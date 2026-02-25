財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！

隨著本港社會越來越關注人口老化的議題，政府在新一份《財政預算案》中，亦針對各位老友記提供了一系列支援、紓困措施！財政司司長陳茂波今日（2月25日）宣布，長者高齡津貼（俗稱「生果金」）、長者生活津貼（俗稱「長生津」）等會出「雙糧」，並會增加安老服務名額及延長長者醫療券獎賞先導計劃。《星島頭條》將為各位銀髮族整合以下資料：直接性紓緩措施、長者醫療支援措施、 本地安老服務、大灣區養老幾個部份逐一說明。

財政預算案2026長者福利懶人包：

本文將為各位長者及關心長者福祉的市民，整合預算案中的四大重點，逐一說明：

直接援助措施：長者生果金、長生津「出雙糧」 長者醫療支援：涵蓋醫療券及基層醫療服務。 本地安老服務：關於社區照顧及院舍服務券的最新安排。 大灣區安老選項：介紹在大灣區使用院舍服務的資訊。

1. 即時紓困：長者生果金、長生津「出雙糧」！

財政司司長陳茂波剛發表了新一份《財政預算案》，其中推出多項針對長者的紓緩措施。當中對老友記而言，最直接的惠民措施，就是向合資格的長者發放額外一個月的津貼，也就是坊間所指的「雙糧」。如果您正在領取以下任何一項社會津貼即可受惠，包括：

高齡津貼（生果金）

長者生活津貼（長生津）

而早前立法會財委會批准將多項公共福利金計劃，包括生果金、長生津及傷殘津貼等金額上調2.2%，並會追溯至今年2月1日起生效。加上於《財政預算案》「出雙糧」的情況下，正在領取以上的津貼的您，將會收到一筆相當於一個月金額的額外款項，正如「出雙糧」一樣。這項措施預計將讓許多長者直接受惠，為生活提供即時的經濟支援。

高齡津貼（生果金）︰ $1,675

長者生活津貼（長生津）︰$4,345

一般「雙糧」幾時出？

長生津及生果金「雙糧」（額外一個月津貼）一般在每年財政預算案通過後，約一個月內陸續存入合資格長者銀行戶口，近年「半糧」、「雙糧」常見發放時間為每年 5 月至 6 月間（時間只供參考，一切以政府公布為準）。

2. 長者醫療｜擴大社區醫療網絡＋醫療券獎賞計劃延長

政府在新一份財政預算案中，為守護市民健康，提出多項強化社區基層醫療的措施。當中與長者及基層市民息息相關的，包括即將推出的「基層醫療共同治理網絡」，以及將「長者醫療券獎賞先導計劃」延長兩年至2028年底。

擴大社區醫療網絡 照顧市民健康

為了讓市民在社區中就能獲得更全面的醫療服務，政府將啟動「基層醫療共同治理網絡」。此網絡旨在：

擴大疾病篩查：除了現有項目，將逐步加入乙型肝炎等更多篩查服務。

強化專業協作：促進不同醫療專業人員之間的合作，提供跨專業的護理服務。

完善輔助服務：提升醫務化驗及放射診斷等支援服務的水平。計劃目標在首5年吸引約70萬名市民參與。同時，為方便市民配藥，政府預計在下半年推出社區藥物名冊及社區藥房計劃。

長者福音：醫療券獎賞計劃延長至2028年

備受長者關注的「長者醫療券獎賞先導計劃」將會延長兩年至2028年12月31日，讓更多長者受惠。

獎賞機制：年滿65歲的合資格長者，只要在同一年度內，使用醫療券支付指定的基層醫療服務（例如健康檢查、慢性病管理等）累計滿1,000元，其醫療券戶口便會自動獲發500元獎賞。

計劃目的：政府期望透過獎賞，鼓勵長者更善用私營醫療服務，及早預防和管理慢性疾病，達致「病向淺中醫」的目標。

獎賞上限：長者每年度最多可獲取一次獎賞。

簡單例子（一）：

陳伯伯今年參加身體檢查，用醫療券支付了1,200元。由於一次的費用已超過1,000元，他的戶口很快便會自動收到500元的獎賞。

簡單例子（二）：

李婆婆有長期血壓高的問題，需要定期覆診。她上半年看了兩次醫生，每次用醫療券支付300元（合共600元）。到了下半年，她又去洗牙並用了500元醫療券。這樣，她在同一年內累積使用了1,100元，也達到了獎賞要求，系統便會自動為她增值500元。

醫療券獎賞計劃涵蓋以下服務：

服務提供機構 涵蓋的服務範圍（例子） 已參與計劃的西醫、中醫、牙醫 西醫：健康評估、身體檢查、疫苗接種、慢性病治理中醫：健康評估、慢性病管理牙醫：牙科檢查、洗牙、補牙、脫牙 慢性疾病共同治理先導計劃 高血壓及糖尿病的篩查與治療 地區康健中心／地區康健站 慢性痛症管理（如膝關節痛、腰背痛）、中風後社區復康等個人化服務 香港大學深圳醫院及其屬下健康服務中心 於指定門診提供的預防疾病及跟進慢性病服務 長者醫療券大灣區試點醫療機構 於大灣區多間指定醫院及科室，提供的預防疾病及跟進慢性病門診服務

