Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

麥當勞限時$46四道菜套餐！12件麥樂雞/將軍漢堡/板燒雞腿飽 加配麻糬批或新地

飲食
更新時間：18:21 2026-05-15 HKT
發佈時間：18:21 2026-05-15 HKT

深受港人喜愛的連鎖快餐店麥當勞McDonald's，其手機App每週的優惠都會讓食客非常期待。由5月18日起，麥當勞App推出限時「$46四道菜套餐」優惠，顧客可自由搭配心水主菜與小食，如12件麥樂雞、將軍漢堡等，再加抹茶麻糬三角批或麻糬芝麻新地，享受一頓豐富又划算的大餐。

麥當勞App一連7日$46四道菜套餐！歎齊麥樂雞/將軍漢堡/麻糬批/新地

連鎖快餐店麥當勞由5月18日至5月24日期間，限時7日供應四道菜套餐，只需$46。這個優惠讓顧客可從三款人氣主菜中任選其一，包括麥樂雞（6+6件）套餐，合共12件外脆內嫩的麥樂雞，粉絲不容錯過。另外兩款選擇則是近期大熱的將軍漢堡，以及惹味香辣的板燒雞腿飽，各具特色。

自選三款主菜 配搭特色小食

套餐更可配搭一款指定小食，可選4件麥樂雞或兩款期間限定的甜點，即抹茶麻糬三角批或麻糬芝麻新地。前者將甘醇的抹茶與軟糯的麻糬完美結合，口感豐富；後者則在香滑的新地上加入煙韌的麻糬及香濃芝麻醬，帶來全新的味覺享受。

如果想套餐更豐盛，食客可額外支付$9.5，將套餐升級做「大大啖組合」，包括將薯條換成大薯條，並配上特色調味粉，如日式烤雞味、大阪燒風味、和風紫菜或美式BBQ蜜糖。飲品則升級為柚子椰果梳打，冰涼氣泡搭配酸甜柚子香氣，最適合在炎炎夏日消暑解渴。

週末限定優惠 麥樂雞/麥炸雞分享桶

除四道菜套餐外，麥當勞App亦準備了多款週末限定優惠。由5月15日至17日期間，顧客可以$48的激價享用18件麥樂雞，或是以$68選購6件麥炸雞分享桶。此外，同樣期間限定的16件日式甜咖喱雞翼分享桶，也只需$78，外脆內嫩的雞翼配上甜中帶微辣的日式咖喱醬，絕對是派對聚餐的最佳選擇。

麥當勞四道菜套餐優惠詳情︰

  • 優惠期：5月18日至5月24日
  • 供應時間：11am-12mn
  • 地點︰全線分店（海洋公園、沙田馬場、跑馬地馬場、山頂廣場及香港國際機場分店除外）>>按此<<
  • 條款：
    • 優惠需透過麥當勞手機應用程式App使用
    • 食品供應視乎個別餐廳供應量而異，數量有限，售完即止。
    • 優惠不可與其他折扣、推廣或優惠同時使用。

資料來源︰McDonald's

延伸閱讀︰大快活激抵價$68二人餐！歎原隻新奧爾良烤雞+三重芝士焗肉醬長通粉

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
姜濤收運輸署「停牌」通知 P牌被吊銷要重考路試 早前認不小心駕駛罰款1000元
00:48
姜濤收運輸署「停牌」通知 P牌被吊銷要重考路試 早前認不小心駕駛罰款1000元
影視圈
5小時前
關之琳52歲胞弟關世華罕曝光  跟姐姐如餅印身材挺拔氣質儒雅  曾歷破產現住中半山豪宅
關之琳52歲胞弟關世華罕曝光  跟姐姐如餅印身材挺拔氣質儒雅  曾歷破產現住中半山豪宅
影視圈
4小時前
《再見艷陽天》30周年聚會獨欠陳秀雯 神隱多年近況掀網民關注 鄧萃雯商天娥激罕重聚狀態一流
《再見艷陽天》30周年聚會獨欠陳秀雯 神隱多年近況掀網民關注 鄧萃雯商天娥激罕重聚狀態一流
影視圈
9小時前
特朗普結束訪華行程。路透社
02:02
特朗普訪華︱特朗普登空軍一號離華 外長王毅機場送行︱不斷更新
大國外交
4小時前
急尋「好人先生」歸還$200 藍田港媽與犬兒一同寫感謝卡 故事有洋蔥 網民傳授更直接尋人方法｜Juicy叮
急尋「好人先生」歸還$200 藍田港媽與犬兒一同寫感謝卡 故事有洋蔥 網民傳授更直接尋人方法｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
黃大仙800呎單位變空中之城 巧用高樓底創儲物奇蹟 假天花可藏8個大篋
黃大仙800呎單位變空中之城 巧用高樓底創儲物奇蹟 假天花可藏8個大篋
家居裝修
13小時前
2027年公眾假期出爐 復活清明假請4放11 國慶重陽節請4放10（附放假全攻略）
01:24
2027年公眾假期出爐 復活清明假請4放11 國慶重陽節請4放10（附放假全攻略）
社會
7小時前
央視4.7億港元奪世界盃轉播權。 美聯社
01:10
世界盃2026｜央視獲轉播權 版權費4.7億港元
即時國際
59分鐘前
美心MX斬料優惠！$33起歎燒味三拼／手撕雞拼燒腩仔 一連3星期特價供應
美心MX斬料優惠！$33起歎燒味三拼／手撕雞拼燒腩仔 一連3星期特價供應
飲食
7小時前
台灣陽明山有男女上演活春宮，過程被4K閉路電視直播。
台灣陽明山︱CCTV拍下4K活春宮 情侶「趴枱」激戰聲畫直播
兩岸熱話
9小時前