大家樂二人餐震撼價 人均$62.5歎花膠雞鍋/蒸魚/燒味/糖水 1招即享晚市優惠

最近，大家樂的網上點餐平台eatCDC再度推出備受追捧的晚市優惠——花膠雞鍋小菜二人餐，以低至84折的驚喜價$125回饋顧客，平均每人消費僅$62.5，讓您與親友輕鬆享受一頓豐盛暖心的晚餐。

大家樂晚市二人餐優惠 人均$62.5歎花膠雞鍋/蒸魚/燒味/糖水

大家樂晚市二人餐優惠 人均$62.5歎花膠雞鍋/蒸魚/燒味/糖水

大家樂這次優惠套餐的核心無疑是兩客用料十足的「花膠雞鍋」。每一鍋都選用了優質的三黃雞，其肉質嫩滑，雞味濃郁；配上豐富的養顏花膠，在清甜滋補的湯底下慢煮，每一口都是滿滿的膠原蛋白與鮮美精華，不僅暖身，更暖入心脾。

除了主角花膠雞鍋，套餐還搭配了兩款地道的港式小菜。食客可以根據喜好，在「豉汁蒸倉魚」或「豉汁蒸鱸魚」中任選其一。無論是倉魚的細膩還是鱸魚的鮮嫩，配上鹹香惹味的豉汁一同蒸煮，魚肉的鮮甜被完美襯托出來，啖啖都是滿足。另一碟則是港人至愛的「叉燒拼燒鴨」，蜜汁叉燒的香甜與燒鴨的甘香在口中交織，是無法抗拒的經典燒味組合。

大家樂花膠雞鍋小菜二人餐優惠

優惠價格： $125

優惠期限： 即日起至2026年5月25日

套餐內容： 花膠雞鍋 x2 豉汁蒸倉魚 / 豉汁蒸鱸魚 x1 叉燒拼燒鴨 x1 白飯 x2 糖水 x2

購買連結：>>按此<<

備註： 優惠受相關條款及細則約束，詳情請參閱官方平台。

資料來源：大家樂 Café de Coral