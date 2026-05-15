麥當勞限時$46四道菜套餐！12件麥樂雞/將軍漢堡/板燒雞腿飽 加配麻糬批或新地

深受港人喜愛的連鎖快餐店麥當勞McDonald's，其手機App每週的優惠都會讓食客非常期待。由5月18日起，麥當勞App推出限時「$46四道菜套餐」優惠，顧客可自由搭配心水主菜與小食，如12件麥樂雞、將軍漢堡等，再加抹茶麻糬三角批或麻糬芝麻新地，享受一頓豐富又划算的大餐。

麥當勞App一連7日$46四道菜套餐！歎齊麥樂雞/將軍漢堡/麻糬批/新地

連鎖快餐店麥當勞由5月18日至5月24日期間，限時7日供應四道菜套餐，只需$46。這個優惠讓顧客可從三款人氣主菜中任選其一，包括麥樂雞（6+6件）套餐，合共12件外脆內嫩的麥樂雞，粉絲不容錯過。另外兩款選擇則是近期大熱的將軍漢堡，以及惹味香辣的板燒雞腿飽，各具特色。

自選三款主菜 配搭特色小食

套餐更可配搭一款指定小食，可選4件麥樂雞或兩款期間限定的甜點，即抹茶麻糬三角批或麻糬芝麻新地。前者將甘醇的抹茶與軟糯的麻糬完美結合，口感豐富；後者則在香滑的新地上加入煙韌的麻糬及香濃芝麻醬，帶來全新的味覺享受。

如果想套餐更豐盛，食客可額外支付$9.5，將套餐升級做「大大啖組合」，包括將薯條換成大薯條，並配上特色調味粉，如日式烤雞味、大阪燒風味、和風紫菜或美式BBQ蜜糖。飲品則升級為柚子椰果梳打，冰涼氣泡搭配酸甜柚子香氣，最適合在炎炎夏日消暑解渴。

週末限定優惠 麥樂雞/麥炸雞分享桶

除四道菜套餐外，麥當勞App亦準備了多款週末限定優惠。由5月15日至17日期間，顧客可以$48的激價享用18件麥樂雞，或是以$68選購6件麥炸雞分享桶。此外，同樣期間限定的16件日式甜咖喱雞翼分享桶，也只需$78，外脆內嫩的雞翼配上甜中帶微辣的日式咖喱醬，絕對是派對聚餐的最佳選擇。

麥當勞四道菜套餐優惠詳情︰

優惠期：5月18日至5月24日

供應時間：11am-12mn

地點︰全線分店（海洋公園、沙田馬場、跑馬地馬場、山頂廣場及香港國際機場分店除外）>>按此<<

條款： 優惠需透過麥當勞手機應用程式App使用 食品供應視乎個別餐廳供應量而異，數量有限，售完即止。 優惠不可與其他折扣、推廣或優惠同時使用。



資料來源︰McDonald's