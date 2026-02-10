長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清   

長者咭/樂悠咭分別｜申請教學｜要拎盡政府同社會上嘅長者福利，「樂悠咭」同「長者咭」缺一不可！「樂悠咭」及「長者咭」，是香港長者必備的福利及權利。很多人或會對這兩張咭感到混淆，但若想全面享受社會上專為銀髮族而設的各項福利與優惠，這兩張咭其實同樣重要。下文將為各位老友記清晰講解長者咭的三種申請途徑，不論是透過郵寄、親身遞交表格，還是利用網上服務，都能讓您輕鬆完成申請手續，盡享長者專屬的福利！

長者咭/樂悠咭有甚麼分別？ 用途大不同！

一張是身份證明，一張是交通優惠八達通，了解兩者分別，盡享銀髮族專屬福利。

1. 「長者咭」是什麼？

「長者咭」是由社會福利署發出，專為香港長者而設的身份證明。持有這張咭，無論是在政府部門辦理事務、乘搭公共交通，還是在各大商戶消費，都可以證明您的長者身份，從而方便地享受到為銀髮族提供的各種折扣、優惠價和優先服務。

2. 「樂悠咭」是什麼？

「樂悠咭」是一張專為60歲或以上的香港居民而設計的個人八達通。您可以將它理解為一張印有您相片及姓名的專屬八達通卡，只限本人使用。擁有這張咭的最大好處，就是可以享用政府推出的「二元優惠計劃」。當您使用「樂悠咭」乘搭巴士、地鐵、渡輪及其他指定的公共交通工具時，不論車程多遠，每程都只需支付港幣2元的優惠票價，能大大減輕日常外出的交通開支。

3. 「長者咭」與「樂悠咭」的主要功能分別

雖然「長者咭」和「樂悠咭」都是為長者服務，但它們的功能和用途有很大差異，長者們要清楚分辨：

「長者咭」和「樂悠咭」都是為長者服務，同時申請就可享盡應有福利及優惠。

長者咭： 主要功能是作為一張 長者身份證明 。它讓您在日常生活中，能夠享用不同商戶及機構提供的長者優惠，例如在餐廳、商店消費時獲得折扣。

樂悠咭： 本質上是一張附有相片的個人八達通，主要用來享受政府推行的「$2公共交通票價優惠計劃」。

總括而言，兩張咭的申請資格和涵蓋的優惠範圍各有不同。因此，即使您已經持有作交通用途的「樂悠咭」，也建議您同時申請一張「長者咭」，這樣才能確保不會錯過任何一項社會為長者提供的專屬福利。

實例解說：為何有了「樂悠咭」仍要申請「長者咭」？

讓我們想像一下王太的日常一天。王太今年68歲，她已經成功申請並每天使用「樂悠咭」乘搭巴士和地鐵，享受$2的乘車優惠，覺得非常方便。她心想：「既然已經有樂悠咭證明我是長者，應該就不需要再申請那張小小的長者咭了吧？」

有一天，她和幾位老朋友相約去酒樓「飲茶」。

在酒樓結賬時：

酒樓的餐牌上寫著「星期一至五，長者憑咭可享88折優惠」。結賬時，王太高興地從錢包裏拿出她的「樂悠咭」給收銀員。 收銀員看後，有禮貌地對她說：「王太，不好意思，我們公司規定，要享有長者折扣，需要出示由社會福利署發出的『長者咭』作身份證明。」 結果，因為沒有「長者咭」，王太和朋友們的這一餐 無法享用88折優惠 ，白白錯過了慳錢的機會。

下午去連鎖店購物：

飲茶後，王太到附近一間大型連鎖個人護理店購買保健品。店內剛好是「長者日」，憑「長者咭」購物滿指定金額可享有9折。王太這次學乖了，直接問店員：「請問用樂悠咭可以有折扣嗎？」 店員同樣解釋：「我們的優惠是需要登記『長者咭』的，因為那才是全港通用的長者身份證明。」

實例總結：

從王太的經歷中，我們可以清楚看到兩張咭的分別：

咭片種類 主要功用 好比是... 樂悠咭 支付交通費，享受$2乘車優惠 一張交通優惠八達通 長者咭 在各類商戶（食肆、零售店、診所、戲院等）證明您的長者身份，以獲取折扣和優先服務 一張打開各種生活優惠之門的「身份證」