詳情可見：長者醫療券獎賞先導計劃官方網站

3. 本地安老服務｜增發「社區券」與「院舍券」

新一份財政預算案在關顧長者方面亦有新措施，宣布將於下個年度起，增加「長者社區照顧服務券」（簡稱「社區券」）及「長者院舍照顧服務券」（簡稱「院舍券」）的數量，以回應社會對安老服務的殷切需求。

社區券將增加4,000張，總數達16,000張。

院舍券將增加1,000張，總數達7,000張。

透過增加服務券名額，並推動市場提供更多元化的服務，讓長者在規劃晚年生活時，能有更適切和靈活的選擇。

甚麼是「社區券」：助您安居家中 頤養天年

「長者社區照顧服務券」計劃由社會福利署（社署）推行，旨在支援年滿60歲、身體機能有不同程度缺損的長者，讓他們可以在熟悉的社區中安享晚年。

甚麼是「院舍券」：輪候資助宿位外的另一選擇

對於正在輪候傳統資助安老院宿位的長者，由社署推出的「院舍券」提供了一個額外的選項，讓長者可以更快地入住參與計劃的私營或自負盈虧的安老院。

例子說明：「社區券」與「院舍券」有何不同？

社區券 (在家安老) 院舍券 (入住安老院) 例子 陳伯伯 李婆婆 情況 身體大致健康，想繼續住在家裏。但買餸、做家務覺得有點吃力。 身體較弱，需要別人全日照顧，例如扶抱、餵食。家人因工作無法時刻在旁。 如何幫他 他用「社區券」找人送飯、清潔家居。他繼續住自己屋企，生活更輕鬆。 她用「院舍券」入住一間合心水的安老院。有專業人員24小時照顧，家人也更安心

更多資料可參考：社會福利署

4. 跨境養老：廣東、福建養老更靈活 津貼直接匯入內地戶口

對於選擇在廣東省或福建省安享晚年的香港長者，政府將於今年年中推出一項更貼心的便民措施。日後，領取「廣東計劃」、「福建計劃」或「綜援長者廣東及福建省養老計劃」的長者，將可以選擇讓政府直接將每月的津貼款項，存入您本人指定的內地銀行戶口。這個新安排目的為簡化程序，為跨境養老的長者提供更大便利，省卻了以往處理匯款的麻煩。

1. 甚麼是「廣東計劃」及「福建計劃」？

為了方便一些選擇到廣東省或福建省安享晚年的香港長者，政府推出了幾項社會保障計劃，為他們移居後的生活提供穩定的經濟支持，確保他們能夠維持基本的生活水平。

這兩項計劃包括「廣東計劃」與「福建計劃」，是公共福利金計劃的一部分，性質基本上一樣，讓移居到廣東或福建的合資格長者，無須供款便能每月領取現金津貼，計劃主要分為「高齡津貼」和「長者生活津貼」兩種，分別為$1,675及$4,345。

彈性居住要求 毋須每年回港

計劃的一大便利之處，是領取津貼的長者們不需要每年專程返回香港。只需要在每一個付款年度期間，在廣東或福建省內住滿60天，便可以領取全年的津貼。

2. 何謂「綜援長者廣東及福建省養老計劃」？

除了上述兩項計劃，政府還設有「綜援長者廣東及福建省養老計劃」。但需要留意，這個計劃的服務對象與「廣東計劃」及「福建計劃」不同。

這計劃並非一項獨立的津貼，而是專為目前正在領取綜合社會保障援助（綜援）的長者而設。簡單來說，如果一位正領取綜援的長者決定到廣東或福建養老，這個計劃可以確保他們移居後，能繼續收到原有的現金援助，福利不會因此中斷，屬於現有綜援計劃的一項延伸安排。

如有興趣到廣東省或福建省安享晚年應如何選擇？

看過介紹後，或許您仍有些疑惑。不如我們用幾個例子，看看不同情況的長者應該如何選擇：

例子一︰70歲陳伯應申請「廣東計劃」

70歲的陳伯伯，他並沒有領取綜援。他計劃搬到鄉下順德，安享退休生活。

選擇：在這種情況下，陳伯應該申請「廣東計劃」。

原因：由於陳伯伯並非綜援受助人，他應根據自己的資產及入息狀況，申請「廣東計劃」下的高齡津貼或長者生活津貼，為他在內地的生活提供經濟支持。

例子二︰82歲李婆婆應申請「綜援長者福建省養老計劃」

82歲的李婆婆，她是綜援受助人，每月在香港領取援助金。她的兒子定居福州，希望接她一同居住，方便照顧。她是綜援受助人，每月在香港領取援助金。她的兒子定居福州，希望接她一同居住，方便照顧。

選擇：在這種情況下，李婆婆應該申請「綜援長者福建省養老計劃」。

原因： 李婆婆應申請「綜援長者福建省養老計劃」，這能確保她搬到福州後，可以繼續領取她原有的綜援金額，福利不會因離開香港而停止。

例子三︰68歲王先生應申請「廣東計劃」

68歲的王先生，他沒有領取綜援，但聽說綜援的金額較高，他考慮搬到深圳後申請「綜援長者養老計劃」。

選擇︰在這種情況下，李婆婆應該申請「廣東計劃」

原因︰這個想法是行不通的，「綜援長者養老計劃」的大前提是申請人必須已經是香港的綜援受助人。因此，王先生應考慮申請「廣東計劃」。

更多資料: 1823

