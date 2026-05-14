銅鑼灣中菜廳點心放題買1送1優惠！米芝蓮推介店 $144/位任食蝦餃/燒賣/口水雞 每位加送乳鴿/燉湯

銅鑼灣智選假日酒店內的中菜廳豫園，以其正宗的上海風味及連續三年榮獲米芝蓮推介的實力，一直深受食客追捧。餐廳最近推出限時120分鐘的點心放題買一送一優惠，折後人均只需$144，即可無限任食超過30款精緻點心，週末及假日更不另加價，為食客提供一個極具性價比的摘星美食體驗。

5月15日3pm開搶

【銅鑼灣豫園120分鐘任食點心放題】逾30款點心｜每位送合時燉湯、乳鴿半隻

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銅鑼灣3年米芝蓮推介中菜廳豫園買一送一優惠！$144/位歎逾30款點心

豫園取名自上海著名的古典庭園，餐廳營造出充滿江南古韻的用餐環境，主打濃油赤醬、鹹甜適中的正宗上海老味道，更連續3年榮獲米芝蓮推介。這次120分鐘點心放題優惠，食客可品嚐到多款招牌手工點心，涵蓋蒸、炸、煎、焗美點，例如經典必食的豉汁蒸鳳爪、古法馬拉糕、蟹子燒賣皇、山竹牛肉球等及嶺南鮮蝦餃等。

此外，任食餐單還有多款地道上海及四川美饌，以及粉麵飯等，包括川式口水雞、川式回鍋肉、北菇滑雞飯、星洲炒米及合時糖水等，每款都由師傅精心製作，保證能滿足不同食客的味蕾。除放題外，每位食客還可額外獲贈滋潤的合時燉湯一客及皮脆肉嫩的乳鴿半隻，讓盛宴更添圓滿。

【豫園 120 分鐘任食點心放題｜買一送一】｜10:00 / 12:00 / 14:00入座｜逾30款點心｜每位送合時燉湯、乳鴿半隻

【豫園120分鐘任食點心放題｜低至58折】10:00 / 12:00 / 14:00 入座｜逾30款點心｜每位送合時燉湯、乳鴿半隻

豫園任食點心放題詳情

優惠預訂期：2026年5月15日3pm至5月21日11:59pm

用餐日期：2026年5月16日至2026年6月30日

地址：銅鑼灣霎東街 33 號智選假日酒店 2 樓 A 號舖

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