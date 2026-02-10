長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
長者咭/樂悠咭分別｜申請教學｜要拎盡政府同社會上嘅長者福利，「樂悠咭」同「長者咭」缺一不可！「樂悠咭」及「長者咭」，是香港長者必備的福利及權利。很多人或會對這兩張咭感到混淆，但若想全面享受社會上專為銀髮族而設的各項福利與優惠，這兩張咭其實同樣重要。下文將為各位老友記清晰講解長者咭的三種申請途徑，不論是透過郵寄、親身遞交表格，還是利用網上服務，都能讓您輕鬆完成申請手續，盡享長者專屬的福利！
長者咭/樂悠咭有甚麼分別？ 用途大不同！
一張是身份證明，一張是交通優惠八達通，了解兩者分別，盡享銀髮族專屬福利。
1. 「長者咭」是什麼？
「長者咭」是由社會福利署發出，專為香港長者而設的身份證明。持有這張咭，無論是在政府部門辦理事務、乘搭公共交通，還是在各大商戶消費，都可以證明您的長者身份，從而方便地享受到為銀髮族提供的各種折扣、優惠價和優先服務。
2. 「樂悠咭」是什麼？
「樂悠咭」是一張專為60歲或以上的香港居民而設計的個人八達通。您可以將它理解為一張印有您相片及姓名的專屬八達通卡，只限本人使用。擁有這張咭的最大好處，就是可以享用政府推出的「二元優惠計劃」。當您使用「樂悠咭」乘搭巴士、地鐵、渡輪及其他指定的公共交通工具時，不論車程多遠，每程都只需支付港幣2元的優惠票價，能大大減輕日常外出的交通開支。
3. 「長者咭」與「樂悠咭」的主要功能分別
雖然「長者咭」和「樂悠咭」都是為長者服務，但它們的功能和用途有很大差異，長者們要清楚分辨：
長者咭： 主要功能是作為一張長者身份證明。它讓您在日常生活中，能夠享用不同商戶及機構提供的長者優惠，例如在餐廳、商店消費時獲得折扣。
樂悠咭： 本質上是一張附有相片的個人八達通，主要用來享受政府推行的「$2公共交通票價優惠計劃」。
總括而言，兩張咭的申請資格和涵蓋的優惠範圍各有不同。因此，即使您已經持有作交通用途的「樂悠咭」，也建議您同時申請一張「長者咭」，這樣才能確保不會錯過任何一項社會為長者提供的專屬福利。
實例解說：為何有了「樂悠咭」仍要申請「長者咭」？
讓我們想像一下王太的日常一天。王太今年68歲，她已經成功申請並每天使用「樂悠咭」乘搭巴士和地鐵，享受$2的乘車優惠，覺得非常方便。她心想：「既然已經有樂悠咭證明我是長者，應該就不需要再申請那張小小的長者咭了吧？」
有一天，她和幾位老朋友相約去酒樓「飲茶」。
在酒樓結賬時：
酒樓的餐牌上寫著「星期一至五，長者憑咭可享88折優惠」。結賬時，王太高興地從錢包裏拿出她的「樂悠咭」給收銀員。
收銀員看後，有禮貌地對她說：「王太，不好意思，我們公司規定，要享有長者折扣，需要出示由社會福利署發出的『長者咭』作身份證明。」
結果，因為沒有「長者咭」，王太和朋友們的這一餐無法享用88折優惠，白白錯過了慳錢的機會。
下午去連鎖店購物：
飲茶後，王太到附近一間大型連鎖個人護理店購買保健品。店內剛好是「長者日」，憑「長者咭」購物滿指定金額可享有9折。王太這次學乖了，直接問店員：「請問用樂悠咭可以有折扣嗎？」
店員同樣解釋：「我們的優惠是需要登記『長者咭』的，因為那才是全港通用的長者身份證明。」
實例總結：
從王太的經歷中，我們可以清楚看到兩張咭的分別：
|咭片種類
|主要功用
|好比是...
