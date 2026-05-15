美心MX斬料優惠！$33起歎燒味三拼／手撕雞拼燒腩仔 一連3星期特價供應

美心MX燒味優惠｜作為香港家傳戶曉的連鎖快餐店，美心MX的燒味系列是不少食客的心頭好。最近，美心MX與美心Food²聯合推出限時燒味優惠，讓顧客能以低至$33的親民價格，享受一頓豐盛的斬料加餸體驗，絕對是不容錯過的美食福音。

美心MX一連3星期斬料優惠！$33起歎燒味三拼／手撕雞拼燒腩仔

美心MX一連3星期斬料優惠！$33起歎燒味三拼／手撕雞拼燒腩仔

工作繁忙過後，總想吃點好的慰勞自己。美心MX本次優惠的主角「燒味三拼」僅售$33，讓您一次過品嚐三款經典燒味，包括蜜味濃郁的叉燒、皮爽肉滑的白切雞，以及風味獨特的紅腸。這個組合不僅選擇豐富，而且份量十足，最適合與家人朋友分享，為您的餐桌增添多重滋味。

對於追求特別口感的食客，另一款優惠「手撕雞．腩仔（半斤）」絕對能滿足您的味蕾。這款組合售價僅為$68，手撕雞以獨特的麻油與蔥香調味，開胃而不膩；燒腩仔則以「卜卜脆」的脆皮和層次分明的五花肉，帶來滿滿的油香和滿足感。

美心MX燒味優惠

優惠推廣： 燒味三拼：$33 手撕雞．腩仔（半斤）：$68

供應商：全線美心MX及美心Food²分店

例外分店：大會堂、西九龍站及大學站分店除外

優惠期限：2026年5月15日至6月4日

供應時間：下午3:30起供應

條款及細則： 只適用於外賣。 不可與其他優惠同時使用。 數量有限，售完即止。 相片僅供參考。



資料來源：美心MX (Maxim's MX)