海洋公園水上樂園長者激抵優惠！60歲或以上樂悠咭/長者咭持有人$2入場 優惠期至7月
發佈時間：14:04 2026-05-11 HKT
海洋公園水上樂園長者優惠｜炎炎夏日即將來臨，全城期待的消暑聖地——海洋公園水上樂園宣布將於5月16日重開，為市民帶來沁涼暢快的玩水體驗。作為香港備受歡迎的夏日好去處，水上樂園以其刺激的滑梯和多元化的水上設施，每年都吸引大量遊客。為慶祝回歸，樂園特別推出「投奔初夏」門票推廣，優惠價格極具吸引力，成人門票低至港幣$98，而長者及合資格殘疾人士更能以$2的震撼價入場，一同投奔水花四濺的初夏！
海洋公園水上樂園長者優惠 $2入場玩盡水上設施
想與陽光和水花玩遊戲，就要把握這次難得的機會。海洋公園水上樂園宣布重開，並推出限時早鳥優惠，讓急不及待的玩家們可以預先規劃行程。由4月16日起，公眾便可透過官方網站等渠道，以低至$98的價格購買入場門票。購入門票後，即可在5月16日至7月3日期間，選擇心水日子入場。想像一下在標誌性的巨型人造浪「天海灣」中隨浪漂浮，或是在「急流漩渦」挑戰高速旋轉的快感，還有讓腎上腺素飆升的「八彩天梯」，讓您與三五知己一同感受從高處俯衝的刺激。這些世界級的設施，絕對能讓您忘卻煩憂，盡情享受夏日的無限樂趣。
除了吸引年輕人的早鳥優惠，海洋公園水上樂園亦積極履行社會責任，特別為長者及合資格殘疾人士推出$2的入場門票優惠，讓社會各階層都能無負擔地享受水上樂園的歡樂。此項特惠門票的購買日期由即日起至6月30日，適用入場日期與一般門票同為5月16日至7月3日。合資格的60歲或以上長者，以及持有「殘疾人士登記證」等證明文件的市民，只需在入場時出示相關身份證明文件正本，便能以近乎免費的價錢入場。這項貼心的安排，不僅體現了樂園的關愛精神，也鼓勵長者和殘疾人士與家人朋友一同外出，享受陽光與水的樂趣，共創美好回憶。
海洋公園水上樂園門票優惠詳情
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地點： 海洋公園水上樂園
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推廣期（購票日期）： 2026年4月16日至6月30日
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門票有效期（入場日期）： 2026年5月16日至7月3日
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優惠詳情：
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初夏優惠： 入場門票低至港幣$98。
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特惠門票： 60歲或以上長者及合資格殘疾人士可享港幣$2入場優惠。
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條款及細則：
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所有門票均不得退款、轉讓或退換。
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入場時需出示門票（可使用智能手機或A4列印本）。
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$2特惠門票不包含儲物櫃服務。
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享用$2特惠門票的合資格人士，入場時必須出示有效之身份證明文件正本（如香港身份證、樂悠咭、長者咭或「殘疾人士登記證」等）。
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門票僅適用於一般開放時間，特別活動需另行購票。
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更多詳情及購票，請瀏覽海洋公園水上樂園官方網站。
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