「樂悠咭」解決了您「行」的優惠，而「長者咭」則照顧了您「衣、食、住、娛」等生活的方方面面。兩者功能互補，缺一不可。因此，就算您已經每天用樂悠咭搭車，也強烈建議您抽空免費申請一張長者咭，這樣才能確保您不會像王太一樣，錯過生活中各種專為長者而設的著數和福利。

長者咭申請全攻略：3種方法輕鬆辦理！

年滿65歲即可免費申請，即睇網上、郵寄、親身申請教學，準備好文件，輕鬆領取長者咭。

1. 誰有資格申請「長者咭」？

只要您是香港居民，並年滿65歲，便符合申請「長者咭」的資格。社會福利署非常貼心，您可以最早在65歲生日前的60天內，提前遞交申請表格，確保生日當天起就能盡享長者福利。

2. 申請「長者咭」需要付費嗎？

首次申請 ：費用全免。

補領費用：若不慎遺失或損壞需要補領，則需支付港幣$25的行政費用。

3. 申請「長者咭」前要準備哪些文件？

申請「長者咭」的手續簡單，只需預備好以下三樣文件：

彩色近照：一張六個月內拍攝的證件相片（背景需為淨色）。 身份證明：香港智能身份證的副本（請注意，不接受舊式的紙本身份證或其他旅遊證件）。 申請表格： 您可以按此連結在網上下載申請表。

表格亦可在多個地點免費索取，例如：各區的長者咭辦事處、社會福利辦事處、民政事務處、公共屋邨辦事處，以及各長者地區中心或鄰舍中心。部分地點更提供已預印地址的信封，方便您郵寄。

4. 「長者咭」三種申請途徑教學

您可以根據自己的習慣，選擇最方便的一種方式提交申請：

方法一：網上申請

如果您熟悉使用電腦或智能手機，這是最快捷的方法。

只需點擊此連結進入網上申請平台，直接在網上填寫資料，並按指示上傳所需文件即可。

方法二：郵寄申請

如果您希望以郵寄方式辦理，步驟如下：

將填妥的申請表格，連同您的彩色近照和香港智能身份證副本，一同放入信封。

郵寄至：「香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心22樓2204室 長者咭辦事處」。

方法三：親身辦理

您也可以親身前往辦事處遞交申請。

請在辦公時間內，帶齊所需文件，前往長者咭辦事處辦理。

此方法亦方便讓家人或朋友代為辦理，只需請他們帶齊您的文件前往即可。

申請後，長者咭會如何送到您手上？

無需親身領取，長者咭將直接郵寄到府上，請留意家中信箱。

不論您是透過網上、郵寄還是親身遞交表格，成功辦理申請後，您都無需再次出門前往領取。長者咭辦事處會將製作好的長者咭，以郵寄方式直接送到您在申請表上填寫的住址，非常方便。

至於何時會收到，則視乎您的申請時間：

情況一：如果您在年滿65歲後才申請

在成功遞交所有文件後，您大約會在 7個工作天內 ，經由郵差收到您的長者咭。

情況二：如果您在65歲生日前60天內提早申請

為了讓您一踏入65歲便能立即享用各項優惠，辦事處會貼心地在您生日前的兩個工作天左右，將長者咭寄到您府上。

因此，在遞交申請後，請您多加留意家中的信箱，準備迎接您的長者咭。

長者咭都有電子版！手機在手 優惠隨時用

為了讓各位老友記享用優惠時更方便，社會福利署在2025年推出了全新的電子長者咭，而且費用全免！

您可以直接透過手機上的「智方便」(iAM Smart) 應用程式，將您的長者咭加到手機裡。無論您是剛剛申請長者咭的新用戶，還是已經持有實體咭多年的老友記，都可以使用這個新功能。

全新電子版長者咭

電子長者咭的四大好處：

一機在手，暢通無阻：

以後出門，只需帶備智能手機，在需要出示長者咭時，打開「智方便」App展示您的電子長者咭即可。 功能與實體咭完全一樣：

電子長者咭所享有的優惠和功能，與您手上那張實體咭完全沒有分別，同樣是您享有長者福利的身份證明。 毋須額外申請或付費：

只要您有「智方便」戶口，即可免費加入及使用電子長者咭功能。 實體咭仍然有效：

請放心，即使您使用了電子版，您原有的實體長者咭（膠咭）並不會失效，仍然可以繼續使用。電子版只是一個更方便您的額外選擇。

申請電子長者咭 詳情教學 >> 按此

2026長者咭優惠總覽：食買玩行，一咭通行！

超過130項優惠等您拎！超市、食飯、睇醫生、買衫、去公園，記得出示長者咭，慳得更多！

雖然「樂悠咭」方便搭車，但生活中的許多優惠，其實需要「長者咭」才能享用。記得隨身攜帶長者咭，無論是日常購物、餐飲，還是享用政府服務，都能為您省下不少。以下為您精選35+各大商戶及機構的優惠，讓您一目了然！

