Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

一粥麵半價優惠！鯪魚球肉丸粥/香茜魚粒粥等低至$18起 星期一至三都有得減

飲食
更新時間：11:42 2026-05-04 HKT
發佈時間：11:42 2026-05-04 HKT

粥品是許多人心中的暖胃首選。而連鎖餐廳「一粥麵」用料十足的綿滑靚粥，就一直深受食客歡迎。最近一粥麵更帶來了驚喜的半價優惠，讓食客能以超值價錢，享受一碗熱騰騰的粥品。由5月4日起，指定粥品在推廣期間只需$18起，絕對是不可錯過的至抵優惠！

一粥麵精選時令粥品 皮蛋瘦肉粥/冬菇碎牛粥低至$18起

一粥麵在5月帶來了驚喜的半價優惠。
一粥麵在5月帶來了驚喜的半價優惠。

這次的推廣活動誠意十足，橫跨整個五月份，並在每週指定日子（星期一至三）推出不同的半價粥品，讓顧客每次光臨時都有新鮮感。打頭陣的是「鯪魚球肉丸粥」，爽滑彈牙的鯪魚球，配上扎實的肉丸，每一口都是滿足的滋味。緊隨其後的是經典中的經典「皮蛋瘦肉粥」，皮蛋的獨特甘香與嫩滑瘦肉完美融合，再配上絲滑的粥底，是許多人的首選。而「香茜魚粒粥」則帶來清新的海洋風味，新鮮魚肉的鮮甜配搭香茜的提味，口感輕盈而味道豐富。最後，「香茜冬菇碎牛粥」則以濃郁的牛肉及冬菇香味取勝，口感層次豐富，暖胃又飽足。

一粥麵優惠詳情

推廣日期及款式：

  • 5月4日至5月6日： 鯪魚球肉丸粥 - 優惠價 $19起 (原價$38起)

  • 5月11日至5月13日： 皮蛋瘦肉粥 - 優惠價 $18起 (原價$36起)

  • 5月18日至5月20日： 香茜魚粒粥 - 優惠價 $18起 (原價$36起)

  • 5月25日至5月27日： 香茜冬菇碎牛粥 - 優惠價 $19起 (原價$38起)

條款及細則：

  • 優惠於上午11點後供應。

  • 每人每次限購一碗，數量有限，售完即止。

  • 優惠只適用於在指定日子以正價購買指定粥品。

  • 此優惠不可與其他優惠或折扣同時使用。

  • 此優惠不適用於自助點餐機、手機點餐及各大網上外賣平台。

  • 香港站、機場及屯門醫院分店不適用此優惠。

  • 產品供應視乎個別分店情況或有調整，圖片僅供參考。

  • 一粥麵保留此優惠之最終決定權。

 

 

同場加映：尖沙咀中菜廳港滙軒25折優惠！低至$98歎8道菜套餐 紅燒乳鴿/皮片鴨/龍蝦湯灌湯餃

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
灣仔酒店女子墮樓亡 砸中女途人受傷
00:55
灣仔酒店女子墮樓亡 砸中女途人受傷
突發
2小時前
星島獨家︱謝振中任新聞處處長 政府破天荒公開招聘 打破政務官執掌傳統 明日履新
01:18
星島獨家︱謝振中任新聞處處長 政府破天荒公開招聘 打破政務官執掌傳統 明日履新
政情
6小時前
港珠澳大橋私家車撼通關檢查亭翻側 夫婦被困車內 女乘客送院不治
00:47
港珠澳大橋私家車撼通關檢查亭翻側 夫婦被困車內 女乘客送院不治
突發
3小時前
陳百祥夫婦豪宅宴客極盡奢華 別墅曝光外圍氣派不凡景致幽雅 叻哥飲到眼神迷濛不醉無歸
陳百祥夫婦豪宅宴客極盡奢華 別墅曝光外圍氣派不凡景致幽雅 叻哥飲到眼神迷濛不醉無歸
影視圈
15小時前
六合彩2.28億金多寶｜攪珠前一刻落注$20 電腦飛頭獎號碼斬件上 捧走4位數字獎金｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜攪珠前一刻落注$20 電腦飛頭獎號碼斬件上 捧走4位數字獎金｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-03 11:23 HKT
假如今日有100萬 你會買甚麼？ 全職投資者余偉龍：美恐爆股災 留半倉現金買龍頭股｜百萬倉
全職投資者憂今年爆股災 仿傚巴菲特留半倉現金 等跌市買8隻股｜百萬倉
投資理財
6小時前
逼爆港大站B1出口 攝影大軍排排企影一年僅兩次的畫面！？街坊疑惑：這也能成打卡點
逼爆港大站B1出口 攝影大軍排排企影一年僅兩次的畫面！？街坊疑惑：這也能成打卡點
生活百科
2026-05-03 10:00 HKT
《正義女神》高成彬竟撞樣《愛回家》一角色？2年前離開劇組網民念念不忘：好掛住佢
《正義女神》高成彬竟撞樣《愛回家》一角色？2年前離開劇組網民念念不忘：好掛住佢
影視圈
18小時前
姜濤生日粉絲逼爆銅鑼灣 HOY TV主持余健志批評阻街：集體撞邪 疑似姜糖反寸爆廚藝差
姜濤生日粉絲逼爆銅鑼灣 HOY TV主持余健志批評阻街：集體撞邪 疑似姜糖反寸爆廚藝差
影視圈
17小時前
王菲前夫李亞鵬香港密會神秘女子？ 酒店親密牽手氣質女正面曝光 與二婚妻離婚僅半年
王菲前夫李亞鵬香港密會神秘女子？ 酒店親密牽手氣質女正面曝光 與二婚妻離婚僅半年
影視圈
3小時前