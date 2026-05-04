大家樂$50歎足一斤芝麻雞！限時斬料優惠 $60即享原隻BB鴨/雙拼雞鴨 

連鎖快餐品牌「大家樂」向來是香港人解決三餐的熱門選擇，其多元化的餐點與親民的價格，深受大眾歡迎。近日，大家樂再度推出超值外賣優惠，為繁忙的都市人提供豐富的晚餐加餸選擇。由5月5日起，只需$50即可購得原隻「香濃芝麻雞」，皮脆肉嫩的「明爐香烤BB鴨」也僅售$60，絕對是晚餐加餸的省錢之選。

大家樂超值斬料加餸優惠！ $50芝麻雞皮香肉滑

大家樂超值斬料加餸優惠！ $50芝麻雞皮香肉滑+$60 香烤BB鴨

下班後想為晚餐加點好料，卻又不想花費太多？大家樂是次推出的「超值家餸孖寶優惠」便能滿足您的願望。由5月5日至11日的推廣期間，每日下午3時後，顧客可以優惠價$50，購得重逾一斤的「芝麻雞」。

這款芝麻雞，亦獲網民好評，紛紛表示「芝麻雞好香呀」，甚至形容「隔幾多張枱都聞到。有食客更大讚雞肉品質：「呢隻雞真係得，啲皮係爽嘅，雞肉幾滑」，證明其口感同樣出色。更有「資深食家」分享獨門食法：「我通常買返屋企手撕咗佢再加麻油，基本上一個星期會食一隻」

$60原隻烤鴨 燒味迷不能錯過

對於燒味愛好者而言，「明爐香烤BB鴨」亦是不可錯過的經典。在這次推廣中，原價$95的原隻BB鴨，現在只需$60即可入手。鴨皮烤至皮脆肉嫩，色澤紅潤，肉質豐腴多汁，油香四溢。另外，大家樂亦提供$60的「芝麻雞拼明爐香烤BB鴨(半隻)」套餐，讓您一次過品嚐兩款招牌燒味，最適合有選擇困難的食客。

$10起加配小食 豐富晚餐組合

為了讓您的晚餐更加圓滿，大家樂還提供多款加配選項。只需加$12，即可選擇「滷水雞中翼(2隻)拼紅腸」或「白飯拼糖水(各1碗)」；若想來點飯後甜點，加$10便可換購新鮮出爐的「葡撻(2件)」，酥脆的撻皮配上香甜嫩滑的蛋漿，為這頓豐富的晚餐畫上完美句號。

大家樂「超值家餸孖寶優惠」：

優惠地點： 全線大家樂分店

優惠期限： 5月5日至5月11日，下午3時後供應

優惠内容： 香濃芝麻雞 (足一斤)：$50 (零售價$68) 明爐香烤BB鴨 (原隻免斬)：$60 (零售價$95) 芝麻雞 + 明爐香烤BB鴨 (半隻免斬)：$60 (零售價$82) 加$6享用斬件服務 加$12換購滷水雞中翼(2隻)拼紅腸 或 白飯拼糖水(各1碗) 加$10換購葡撻(2件)

條款及細則： 優惠只限外賣。 數量有限，售完即止。 圖片只供參考。



資料來源: 大家樂 Café de Coral

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