|樂悠咭
|支付交通費，享受$2乘車優惠
|一張交通優惠八達通
|長者咭
|在各類商戶（食肆、零售店、診所、戲院等）證明您的長者身份，以獲取折扣和優先服務
|一張打開各種生活優惠之門的「身份證」
「樂悠咭」解決了您「行」的優惠，而「長者咭」則照顧了您「衣、食、住、娛」等生活的方方面面。兩者功能互補，缺一不可。因此，就算您已經每天用樂悠咭搭車，也強烈建議您抽空免費申請一張長者咭，這樣才能確保您不會像王太一樣，錯過生活中各種專為長者而設的著數和福利。
長者咭申請全攻略：3種方法輕鬆辦理！
年滿65歲即可免費申請，即睇網上、郵寄、親身申請教學，準備好文件，輕鬆領取長者咭。
1. 誰有資格申請「長者咭」？
只要您是香港居民，並年滿65歲，便符合申請「長者咭」的資格。社會福利署非常貼心，您可以最早在65歲生日前的60天內，提前遞交申請表格，確保生日當天起就能盡享長者福利。
2. 申請「長者咭」需要付費嗎？
首次申請：費用全免。
補領費用：若不慎遺失或損壞需要補領，則需支付港幣$25的行政費用。
3. 申請「長者咭」前要準備哪些文件？
申請「長者咭」的手續簡單，只需預備好以下三樣文件：
彩色近照：一張六個月內拍攝的證件相片（背景需為淨色）。
身份證明：香港智能身份證的副本（請注意，不接受舊式的紙本身份證或其他旅遊證件）。
-
申請表格：
您可以按此連結在網上下載申請表。
表格亦可在多個地點免費索取，例如：各區的長者咭辦事處、社會福利辦事處、民政事務處、公共屋邨辦事處，以及各長者地區中心或鄰舍中心。部分地點更提供已預印地址的信封，方便您郵寄。
4. 「長者咭」三種申請途徑教學
您可以根據自己的習慣，選擇最方便的一種方式提交申請：
方法一：網上申請
如果您熟悉使用電腦或智能手機，這是最快捷的方法。
只需點擊此連結進入網上申請平台，直接在網上填寫資料，並按指示上傳所需文件即可。
方法二：郵寄申請
如果您希望以郵寄方式辦理，步驟如下：
將填妥的申請表格，連同您的彩色近照和香港智能身份證副本，一同放入信封。
郵寄至：「香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心22樓2204室 長者咭辦事處」。
方法三：親身辦理
您也可以親身前往辦事處遞交申請。
-
-
申請後，長者咭會如何送到您手上？
無需親身領取，長者咭將直接郵寄到府上，請留意家中信箱。
不論您是透過網上、郵寄還是親身遞交表格，成功辦理申請後，您都無需再次出門前往領取。長者咭辦事處會將製作好的長者咭，以郵寄方式直接送到您在申請表上填寫的住址，非常方便。
至於何時會收到，則視乎您的申請時間：
情況一：如果您在年滿65歲後才申請
在成功遞交所有文件後，您大約會在 7個工作天內，經由郵差收到您的長者咭。
-
為了讓您一踏入65歲便能立即享用各項優惠，辦事處會貼心地在您生日前的兩個工作天左右，將長者咭寄到您府上。
因此，在遞交申請後，請您多加留意家中的信箱，準備迎接您的長者咭。
長者咭都有電子版！手機在手 優惠隨時用
為了讓各位老友記享用優惠時更方便，社會福利署在2025年推出了全新的電子長者咭，而且費用全免！
您可以直接透過手機上的「智方便」(iAM Smart) 應用程式，將您的長者咭加到手機裡。無論您是剛剛申請長者咭的新用戶，還是已經持有實體咭多年的老友記，都可以使用這個新功能。
電子長者咭的四大好處：
一機在手，暢通無阻：
以後出門，只需帶備智能手機，在需要出示長者咭時，打開「智方便」App展示您的電子長者咭即可。
-
電子長者咭所享有的優惠和功能，與您手上那張實體咭完全沒有分別，同樣是您享有長者福利的身份證明。
-
只要您有「智方便」戶口，即可免費加入及使用電子長者咭功能。
-
請放心，即使您使用了電子版，您原有的實體長者咭（膠咭）並不會失效，仍然可以繼續使用。電子版只是一個更方便您的額外選擇。
申請電子長者咭 詳情教學 >> 按此
2026長者咭優惠總覽：食買玩行，一咭通行！
超過130項優惠等您拎！超市、食飯、睇醫生、買衫、去公園，記得出示長者咭，慳得更多！
