一粥麵快閃優惠！$38歎紅燒豬手/花膠雲吞雞 半價優惠試全新藜麥菜飯

以親民價格和穩定品質深受大眾喜愛的連鎖餐廳「一粥麵」，向來是許多家庭和上班族的用餐好選擇。最近，「一粥麵」再度推出限時外賣快閃優惠，以震撼價$38即可品嚐到兩款原價超過$50的招牌菜式，包括「紅燒原隻豬手」及「金湯花膠雲吞雞鍋」，是物超所值的滋味之選。另外更破天荒推出全新「藜麥菜飯」，將傳統風味與健康食材完美結合，是不容錯過的美味驚喜！

一粥麵外賣快閃優惠 $38紅燒豬手/花膠雲吞雞

「一粥麵」再度推出限時外賣快閃優惠，以震撼價$38即可品嚐到紅燒豬手或花膠雲吞雞。

對於喜歡濃郁惹味菜式的朋友，「紅燒原隻豬手」是這次優惠的必搶目標。豬手經過精心烹調，以傳統紅燒方式燜煮至完全入味，外皮Q彈，充滿豐富的膠原蛋白，肉質則軟腍嫩滑，用來配飯或麵食都一流。這款菜式份量十足，原價$58，現在只需$38，絕對是誠意十足的優惠。

另一款優惠菜式「金湯花膠雲吞雞鍋」則是滋補養生的不二之選。湯底以精選材料熬製成濃郁的金黃色，味道鮮甜醇厚。花膠口感爽滑，雞肉鮮嫩，配上吸收了湯汁精華的雲吞，構成一鍋暖心又暖胃的佳餚。這款原價$68的雞鍋，在快閃時段同樣只需$38，讓您輕鬆在家享用一頓滋潤晚餐。

藜麥菜飯健康登場 現場試食大派優惠

全新推出的「藜麥菜飯」，在傳統菜飯的基礎上，加入了被譽為「超級食物」的藜麥。

菜飯作為上海菜的靈魂主食，在一粥麵的餐單中一直穩佔高人氣席位。這次推出的「藜麥菜飯」，匠心獨運地在傳統菜飯的基礎上，加入了被譽為「超級食物」的藜麥。以上湯蒸煮的飽滿珍珠米，配上清甜爽脆的小棠菜，飯香與菜香交織，再加入富含膳食纖維的藜麥，其獨特的微脆口感在咀嚼間釋放淡淡穀物香氣，為傳統菜飯注入了前所未有的立體層次，不論是菜飯的忠實粉絲，還是注重健康的新派食客，都必定會愛上這天作之合的滋味。

為隆重其事，一粥麵將於5月17日（星期日）假樂富商場舉辦一場名為「藜菜聯婚」的中式婚宴主題活動，慶祝藜麥與菜飯的完美結合。屆時現場將充滿喜慶氣氛，更設有花轎迎親、AI婚宴照相機等沉浸式體驗，邀請全城一同見證這場「盛事」。活動的重頭戲當然是美食，現場將準備300份迷你版「藜麥菜飯」配「外婆紅燒肉」供賓客免費試食，率先品嚐皇牌滋味。此外，現場還會派發500張藜麥菜飯套餐的半價兌換券，讓您能以超值價錢再次回味，先到先得，萬勿錯過！

「一粥麵」快閃優惠詳情

$38外賣優惠

優惠日期： 5月14日至5月16日

優惠時段： 下午4時至6時

優惠內容： 紅燒原隻豬手，優惠價$38 (原價$58) 金湯花膠雲吞雞鍋，優惠價$38 (原價$68)

條款及細則： 優惠只限外賣自取。 優惠不可與其他推廣優惠同時使用。 每款產品每人限購2件。 食品圖片僅供參考。



「藜菜聯婚」中式婚宴活動