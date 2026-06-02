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連鎖酒樓晚市激減！招牌燒鵝皇$78起 另設冬瓜盅/蒸魚 全線12分店供應

飲食
更新時間：11:36 2026-06-02 HKT
發佈時間：11:36 2026-06-02 HKT

海港晚市優惠｜以經典粵式美饌馳名的海港飲食集團，多年來以地道風味和優質食材深得一眾街坊食客的追捧。近日，集團旗下多間酒家品牌更同步推出全新「晚市三選一」優惠，其中招牌燒鵝皇、清蒸蝴蝶東星斑，以及足料消暑的冬瓜盅，最低$78起就能滿足全家大細的胃口。

海港燒鵝皇/冬瓜盅/蒸魚晚市$78起 全線12間酒樓供應

海港燒鵝皇/冬瓜盅/蒸魚晚市$78起 全線12間酒樓供應
海港燒鵝皇/冬瓜盅/蒸魚晚市$78起 全線12間酒樓供應

海港晚市三選一優惠 $78起歎燒鵝皇/冬瓜盅/蒸魚

海港飲食集團這次的「晚市三選一」優惠中，為食客奉上三款高質中菜，首推的「招牌燒鵝皇」皮脆肉嫩、肉汁豐富，可說是每桌必點的招牌菜式。特別的是，若同行人數達9位或以上，只需$78即可享用原隻燒鵝，絕對是物超所值。

而喜愛海鮮的食客則不能錯過「清蒸蝴蝶東星斑」，大廚以精準火候保留海鮮原味，魚肉嫩滑鮮美，兩至五人同行只需$98即可品嚐一斤重的鮮魚。此外，夏日炎炎，最適合來一盅足料的「白玉海皇冬瓜盅」，湯底清甜，冬瓜肉吸收了海鮮的精華，消暑解渴，同樣只需$78，是親友聚餐的最佳滋補湯品。

海港晚市三選一優惠

  • 精選優惠菜式：
    • 招牌燒鵝皇（$78）：
      • 2 至 4 位：例牌
      • 5 至 8 位：半隻
      • 9 位或以上：1 隻（直接一隻上枱，超級震撼！）
    • 清蒸蝴蝶東星斑：
      • 2 至 5 位：$98（一斤 1 條）
      • 6 位或以上：$168（兩斤 1 條）
    • 白玉海皇冬瓜盅：$78（每枱限點 1 個，消暑首選！）
  • 優惠期限：逢星期一至五晚市時段（公眾假期除外）
  • 訂座熱線：3516 8200
  • 適用酒家及分店：
    • 海港酒家：淘大店、大埔寶湖花園店、上水新豐店、將軍澳新都城一期店、將軍澳尚德廣場店、藍田啟田店、荃灣中染大廈店
    • 海王漁港：粉嶺綠悠軒店、將軍澳新都城二期店
    • 海港燒鵝海鮮酒家：美林店、葵芳店
    • 采蝶海鮮酒家：蝴蝶廣場店
  • 推廣條款與細則：
    • 此優惠只限星期一至五晚市適用。
    • 每枱每次消費限點其中一款優惠菜式，不設拼單或重複點選。

 

資料來源：海港飲食集團

 

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