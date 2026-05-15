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大家樂二人餐震撼價 人均$62.5歎花膠雞鍋/蒸魚/燒味/糖水 1招即享晚市優惠

飲食
更新時間：16:00 2026-05-15 HKT
發佈時間：16:00 2026-05-15 HKT

最近，大家樂的網上點餐平台eatCDC再度推出備受追捧的晚市優惠——花膠雞鍋小菜二人餐，以低至84折的驚喜價$125回饋顧客，平均每人消費僅$62.5，讓您與親友輕鬆享受一頓豐盛暖心的晚餐。

大家樂晚市二人餐優惠 人均$62.5歎花膠雞鍋/蒸魚/燒味/糖水

大家樂晚市二人餐優惠 人均$62.5歎花膠雞鍋/蒸魚/燒味/糖水
大家樂晚市二人餐優惠 人均$62.5歎花膠雞鍋/蒸魚/燒味/糖水

大家樂這次優惠套餐的核心無疑是兩客用料十足的「花膠雞鍋」。每一鍋都選用了優質的三黃雞，其肉質嫩滑，雞味濃郁；配上豐富的養顏花膠，在清甜滋補的湯底下慢煮，每一口都是滿滿的膠原蛋白與鮮美精華，不僅暖身，更暖入心脾。

除了主角花膠雞鍋，套餐還搭配了兩款地道的港式小菜。食客可以根據喜好，在「豉汁蒸倉魚」或「豉汁蒸鱸魚」中任選其一。無論是倉魚的細膩還是鱸魚的鮮嫩，配上鹹香惹味的豉汁一同蒸煮，魚肉的鮮甜被完美襯托出來，啖啖都是滿足。另一碟則是港人至愛的「叉燒拼燒鴨」，蜜汁叉燒的香甜與燒鴨的甘香在口中交織，是無法抗拒的經典燒味組合。

大家樂花膠雞鍋小菜二人餐優惠

  • 優惠價格： $125
  • 優惠期限： 即日起至2026年5月25日
  • 套餐內容：
    • 花膠雞鍋 x2
    • 豉汁蒸倉魚 / 豉汁蒸鱸魚 x1
    • 叉燒拼燒鴨 x1
    • 白飯 x2
    • 糖水 x2
  • 購買連結：>>按此<< 
  • 備註： 優惠受相關條款及細則約束，詳情請參閱官方平台。

 

資料來源：大家樂 Café de Coral

 

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