財政預算案2026︱綜援長生津等出「雙糧」 基層市民：比舊年好但唔夠 嘆急症室加費壓力大

財政司司長陳茂波今日（25日）公布新一份政府財政預算案，惠民措施包括薪俸稅退稅上限增至3,000元；寬免首兩季住宅物業差餉；提高基本、子女及供養父母免稅額，以及綜緩、高齡津貼、長者生活津貼、傷殘津貼出「雙糧」等。「基層願景」等多個團體組織街坊觀看預算案公布直播，有基層受助市民直言財爺「派糖」力度較去年好，但仍嫌「唔夠」；亦有組織代表批評預算案措施，不足以紓解公立醫院急症室收費大增的壓力，基層生活仍然苦困。

70多歲的林婆婆育有一名現年26歲患罕見病的姨甥孫，領取綜援受助近10年。她歡迎財爺在預算案中宣布綜緩、高齡津貼、長者生活津貼、傷殘津貼出「雙糧」的措施，直言：「比舊年好，但都係唔夠」、「物價貴咗，邊到夠啫！」她以自己作為照顧者為例，認為要申請政府的照顧者津貼，門檻較高並不容易，並形容：「有呢樣就冇嗰樣，唔係樣樣都有」、「醫療支援方面直情唔夠啦！」林婆婆說到生活負擔時更一度哽咽，擔心自己年邁，「（日後）姨甥孫冇人理。」

來自「關注基層住屋聯席」的街坊Ling 姐，坦言對於財政預算案的整體感受，是感到「政府做嘅嘢，只係幫助官家發展，從來冇將基層正面望過。就算有講醫療、照顧嘅嘢，都係好皮毛，好似象徵式咁畀。」她坦言預算案對基層幫助不大，更揚言：「通常期望即係失望。」

「同路舍Impact HK」成員楊先生則指財政預算案的惠民措施，彌補不了公立醫院急症室收費調整，對基層市民帶來的開支壓力。他指自己需要每月平均兩次求診普通科門診，形容醫療開支加幅驚人，每月最少花費約400元，對他這類基層人士而言是「少咗餐飯食」。他又擔心政府不斷將醫療福利開支收窄，形容「唔希望將來去到基層市民可以死、唔可以病」的情況。

「基層願景」代表Hazel 提出建議，冀政府制定失業保障計劃。她指去年年尾失業率高達3.8%，而香港一般的失業率是3%，其中建造業失業情況更攀升至6.8%，街坊一旦「失業就手停口停」。她希望政府及早規劃推行長遠的失業保障制度，為市民提供基本收入保障，減少手停口停所帶來的困難。她又指現時最低工資時薪加至43.1元，但只能維持街坊基本生存，建議政府推動生活工資制度，並引述坊間有建議生活工資為時薪62.8元，希望政府制定參考標準。