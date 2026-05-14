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連鎖酒樓晚市震撼優惠！乳鴿/海鮮小菜$4起 原隻燒鵝$80 脆皮乳豬$180 星期一至日5:30pm起供應

飲食
更新時間：15:11 2026-05-14 HKT
發佈時間：15:11 2026-05-14 HKT

明星海鮮酒家優惠｜想與親朋好友品嚐一頓豐盛又實惠的海鮮粵菜？「明星海鮮酒家」在5月份推出一系列精選晚飯超值優惠，多款招牌菜式以震撼價發售，當中包括僅需$4便能品嚐到的脆皮炸乳鴿，以及僅$80的原隻燒鵝，絕對是晚市聚餐的不二之選。

明星海鮮酒家晚市優惠！乳鴿/海鮮小菜$4起 原隻燒鵝$80 脆皮乳豬$180

明星海鮮酒家晚市優惠！乳鴿/海鮮小菜$4起 原隻燒鵝$80 脆皮乳豬$180
明星海鮮酒家晚市優惠！乳鴿/海鮮小菜$4起 原隻燒鵝$80 脆皮乳豬$180

明星海鮮酒家今次優惠誠意十足，首推僅需$4的「脆皮炸乳鴿」（半隻），每位食客均可享用此優惠。乳鴿即叫即炸，外皮酥脆甘香，肉質細嫩多汁，令人回味無窮。此外，還有$18半隻的「明星脆皮燒雞」，金黃香脆的外皮鎖住豐腴肉汁，是佐飯的絕佳配搭。

除了經典燒味，海鮮亦是本次優惠的一大亮點。多款海鮮菜式均以$28的均一價酬賓，當中包括「蒜蓉開邊蒸海生蝦」，生蝦開邊後鋪上滿滿的蒜蓉清蒸，蒜香與蝦的鮮甜完美融合，爽口彈牙。另一款「陳皮油鹽蒸沙巴仔」亦不容錯過，以傳統的陳皮油鹽引出沙巴仔的細膩肉質與鮮味，魚肉嫩滑，風味十足。

10位或以上預訂 升級特價燒鵝／脆皮乳豬

如果聚餐人數眾多，千萬不要錯過這次的升級優惠。凡提前預訂，每檯10位或以上即可用$180的震撼價，享用原隻「鴻運脆皮乳豬」。烤得色澤紅潤的乳豬，擁有薄脆如餅乾的酥皮，入口即化，而對於鍾情燒鵝的食客，則可以$80品嚐原價動輒數百元的「至尊燒鵝皇」。

明星海鮮酒家5月晚市優惠

  • 優惠期限：星期一至日晚上17:30後供應。
  • 優惠內容：
    • 升級優惠 (10位或以上預訂)：
      • 鴻運脆皮乳豬 $180/隻。
      • 至尊燒鵝皇 $80/隻。
    • 精選優惠 (每檯限選一款)：
      • 脆皮炸乳鴿 $4/半隻 (每位限享半隻)。
      • 明星脆皮燒雞 $18/半隻。
      • 陳皮油鹽蒸沙巴仔 $28/條。
      • 蒜蓉開邊蒸海生蝦 $28/份。
      • 醬爆西蘭花炒蝦球脆蚌片 $28/份。
      • 魚子醬伴(冰鎮鮑魚/脆皮鮑魚) $28/位。
  • 條款及細則：
    • 所有優惠只限大堂享用，不適用於廳房及外賣。
    • 優惠食品數量有限，售完即止。
    • 此優惠不可與其他優惠及任食火鍋同時享用。
    • 西九龍「明星樓」不適用此推廣；深水埗分店不設乳鴿、燒鵝及燒雞優惠。
    • 另收加一服務費，詳細條款請參考店內海報。

 

資料來源：明星海鮮酒家 集團

 

同場加映：一粥麵快閃優惠！$38歎紅燒豬手/花膠雲吞雞 半價優惠試全新藜麥菜飯

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