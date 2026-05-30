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觀塘驚現「時光倒流價」$20雲吞麵！下午茶加$6有飲品 食客大讚：超抵食

飲食
更新時間：11:15 2026-05-30 HKT
發佈時間：11:15 2026-05-30 HKT

觀塘驚現$20雲吞麵？有食客日前於社交平台發文，指觀塘廣場一間餃子店推出下午茶優惠，雲吞麵只售$20，加$6可配飲品，更表示「味道唔錯」，獲網民形容價錢如「時光倒流價」；但亦有人稱雲吞麵賣相不似預期？詳情即看下文！

觀塘餃子店驚現$20雲吞麵！加$6有飲品 指定時段供應

有食客早前於社交平台發文，稱發現觀塘廣場有餐廳推出$20雲吞麵，形容「超抵食」且「味道唔錯」。據樓主上載的相片所見，餐廳為「阿龍家廚餃子」，門外亦有張貼「下午茶雲吞麵$20」的告示，並列明特價時段為下午2時30分至下午5時30分。此外，餐廳供應的雲吞麵為滬式麵食，並非廣東雲吞麵，以上海麵作麵底，並有4顆菜肉雲吞。

據餐廳的官方平台顯示，其實早於去年11月開業時已推出「下午茶雲吞麵$20」，而其他時段的麵食售價一般為$48。

網民評$20雲吞麵「時光倒流價」 因1原因彈「唔正宗」？

有網民留言補充指，該店的$20下午茶雲吞麵，加$6可配飲品，有人表示「食過幾次，幾好」、「20蚊有菜，雖然不大正宗，不過可以接受」；亦有人則認為價錢便宜，形容為「時光倒流價」。惟有不少網民指雲吞麵「唔正宗」，似乎誤以為該店的雲吞麵為廣東雲吞麵，有網民對此再作解釋，「佢係上海款式，唔係廣東雲吞麵。」

阿龍家廚餃子

  • 地址：觀塘廣場地下G29號舖
  • 營業時間：星期一至日 早上7時至晚上9時

文：TF

資料及圖片來源：香港茶餐廳及美食關注組@Facebook、阿龍家廚@IG

延伸閱讀：觀塘工廈餐廳爆結業潮？6間人氣打工仔食堂離場 老字號大排檔、人龍麵店不敵飲食寒冬


 

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