雖然「樂悠咭」方便搭車，但生活中的許多優惠，其實需要「長者咭」才能享用。記得隨身攜帶長者咭，無論是日常購物、餐飲，還是享用政府服務，都能為您省下不少。以下為您精選35+各大商戶及機構的優惠，讓您一目了然！
餐飲美食篇
|商戶
|優惠詳情
|溫馨提示
|麥當勞
|早上11時前：買滿$13正價食品，送脆薯餅。或買任何奶茶，送脆薯餅。 早上11時後：買滿$13正價食品，送細咖啡、奶茶、汽水或中薯條。
|只限星期一至五，公眾假期除外。
|肯德基 (KFC)
|買滿$10送熱奶茶/咖啡；買滿$20送馬鈴薯蓉。
|只限星期一至五，公眾假期除外。
|大家樂
|優惠一：茶市時段消費滿$40，即減$3。
優惠二：用已認證的長者會員卡，午市或晚市消費滿$30，送油菜一客。
|優惠二需要先用長者咭認證成為長者會員。
|大快活
|申請「關愛咭」後，每次消費可減$3。
|需先到分店用長者咭辦理「關愛咭」。
|一粥麵
|早餐或茶市時段，惠顧任何主食，即送熱飲一杯。
|記得在落單前出示長者咭。
|吉野家
|早餐或茶市時段，消費滿$30，即減$3。
|譚仔雲南米線
|惠顧米線（指定款式除外），可選 減$8 或 送飲品一杯。
|優惠二選一。
|譚仔三哥米線
|下午2時至6時，惠顧一餸或以上米線，送熱飲一杯。
|必勝客 (Pizza Hut)
|堂食享用下午茶套餐，即減$5。
|薄餅博士 (PHD)
|下午茶時段，任何消費即減$2。
日常購物及超市篇
|商戶
|優惠詳情
|溫馨提示
|百佳
|逢星期三，購買「超值牌」、「佳之選」或「金御膳」產品，享9折。
|惠康
|逢星期三，購買自家品牌產品，享9折。
|寶達食品超市
|逢星期三下午4時前，購買急凍貨品，享88折。
|優品360°
|逢星期二，購買指定自家品牌產品，享95折。
|HKTVmall
|於門市登記成為長者會員，即享：迎新優惠、$2產品折扣、星期三網購95折、低門檻免運費等。
|需親身到門市用長者咭辦理登記。
餅店及烘焙篇
|商戶
|優惠詳情
|美心西餅
|購買任何麵包，享95折。
|聖安娜餅屋
|購買麵包西餅，享95折（不包括蛋糕及飲品等）。
|東海堂
|購買指定產品，享95折。
|榮華餅家
|購買標準價貨品，享9折。
|恆香老餅家
|逢星期三，購買正價產品，享9折（公眾假期除外）。
|奇華餅家
|購買正價產品滿$30，享9折。
百貨、健康及零售篇
|商戶
|優惠詳情
|永安百貨
|逢星期一及二，於指定部門購買指定貨品，享額外95折。
|裕華國貨
|購買正價商品，享9折。
|雞仔嘜
|購買正價貨品，享9折。
|樓上
|可享「金咭」會員的優惠。
|余仁生
|購買正價貨品，享95折。
|鴻福堂
|購買自家湯、涼茶等指定產品，享8折。
|海天堂
|購買正價產品滿$100，即享$25優惠。
|友和 YOHO
|於門市消費滿$1000，即減$50。
|名視眼鏡中心
|鏡架及鏡片，在原有折扣後再享額外9折。
|快圖美
|沖晒及數碼影像服務，享9折。
政府、公共及交通服務篇
|機構/服務
|優惠詳情
|康文署
|免費參加康體活動、平日免費參觀花卉展覽、體育設施及泳池優惠、科學館及太空館門票半價等。
|海洋公園
|免費入場。
|香港濕地公園
|入場門票享優惠價。
|電車
|單程收費 $1.5。
|山頂纜車
|可享特惠票價。
|香港移動通訊 csl
|可申請「Smart爸媽月費計劃」，每月$58享3GB數據。
提提您： 以上優惠由各商戶提供，內容或會隨時變更，使用前建議先向店員查詢，並記得要主動出示您的長者咭啊！
長者咭辦事處資料
- 地址：香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心22樓2204室
- 電 話：3583 2959
- 傳真號碼：2573 0079
- 電郵：[email protected]
辦公時間：
- 星期一至五 8:45am - 1pm，2- 6pm
- （星期六、日及公眾假期休息）
