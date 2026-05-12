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千海水產海鮮放題長者88折優惠！生日免費1位+送蛋糕 符合1條件即享 限指定分店

飲食
更新時間：16:02 2026-05-12 HKT
發佈時間：16:02 2026-05-12 HKT

於2024年開業的全港首間即撈海鮮火鍋放題「千海水產」，短短兩年已擴充至3間分店，主打親民價錢有得任食鮑魚、生蠔等自助美食，因而深受港人歡迎。最近其九龍灣淘大商場分店推出全新優惠，包括65歲以上長者優惠88折及生日優惠，特別照顧到一眾老友記，讓大家可以與家中長輩一同大快朵頤，盡享優質海鮮火鍋。

千海水產65歲以上長者88折優惠！只限1分店供應

千海水產這次優惠的一大亮點，絕對是為年滿65歲或以上的長者提供的專屬折扣。長者們只需在入座時出示有效的身份證明文件，即可在放題時段享有88折優惠，不過優惠只限位於九龍灣淘大商場的分店。

對於喜歡任食火鍋的長者來說，這無疑是一個極具吸引力的好消息，能以更實惠的價錢，品嚐多款新鮮海產及過百款自助美食，如養殖花蟹、三點蟹、大頭蝦、鮑魚、生蠔等。除海鮮外，自助區更有逾120款美食，如冷盤、熱葷、蒸籠點心及Häagen-Dazs雪糕等，定能滿足不同長者的口味。

同步推生日優惠 符合1條件即1人免費+送蛋糕

除長者優惠，千海水產亦為生日的顧客推出特別優惠。凡於生日正日前後8天內惠顧午市或晚市，只要集齊四位或以上的朋友或家人，當中一位可享半價優惠，並獲贈自家製的生日蛋糕一個。如有八位或以上的朋友入座，即可獲一位免收費，以及同樣獲贈生日蛋糕，讓壽星感受到滿滿的祝福和喜悅。

千海水產九龍灣淘大商場店優惠

  • 地址︰九龍灣牛頭角道77號淘大商場三期2樓S172-173號舖
  • 優惠期限：即日起至另行通知
  • 價錢︰
    • 午市︰星期一至五4小時火鍋放題成人$308；星期六、日、公眾假期及前夕3小時火鍋放題成人$328
    • 晚市︰星期一至四2小時火鍋放題成人$318起；星期五至日、公眾假期及前夕2小時火鍋放題成人$338起
  • 內容：
    • 長者優惠：年滿65歲或以上，出示有效證明，即可於放題時段獲88折優惠。
    • 生日優惠： 生日前後8日內惠顧，4位或以上1位半價並贈送蛋糕；8位或以上1位免費並贈送蛋糕。
  • 條款及細則：
    • 長者優惠只限放題時段享用，且於特別日子不適用
    • 長者及生日優惠須收取原價加一服務費
    • 生日優惠須提前1日預訂
    • 所有優惠不能同時使用
    • 如有任何爭議，千海水產保留最終決定權

資料來源︰千海水產海鮮火鍋放題-九龍灣店

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