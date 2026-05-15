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大快活激抵價$68二人餐！歎原隻新奧爾良烤雞+三重芝士焗肉醬長通粉

飲食
更新時間：16:28 2026-05-15 HKT
發佈時間：16:28 2026-05-15 HKT

在繁忙的都市生活中，想尋找快捷、美味又實惠的餐飲選擇，往往成為一大挑戰。大快活就以其超高CP值的各款美食，一直深受學生、上班族及家庭的喜愛。最近餐廳再度推出驚喜優惠，以震撼價$68帶來份量十足的「新奧爾良口味原隻烤春雞二人餐」，讓您與摯愛或好友輕鬆分享滋味滿載的一餐。

大快活惹味烤雞配香濃肉醬焗通粉 $68雙人滿足

大快活以震撼價$68帶來份量十足的「新奧爾良口味原隻烤春雞二人餐」。
大快活以震撼價$68帶來份量十足的「新奧爾良口味原隻烤春雞二人餐」。

這次套餐的主角無疑是外皮金黃、肉質嫩滑的「新奧爾良口味原隻烤春雞」。春雞以特製的新奧爾良醃料醃製入味，帶有獨特的香料風味和微辣口感，烤焗後香氣四溢，輕輕一撕便骨肉分離，啖啖肉汁豐富，令人回味無窮。套餐貼心地將原隻烤雞分為兩半，讓兩人分享時更為方便，無需爭執。

除了主角烤雞外，套餐還包含兩客邪惡又美味的「迷你三重芝士焗肉醬長通粉」。長通粉吸收了經典番茄肉醬的精華，面層鋪滿三重芝士，經過高溫焗製後，芝士融化成一片金黃色的誘人拉絲，口感香濃，層次豐富。再配上兩杯清涼飲品，完美平衡了烤雞和焗通粉的濃郁滋味，帶來一頓飽足又滿足的盛宴。

大快活優惠詳情

  • 優惠套餐： 新奧爾良口味原隻烤春雞二人餐

  • 套餐包括：

    • 原隻新奧爾良口味烤春雞

    • 迷你三重芝士焗肉醬長通粉 (兩客)

    • 飲品 (兩杯)

  • 推廣價： $68

  • 供應時段： 下午3時後開始供應

  • 適用範圍： 堂食及外賣自取均可

  • 條款及細則：

    • 餐點供應情況以個別分店實際為準。

    • 此套餐不可與其他優惠（包括快活關愛長者咭）同時使用。

    • 詳情可直接查閱店內宣傳品或向分店職員查詢。

 

同場加映：大家樂二人餐震撼價 人均$62.5歎花膠雞鍋/蒸魚/燒味/糖水 1招即享晚市優惠

 

 

 

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