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美心MX斬料優惠！$33起歎燒味三拼／手撕雞拼燒腩仔 一連3星期特價供應

飲食
更新時間：11:28 2026-05-15 HKT
發佈時間：11:28 2026-05-15 HKT

美心MX燒味優惠｜作為香港家傳戶曉的連鎖快餐店，美心MX的燒味系列是不少食客的心頭好。最近，美心MX與美心Food²聯合推出限時燒味優惠，讓顧客能以低至$33的親民價格，享受一頓豐盛的斬料加餸體驗，絕對是不容錯過的美食福音。

美心MX一連3星期斬料優惠！$33起歎燒味三拼／手撕雞拼燒腩仔

美心MX一連3星期斬料優惠！$33起歎燒味三拼／手撕雞拼燒腩仔
美心MX一連3星期斬料優惠！$33起歎燒味三拼／手撕雞拼燒腩仔

工作繁忙過後，總想吃點好的慰勞自己。美心MX本次優惠的主角「燒味三拼」僅售$33，讓您一次過品嚐三款經典燒味，包括蜜味濃郁的叉燒、皮爽肉滑的白切雞，以及風味獨特的紅腸。這個組合不僅選擇豐富，而且份量十足，最適合與家人朋友分享，為您的餐桌增添多重滋味。

對於追求特別口感的食客，另一款優惠「手撕雞．腩仔（半斤）」絕對能滿足您的味蕾。這款組合售價僅為$68，手撕雞以獨特的麻油與蔥香調味，開胃而不膩；燒腩仔則以「卜卜脆」的脆皮和層次分明的五花肉，帶來滿滿的油香和滿足感。

美心MX燒味優惠

  • 優惠推廣：
    • 燒味三拼：$33
    • 手撕雞．腩仔（半斤）：$68
  • 供應商：全線美心MX及美心Food²分店
  • 例外分店：大會堂、西九龍站及大學站分店除外
  • 優惠期限：2026年5月15日至6月4日
  • 供應時間：下午3:30起供應
  • 條款及細則：
    • 只適用於外賣。
    • 不可與其他優惠同時使用。
    • 數量有限，售完即止。
    • 相片僅供參考。

 

資料來源：美心MX (Maxim's MX)

 

同場加映：連鎖酒樓晚市震撼優惠！乳鴿/海鮮小菜$4起 原隻燒鵝$80 脆皮乳豬$180 星期一至日5:30pm起供應

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