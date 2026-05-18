大家樂一日限定快閃優惠！1招即送免費熱飲 網民：飲杯熱奶茶都好喎
更新時間：12:41 2026-05-18 HKT
發佈時間：12:41 2026-05-18 HKT
發佈時間：12:41 2026-05-18 HKT
大家樂優惠｜尋找高性價比的午餐選擇是不少香港人的日常。為了回饋食客的長期支持，連鎖快餐店大家樂特別聯同八達通，推出令人驚喜的一日限定快閃優惠！只需簡單一招，於午市時段消費滿額即可獲贈免費熱飲，為大家帶來超值的餐飲體驗。
大家樂x八達通快閃優惠 1招即送免費熱飲
要享受這項超值的餐飲禮遇，過程非常簡單。顧客只需於2026年5月18日當天，開啟並登入大家樂手機App，點擊進入「優惠券放送」專區，即可領取「惠顧滿$50送熱飲一杯」優惠券。成功領取後，只需在指定的有效日期內前往各大分店，於午餐時段選購心儀美食，並使用八達通卡或手機八達通進行結帳，即可免費獲贈一杯價值$12的精選熱飲。
大家樂的午餐菜單選擇極為豐富，涵蓋多款地道港式滋味。無論是令人垂涎三尺的經典焗豬扒飯、惹味香濃的咖喱牛腩飯，還是極具傳統風味的明爐燒味雙拼飯，每一款都能滿足不同食客的需求。
網民：飲杯熱奶茶都好喎
優惠引發大批網民的積極反應。不少網民對免費熱飲表示期待，紛紛留言稱「好鍾意飲奶茶」、「佢熱飲杯奶茶係正」及「飲杯熱奶茶都好喎」，更有人急不及待表示「今日就去」。此外，有網民欣賞優惠券的使用彈性，指出「幾好，可以留返星期六日用」及「可以留返之後用」。
大家樂免費熱飲優惠券
- 優惠券領取日期：只限2026年5月18日（星期一）一日限定
- 優惠券有效日期：2026年5月18日至2026年5月24日
- 適用時段：午市時段（上午11時至下午2時）
- 優惠詳情：顧客憑App內優惠券於午市時段惠顧滿$50，並以八達通全數付款，即免費獲贈價值$12之熱飲一杯。
- 注意事項：優惠受條款及細則約束。
資料來源：大家樂 Café de Coral
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