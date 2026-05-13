稻香酒樓晚市限定優惠！乳鴿每隻$9.9 惠顧龍蝦/東星斑加$19.8有小菜

稻香集團旗下的酒樓，向來是港人家庭聚會或朋友飯局的熱門選擇。繼推出全新的火鍋自助歡樂無限暢飲優惠後，稻香再度加碼推出震撼優惠，包括有每次都引起熱話的$9.9乳鴿，以及多款特價小菜，讓大家在晚市可以盡情大快朵頤。

稻香酒樓乳鴿優惠每隻$9.9！晚市加配小菜$19.8

稻香酒樓全新晚市限定優惠，2人起入座可享乳鴿$9.9/隻。

連鎖酒樓稻香的乳鴿出名皮脆肉嫩，向來是招牌菜之一。這次店家推出「

啜味手把乳鴿」優惠，食客凡於指定分店晚上5時至8時半惠顧晚市，2人起入座，每位即可$9.9特惠價錢享用原價每隻$48的乳鴿。每隻乳鴿都經過精心烤製，外皮呈誘人金黃色，咬下去肉汁豐富，絕對是物超所值的享受。優惠僅限堂食，如外賣、攜走或額外惠顧將按原價每隻$48收費。

除乳鴿外，稻香亦同時推出晚市小菜加配優惠。顧客凡惠顧香草卡邦尼燴波士頓龍蝦配稻庭烏冬（$198/隻）、海皇花膠節瓜脯（$148）、金腿茸雞油蒸紅東星斑（$188）或欖豉蒸金花斑（$158），即可以$19.8加配8款小菜其中之一，如鐵板鮮菠蘿牛仔粒、沙茶牛三寶煲、勝瓜魚腐煮吊筒、籠仔荷葉蒸海蝦及油鹽蒸海貝等，平均即最平$177.8有孖寶，選擇豐富，滿足不同口味。

稻香乳鴿及小菜優惠

優惠期：即日起至另行通知

供應地點︰ 全線稻香、稻香．茶居、稻香超級漁港、稻坊分店

條款及細則： 乳鴿優惠只限晚市5pm-8:30pm供應 乳鴿推廣不可與稻香集團其他優惠券或稻香會員系統電子優惠券或稻香會員積分當錢洗同時使用 乳鴿優惠僅限堂食，如外賣、攜走或額外惠顧將按原價每隻$48收費 優惠只限原隻不斬件奉上，如需斬件需額外收取$38 晚市小菜優惠另收茗茶及加一服務費



資料來源︰稻香