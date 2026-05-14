美心MX長者優惠加碼！一連兩星期全日8折 長者咭/樂悠咭堂食外賣都有折

美心MX長者優惠｜作為香港廣受歡迎的連鎖快餐店，美心MX以多元化的餐飲選擇和便捷的服務，成為許多市民日常用餐的熱門地點。為了回饋長者顧客的支持，美心MX與美心Food²現正推出限時優惠，由即日起至5月28日，長者們只需出示長者咭或樂悠咭，即可享受全日8折的餐飲折扣。

美心MX長者優惠加碼兩星期！堂食外賣全日8折 長者咭/樂悠咭適用

美心MX長者優惠加碼兩星期！堂食外賣全日8折 長者咭/樂悠咭適用

美心MX長者全日8折優惠

持有長者咭、樂悠咭或長者八達通的老友記只要於即日起至5月28日（四），光臨全線美心MX分店（西九高鐵站分店除外）及全線美心Food²分店，並在付款時出示相關證明文件，即可享有全日堂食或外賣8折優惠，每次交易限用一次。

對於追求品質與味道的食客來說，美心MX的餐牌總有驚喜。晨光初露，可以選擇一份經典的港式早餐，例如熱騰騰的粥品或鬆軟的牛油多士，配上一杯香滑奶茶，為一天注入滿滿活力。午市和晚市時段，選擇更是豐富，從馳名的燒味系列，到招牌焗豬扒飯，每一款都是精心製作的招牌菜式。

美心MX長者優惠

優惠期限：即日起至2024年5月28日。

適用分店：全線美心MX分店（西九高鐵站分店除外）及全線美心Food²分店。

條款細則： 優惠不能兌換現金，亦不可與其他優惠同時使用。 折扣不適用於購買節日產品、外賣派對美食、心超值餐、優惠套餐、晚市小菜外賣2人餐、晚市外賣加餸、燒味斬料、特價燒味優惠、八達通增值服務，以及所有網上外賣自取平台和外送服務。 相片僅供參考，實際出品以餐廳為準。 如有任何爭議，美心食品有限公司保留最終決定權。



資料來源：美心MX (Maxim's MX)