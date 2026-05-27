連鎖酒樓推海鮮孖寶套餐！$298起歎花雕蒸松葉蟹/蟶子皇/龍蝦仔蒸黑豚肉 只限1分店

連鎖酒樓海港飲食集團早前於旗下的海港酒家、海王漁港等，推出$268起的晚市優惠孖寶，可一次過品嚐到陳年花雕蒸日本松葉蟹、蒜蓉蒸龍蝦仔配肉餅等。而海港日前將這優惠推展至銅鑼灣利舞臺的海港薈分店，推出兩款$298起的晚市海鮮孖寶優惠，即可大歎鮮甜日本松葉蟹、剁椒龍蝦仔蒸黑豚肉或蒜蓉粉絲蒸蟶子皇，性價比極高，絕對不容錯過。

銅鑼灣利舞臺海港薈抵食海鮮孖寶！$298起歎花雕蒸松葉蟹/蟶子皇

銅鑼灣利舞臺海港薈推出抵食海鮮孖寶，$298起歎花雕蒸松葉蟹及蟶子皇。

位於銅鑼灣利舞臺的知名粵菜食府海港薈，近日推出超抵食晚市海鮮孖寶優惠，食客可以超值價錢一次過品嚐兩款頂級海鮮。其中最吸引的套餐只需$298，即可品嚐到重達1斤半的陳年花雕蒸日本松葉蟹配陳川粉底，以及4隻蒜蓉粉絲蒸蟶子皇。時令的日本松葉蟹肉質飽滿、味道鮮美，加入特選陳年花雕酒清蒸後，酒香撲鼻，底部的陳川粉亦盡吸甘甜蟹汁及酒香，口感滑溜順口。

而喜歡濃郁惹味口感的食客，絕對不能錯過另一款海鮮孖寶套餐，只需$338的優惠價即可享用兩隻剁椒龍蝦仔蒸黑豚肉，以及4隻蒜蓉粉絲蒸蟶子皇。大廚將微辣開胃的剁椒搭配鮮嫩多汁的龍蝦，再加爽口彈牙的黑豚肉同蒸，鮮味與肉汁完美交融。而經典的蒜蓉粉絲蒸蟶子皇，粉絲盡吸豐富海鮮精華，每口都散發著濃郁的蒜香及鮮甜，令人回味無窮。

晚市孖寶套餐

適用分店︰海港薈．利舞臺

地址︰銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場22樓

優惠套餐︰ 孖寶1︰剁椒龍蝦仔蒸黑豚肉（兩隻）+ 蒜蓉粉絲蒸蟶子皇（4隻）$338 孖寶2︰陳年花雕蒸日本松葉蟹（1斤半）+ 蒜蓉粉絲蒸蟶子皇（4隻）$298

電話︰2110 2068

條款：只限堂食；套餐另收茶芥及加一服務費，不可與其他優惠、APP優惠同時使用；只限利舞臺店供應。

資料來源︰海港飲食集團