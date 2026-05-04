稻香旗下中菜館3道小菜套餐！$168起歎沙薑雞/桶蠔/梅菜扣肉 星期一至日5pm起供應

稻香集團旗下中菜品牌「客家好棧」及「客館」一向以正宗客家菜及巧手粵菜，深受家庭客及老饕歡迎。最近，兩大品牌再度攜手推出「晚市三重奏」推廣，以低至$168的震撼價，讓食客每晚都能品嚐到三款精心設計的客家風味菜式，絕對是物超所值的晚餐選擇。

稻香旗下客家好棧、客館3道小菜優惠 $168起歎沙薑雞/桶蠔/梅菜扣肉

稻香旗下客家好棧、客館3道小菜優惠 $168起歎沙薑雞/桶蠔/梅菜扣肉

客家好棧、客館「晚市三重奏」星期一至日5pm起供應

客家菜以其「鹹、香、肥」的獨特風味聞名，「客家好棧」及「客館」今次的「晚市三重奏」優惠，就將傳統客家風味與廚師的巧思結合。每晚套餐均包含三道菜，而且從星期一到星期日，每日的菜式組合都不同，保證食客每次到訪都有新鮮感。

例如星期一的「沙薑雞（半隻）」，雞肉嫩滑，沙薑的香氣滲透其中，配上惹味的「薑蔥台山桶蠔」和清甜的「鮮茄勝瓜煮魚腐」，是經典的家常風味。而週末如星期六，則有肥而不膩的「梅菜扣肉」，梅菜的鹹香與五花肉的油脂完美融合，佐飯一流。

客家好棧、客館「晚市三重奏」優惠

供應時間：星期一至日晚上5時起

推廣日期：即日起至2026年6月30日

適用分店列表：

客家好棧 深水埗店（$168/套） 油塘大本營店（$188/套） 佐敦店（$188/套）

客館 黃大仙店（$198/套） 牛頭角店（$198/套） 荃灣綠楊坊店（$198/套） 將軍澳新都城店（$198/套）



條款及細則：

只限堂食，不設外賣及攜走。

另收茗茶及加一服務費。

不適用於2026年5月8至10日、6月12至14日及6月19至21日。

推廣內容如有任何更改，恕不另行通知。

圖片只供參考。

資料來源：稻香集團