

        38. 大喜屋飲食集團 88折歎日式放題

        持有長者咭或有效身份證明的顧客，在指定的大喜屋及大瀛喜分店享用午市或晚市放題時，可額外獲得88折。

        39. 無肉食 ahimsa buffet 長者折扣高達$10

        年滿60歲的長者在「無肉食」享用午市素食自助餐可減$5，晚市則可享高達$10的折扣。

        40. Pacific Coffee 長者全店餐飲9折

        持有效長者咭的顧客，可在香港大部分Pacific Coffee分店享受飲品與食品九折優惠（手調飲品及食品適用）。

        41. Starbucks 星巴克 手調飲品減$5

        即日起至8月27日，每日早上11時前，長者購買中杯或以上的手調飲品，可享$5折扣。

        42. 天仁茗茶 茶飲減$2

        凡持有長者咭或樂悠咭，購買天仁茗茶的茶飲可享減$2優惠，每人限用一杯。

        43. 海天堂 滿$100即減$25

        即日起至2026月12月31日，長者憑長者咭或樂悠咭，以現金或電子支付購買正價產品滿$100時，可享$25折扣。

        44. 松記糖水店 堂食9折

        松記糖水店在全港七間分店，為長者提供堂食9折優惠。

        45. 和牛燒肉一郎 燒肉放題 長者半價

        凡惠顧和牛燒肉一郎指定的放題套餐，長者可享半價優惠，最低$124起即可入場。

        46. 安平燒肉 長者專享套餐優惠價

        長者前往安平燒肉，可以「長者優惠」的價格享用精選燒肉套餐。

         

        資料來源：社會福利署

         

        同場加映：長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪

