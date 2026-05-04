一粥麵半價優惠！鯪魚球肉丸粥/香茜魚粒粥等低至$18起 星期一至三都有得減

粥品是許多人心中的暖胃首選。而連鎖餐廳「一粥麵」用料十足的綿滑靚粥，就一直深受食客歡迎。最近一粥麵更帶來了驚喜的半價優惠，讓食客能以超值價錢，享受一碗熱騰騰的粥品。由5月4日起，指定粥品在推廣期間只需$18起，絕對是不可錯過的至抵優惠！

一粥麵精選時令粥品 皮蛋瘦肉粥/冬菇碎牛粥低至$18起

一粥麵在5月帶來了驚喜的半價優惠。

這次的推廣活動誠意十足，橫跨整個五月份，並在每週指定日子（星期一至三）推出不同的半價粥品，讓顧客每次光臨時都有新鮮感。打頭陣的是「鯪魚球肉丸粥」，爽滑彈牙的鯪魚球，配上扎實的肉丸，每一口都是滿足的滋味。緊隨其後的是經典中的經典「皮蛋瘦肉粥」，皮蛋的獨特甘香與嫩滑瘦肉完美融合，再配上絲滑的粥底，是許多人的首選。而「香茜魚粒粥」則帶來清新的海洋風味，新鮮魚肉的鮮甜配搭香茜的提味，口感輕盈而味道豐富。最後，「香茜冬菇碎牛粥」則以濃郁的牛肉及冬菇香味取勝，口感層次豐富，暖胃又飽足。

一粥麵優惠詳情

推廣日期及款式：

5月4日至5月6日： 鯪魚球肉丸粥 - 優惠價 $19起 (原價$38起)

5月11日至5月13日： 皮蛋瘦肉粥 - 優惠價 $18起 (原價$36起)

5月18日至5月20日： 香茜魚粒粥 - 優惠價 $18起 (原價$36起)

5月25日至5月27日： 香茜冬菇碎牛粥 - 優惠價 $19起 (原價$38起)

條款及細則：