餐飲美食篇

商戶 優惠詳情 溫馨提示 麥當勞 早上11時前：買滿$13正價食品，送脆薯餅。或買任何奶茶，送脆薯餅。 早上11時後：買滿$13正價食品，送細咖啡、奶茶、汽水或中薯條。 只限星期一至五，公眾假期除外。 肯德基 (KFC) 買滿$10送熱奶茶/咖啡；買滿$20送馬鈴薯蓉。 只限星期一至五，公眾假期除外。 大家樂 優惠一：茶市時段消費滿$40，即減$3。

優惠二：用已認證的長者會員卡，午市或晚市消費滿$30，送油菜一客。 優惠二需要先用長者咭認證成為長者會員。 大快活 申請「關愛咭」後，每次消費可減$3。 需先到分店用長者咭辦理「關愛咭」。 一粥麵 早餐或茶市時段，惠顧任何主食，即送熱飲一杯。 記得在落單前出示長者咭。 吉野家 早餐或茶市時段，消費滿$30，即減$3。 譚仔雲南米線 惠顧米線（指定款式除外），可選 減$8 或 送飲品一杯。 優惠二選一。 譚仔三哥米線 下午2時至6時，惠顧一餸或以上米線，送熱飲一杯。 必勝客 (Pizza Hut) 堂食享用下午茶套餐，即減$5。 薄餅博士 (PHD) 下午茶時段，任何消費即減$2。

日常購物及超市篇

商戶 優惠詳情 溫馨提示 百佳 逢星期三，購買「超值牌」、「佳之選」或「金御膳」產品，享9折。 惠康 逢星期三，購買自家品牌產品，享9折。 寶達食品超市 逢星期三下午4時前，購買急凍貨品，享88折。 優品360° 逢星期二，購買指定自家品牌產品，享95折。 HKTVmall 於門市登記成為長者會員，即享：迎新優惠、$2產品折扣、星期三網購95折、低門檻免運費等。 需親身到門市用長者咭辦理登記。

餅店及烘焙篇

商戶 優惠詳情 美心西餅 購買任何麵包，享95折。 聖安娜餅屋 購買麵包西餅，享95折（不包括蛋糕及飲品等）。 東海堂 購買指定產品，享95折。 榮華餅家 購買標準價貨品，享9折。 恆香老餅家 逢星期三，購買正價產品，享9折（公眾假期除外）。 奇華餅家 購買正價產品滿$30，享9折。

百貨、健康及零售篇

商戶 優惠詳情 永安百貨 逢星期一及二，於指定部門購買指定貨品，享額外95折。 裕華國貨 購買正價商品，享9折。 雞仔嘜 購買正價貨品，享9折。 樓上 可享「金咭」會員的優惠。 余仁生 購買正價貨品，享95折。 鴻福堂 購買自家湯、涼茶等指定產品，享8折。 海天堂 購買正價產品滿$100，即享$25優惠。 友和 YOHO 於門市消費滿$1000，即減$50。 名視眼鏡中心 鏡架及鏡片，在原有折扣後再享額外9折。 快圖美 沖晒及數碼影像服務，享9折。

政府、公共及交通服務篇

機構/服務 優惠詳情 康文署 免費參加康體活動、平日免費參觀花卉展覽、體育設施及泳池優惠、科學館及太空館門票半價等。 海洋公園 免費入場。 香港濕地公園 入場門票享優惠價。 電車 單程收費 $1.5。 山頂纜車 可享特惠票價。 香港移動通訊 csl 可申請「Smart爸媽月費計劃」，每月$58享3GB數據。

提提您： 以上優惠由各商戶提供，內容或會隨時變更，使用前建議先向店員查詢，並記得要主動出示您的長者咭啊！

長者咭辦事處資料

地址：香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心22樓2204室

電 話：3583 2959

傳真號碼：2573 0079

電郵：[email protected]

辦公時間：