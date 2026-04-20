屯門連鎖酒樓外賣反攻兩餸飯！$99二人餐食足三餸+炸蟹鉗+飯+湯 關注組版主大讚一「無得輸」服務成打工仔恩物

近年，經濟實惠的兩餸飯在香港大行其道，成為不少市民的用餐選擇。連鎖酒樓「稻香」早前於旗下多間分店增設兩餸飯外賣部，近日更推出極具競爭力的$99外賣二人套餐，包含三餸、炸蟹鉗、飯及湯，並同步加推外賣自取預訂服務，被兩餸飯關注組版主形容為「無得輸」的策略。

屯門稻香$99兩餸飯外賣二人餐！自選三餸+炸蟹鉗+飯+湯

據「香港兩餸飯關注組」的版主Andrew分享，稻香屯門海趣坊店增設了全新的外賣套餐，其中一款售價$99的二人餐內容十分豐富，包含三款自選餸菜、兩隻炸蟹鉗、白飯及例湯，吸引力十足。

從餐牌可見，餸菜的選擇多達16款，當中不但有脆皮咕嚕肉、滑蛋炒蝦仁、京都焗肉排、鹹蛋黃蒸肉餅等家常選擇，亦有豉椒炒蜆、脆皮燒腩仔等海鮮及燒味，甚至連穗香妃子雞及鮑汁花菇扣豬手等工序較繁複的功夫菜也列入選項，讓顧客大快朵頤。

外賣自取預訂服務獲關注組版主大讚「無得輸」

除了餐點本身，該店推出的WhatsApp外賣自取預訂服務亦備受讚賞。顧客可透過WhatsApp預先選定心儀餸菜，此舉不僅能避開下班等繁忙時間的取餐人龍，也有效避免了以往兩餸飯模式中有機會因過晚下單而導致熱門菜式售罄的問題，讓顧客能更靈活地安排用餐。

Andrew亦分享自己過往在下班時間購買兩餸飯外賣，時常遇到「一係撞正六點幾好多人，一係搭車要成七點半先返到（餸菜）所餘無幾」的兩難，因此對是次新增的預訂服務大加讚賞，認為是「無得輸」的貼心安排。

網民：三個人叫二人餐都夠食

此帖一出，隨即引來不少網民留言，反應相當正面。許多人認同套餐「真係好抵食」，更有網民表示份量十足，「三個人叫二人餐都夠食」。另外，有留言指出，WhatsApp預訂服務在多家「稻香」分店均有提供，但套餐的具體內容和價格可能會因地區而異。

稻香$99兩餸飯外賣二人餐

適用分店：屯門湖翠路168-236號海趣坊1樓S40-S44號舖

供應時間：11am-2:30pm；5pm-8pm

備註：只限外賣自取WhatsApp下單。不適用於稻香會員及不可與其他優惠券同時使用。

資料來源：香港兩餸飯關注組、稻香集團