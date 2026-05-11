稻香全新宵夜火鍋放題！$98/位任食火鍋配料、點心、小食 加$30升級酒水任飲

香港人熱愛打邊爐，在涼快的晚上與三五知己圍爐暢談，絕對是一大樂事。最近，稻香集團看準宵夜時段的市場，強勢推出全新的「火鍋自助歡樂無限暢飲」推廣，每位僅由$98起，即可無限任食火鍋配料、點心及甜品，為宵夜帶來極致滿足的餐飲體驗。

稻香全新宵夜火鍋點心放題$98/位 任點任食60+款火鍋配料、點心、小食

稻香全新宵夜火鍋點心放題$98/位 任點任食60+款火鍋配料、點心、小食

超過60款火鍋配料、點心任點 加$30升級酒水任飲

稻香全新火鍋放題由即日起，於全線稻香、稻香超級漁港及稻香．茶居同步推出。僅需$98的價錢，便可以從超過60款的配料中自由挑選，當中包括火鍋必備的鮮嫩肥牛、鮮蝦、蜆等海鮮肉類，更有各式手打丸類、時令蔬菜及豆製品，確保滿足不同食客的口味需求。食客更可以從六款特色湯底中，隨意挑選兩款作雙拼鴛鴦鍋，創造屬於自己的火鍋風味。

與傳統火鍋放題不同，稻香的火鍋放題還加入了港人最愛的點心元素，食客在享受火鍋的同時，更可以無限量追加多款精選點心及小食，例如燒賣及酥炸小食。對於追求極致暢飲體驗的朋友，更可選擇$128的升級方案，享有指定啤酒、汽水及雪糕的無限量任飲任食，完全無需為額外消費而煩惱

稻香火鍋點心放題優惠

適用分店：全線稻香、稻香超級漁港及稻香．茶居）

推廣日期： 由即日起，直至另行通知

入座時間：每晚8:30pm-10:45pm

收費詳情： $98/位：無限量添加火鍋配料、點心、小食及甜品（酒水及雪糕享半價優惠）。 $128/位：無限量享用火鍋配料、點心、小食、甜品，以及指定啤酒、汽水和雪糕。

條款及細則： 優惠適用於指定分店。 免收加一服務費。 食品供應視乎分店實際情況而定。 詳情可向店員查詢。



資料來源：稻香集團