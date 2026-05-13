海港酒家晚市孖寶優惠！低至$268起歎松葉蟹／龍蝦肉餅配繡球菌魚腐浸勝瓜

以高CP值海鮮粵菜而聞名的海港飲食集團，一直是許多香港家庭及饕客聚餐的熱門選擇。最近，集團旗下的海港酒家、海王漁港等品牌再度推出震撼市場的晚市孖寶優惠，當中包括採用日本直送的時令松葉蟹，以及鮮甜彈牙的本地龍蝦仔，以極親民的價格，為食客呈獻一場豐盛的晚市海鮮盛宴！

海港晚市優惠 $268歎足料陳年花雕蒸松葉蟹

海港飲食集團推出震撼市場的晚市孖寶優惠。

今次優惠的焦點，無疑是「陳年花雕蒸日本松葉蟹」。嚴選由日本直送、重約一斤半的鮮活松葉蟹，確保其肉質飽滿、味道鮮甜。大廚以傳統蒸煮方式，巧妙地配上芳香醇厚的陳年花雕酒，不僅能突顯蟹肉的海洋鮮味，更能透過溫熱的酒氣去除海鮮的寒性，讓每一口蟹肉都散發著淡淡的酒香，餘韻悠長。這道菜的份量十足，絕對是誠意之作。

惹味升級！$298享蒜蓉蒸龍蝦仔配肉餅

若想換個口味，同系列的「蒜蓉蒸龍蝦仔配肉餅」亦是不可錯過的惹味選擇。廚師團隊將新鮮龍蝦仔開邊，鋪上大量金銀蒜蓉，透過高溫蒸製，讓蒜蓉的香氣與龍蝦的鮮甜完美融合。更具巧思的是，底部配上了手打豬肉餅，肉餅在蒸煮過程中吸收了龍蝦與蒜蓉的精華，口感豐富，用來拌飯享用，滋味無窮。

為平衡海鮮盛宴的味蕾，以上兩款孖寶優惠均貼心地搭配了「繡球菌魚腐浸勝瓜」。勝瓜的清甜爽口，配上近年備受追捧、口感爽脆的健康食材繡球菌，以及嫩滑彈牙的魚腐，三者一同浸煮，湯頭清甜而不膩，既能中和主菜的濃郁味道，也為整頓晚餐增添一份健康的清新感。

海港晚市優惠詳情