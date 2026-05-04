一粥麵半價優惠！鯪魚球肉丸粥/香茜魚粒粥等低至$18起 星期一至三都有得減
更新時間：11:42 2026-05-04 HKT
發佈時間：11:42 2026-05-04 HKT
發佈時間：11:42 2026-05-04 HKT
粥品是許多人心中的暖胃首選。而連鎖餐廳「一粥麵」用料十足的綿滑靚粥，就一直深受食客歡迎。最近一粥麵更帶來了驚喜的半價優惠，讓食客能以超值價錢，享受一碗熱騰騰的粥品。由5月4日起，指定粥品在推廣期間只需$18起，絕對是不可錯過的至抵優惠！
一粥麵精選時令粥品 皮蛋瘦肉粥/冬菇碎牛粥低至$18起
這次的推廣活動誠意十足，橫跨整個五月份，並在每週指定日子（星期一至三）推出不同的半價粥品，讓顧客每次光臨時都有新鮮感。打頭陣的是「鯪魚球肉丸粥」，爽滑彈牙的鯪魚球，配上扎實的肉丸，每一口都是滿足的滋味。緊隨其後的是經典中的經典「皮蛋瘦肉粥」，皮蛋的獨特甘香與嫩滑瘦肉完美融合，再配上絲滑的粥底，是許多人的首選。而「香茜魚粒粥」則帶來清新的海洋風味，新鮮魚肉的鮮甜配搭香茜的提味，口感輕盈而味道豐富。最後，「香茜冬菇碎牛粥」則以濃郁的牛肉及冬菇香味取勝，口感層次豐富，暖胃又飽足。
一粥麵優惠詳情
推廣日期及款式：
-
5月4日至5月6日： 鯪魚球肉丸粥 - 優惠價 $19起 (原價$38起)
-
5月11日至5月13日： 皮蛋瘦肉粥 - 優惠價 $18起 (原價$36起)
-
5月18日至5月20日： 香茜魚粒粥 - 優惠價 $18起 (原價$36起)
-
5月25日至5月27日： 香茜冬菇碎牛粥 - 優惠價 $19起 (原價$38起)
條款及細則：
-
優惠於上午11點後供應。
-
每人每次限購一碗，數量有限，售完即止。
-
優惠只適用於在指定日子以正價購買指定粥品。
-
此優惠不可與其他優惠或折扣同時使用。
-
此優惠不適用於自助點餐機、手機點餐及各大網上外賣平台。
-
香港站、機場及屯門醫院分店不適用此優惠。
-
產品供應視乎個別分店情況或有調整，圖片僅供參考。
-
一粥麵保留此優惠之最終決定權。
同場加映：尖沙咀中菜廳港滙軒25折優惠！低至$98歎8道菜套餐 紅燒乳鴿/皮片鴨/龍蝦湯灌湯餃
最Hit
灣仔酒店女子墮樓亡 砸中女途人受傷
2小時前
六合彩2.28億金多寶｜攪珠前一刻落注$20 電腦飛頭獎號碼斬件上 捧走4位數字獎金｜Juicy叮
2026-05-03 11:23 HKT
逼爆港大站B1出口 攝影大軍排排企影一年僅兩次的畫面！？街坊疑惑：這也能成打卡點
2026-05-03 10:00 HKT