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連鎖中菜館午市點心半價！即叫即蒸手工點心$8起 荃灣/啟德/沙田店適用

飲食
更新時間：13:35 2026-05-18 HKT
發佈時間：13:35 2026-05-18 HKT

新派潮州菜館「自己人」以時尚裝潢及特色兼備的舒適環境見稱，巧妙融合傳統潮州風味與創新元素，深受廣大食客喜愛。近日「自己人」更推出震撼的午市全線點心半價優惠，多款即叫即蒸的手工點心均以半價的價錢發售，絕對是品嚐高質素點心的最佳時機，性價比極高。

新派中菜館「自己人」手工點心午市半價！荃灣/啟德/沙田3店適用

新派中菜館「自己人」手工點心午市半價！荃灣/啟德/沙田3店適用
新派中菜館「自己人」手工點心午市半價！荃灣/啟德/沙田3店適用

即叫即蒸點心低至$8

在尋找優質的香港潮州菜館時，除了要求正宗口味，用餐體驗亦同樣重要。由即日起，食客只需於指定午餐時段親臨「自己人」荃灣、啟德或沙田店，並即場進行免費入會登記，即可享受全線點心半價折扣，紫蓉八爪魚、抱抱蝦餃、黑蒜蝦燒賣等點心低至$8，是與家人、朋友或同事共聚午餐的高性價比選擇。

「自己人」的餐飲團隊致力於傳承傳統潮州風味，同時不斷注入創新元素，炮製出一系列精緻的手工點心及地道小菜。每款點心均堅持即叫即蒸的原則，確保客人品嚐時新鮮熱辣。不論是講究手工的經典潮式點心，還是充滿驚喜的新派創意小食，每一口都能感受到師傅的用心與誠意，豐富的層次讓人忍不住想多點幾籠大快朵頤。

 

「自己人」點心半價優惠

  • 適用分店地點：荃灣店、啟德店及沙田店
  • 適用星期及時段：逢星期一至日，午市時段 11:00 至 16:30
  • 條款及細則：
    • 食客必須即場免費登記成為會員，方可享有此半價優惠。
    • 此優惠不適用於公眾假期。
    • 詳情及最終決定權以「自己人」餐廳官方公佈為準。

 

資料來源：自己人

 

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