長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪

退休生活是人生的新篇章，標誌著一個可以更自由地探索世界、享受生活的黃金時代。為了鼓勵各位老友記保持活躍的身心，多與親朋好友相聚，香港各大機構及景點，包括海洋公園、昂坪360纜車、中環摩天輪等，於2026年繼續推出長者咭及樂悠咭專屬優惠。《星島頭條》為您一站式整理12個最新的玩樂、景點、娛樂著數，讓您輕鬆計劃行程，即睇下文了解詳情。

2026最新12大長者玩樂、景點優惠！樂悠咭/長者咭都有份

香港各大機構及景點為長者提供多元化的玩樂優惠，樂悠咭或長者咭持有人均可享有$10乘坐中環摩天輪、$50搭乘昂坪360纜車、免費暢遊海洋公園、MCL戲院特價看電影等。各位老友記不妨善用這些專屬福利，約上三五知己，一起發掘香港更多好去處，享受豐盛而精彩的每一天！

1. 天星維港遊

長者玩樂優惠2026｜天星維港遊

「天星維港遊」特別為長者提供環遊或海港遊的優惠船票，讓老友記以優惠價格暢遊維多利亞港，欣賞香港兩岸景觀。

2. 昂坪360

長者玩樂優惠2026｜昂坪360

由2026年1月5日至6月30日期間，年滿60歲的長者可以$50的優惠價，購買昂坪360來回標準車廂的纜車門票。此優惠只適用於平日，並須於乘車當日，只需出示有效的樂悠咭、香港身份證或長者咭正本。

3. 洲立影藝有限公司 MCL

長者玩樂優惠2026｜洲立影藝有限公司 MCL

MCL全線院線為長者提供優惠票價，無論是想欣賞最新的荷里活大片，還是溫馨感人的本地製作，都可以用更實惠的價錢，享受大銀幕帶來的視聽盛宴。

4. 香港杜莎夫人蠟像館

長者玩樂優惠2026｜香港杜莎夫人蠟像館

即日起至2026年12月31日，65歲或以上的長者咭持有人可以$120的優惠價，選購最多兩張杜莎夫人蠟像館長者入場門票。入場時請記得出示有效身份證明文件及長者咭正本。

5. 香港海洋公園

長者玩樂優惠2026｜香港海洋公園

海洋公園特別為長者提供貼心優惠，凡年滿65歲或以上的香港居民，均可免費入場；而60至64歲的長者，亦可以$100的優惠價購買門票。無論是想探訪可愛的動物，還是挑戰刺激的機動遊戲，都能盡興而歸。

6. 中環摩天輪

長者玩樂優惠2026｜中環摩天輪

坐落於中環海濱的香港摩天輪，是欣賞維港景色的絕佳地點。長者只需$10，便可登上摩天輪，在舒適的車廂內，緩緩升空，將維港兩岸的繁華景致盡收眼底，享受片刻的寧靜與愜意。

7. Neway

長者玩樂優惠2026｜Neway

Neway為長者提供人頭費9折的優惠。不妨約齊一班老友記，在K房裡大展歌喉，重溫一首首經典金曲，共度歡樂時光。

8. 香港明愛營地服務

長者玩樂優惠2026｜香港明愛營地服務

香港明愛的「長洲明暉營」及「大埔小塘營」為長者提供宿費八折優惠（膳食費除外）。優惠只限於淡季時間（星期日下午至星期六早上），公眾假期、七月及八月除外。

9. 山頂纜車

長者玩樂優惠2026｜山頂纜車

乘坐歷史悠久的山頂纜車，是體驗香港的經典活動。長者可以優惠價港幣$75購買來回車票，或以港幣$118選購來回車票連凌霄閣摩天台428入場套票，俯瞰迷人的香港景色。

10. 嘉道理農場

長者玩樂優惠2026｜嘉道理農場

嘉道理農場為60歲或以上的長者提供$20的入場優惠，星期一至日及公眾假期均適用。老友記可以在農場內漫步，欣賞園區內的梯田、森林和各種保育設施，享受一個健康的綠色假期。

11. 香港挪亞方舟

長者玩樂優惠2026｜香港挪亞方舟

位於馬灣的挪亞方舟，是一個結合玩樂與教育的主題公園。65歲或以上的長者可以$158的優惠價購買門票，憑票可遊覽方舟博覽館、夢想星球、方舟花園、珍愛地球館及大自然公園。

12. M+ 博物館

長者玩樂優惠2026｜ M+ 博物館

位於西九文化區的M+博物館，為60歲或以上的長者提供$100的特惠票，讓長者們欣賞來自世界各地的藝術品、設計、建築及影像作品。