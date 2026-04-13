人氣兩餸飯「權發」遭食環檢控 驚見晚市人龍不再？老闆娘慘呻「食物沒問題」 熟客1原因力撐...

連鎖兩餸飯店龍頭「權發小廚」，其位於觀塘的食物工場於月初（4月5日）被指不當處理凍肉，導致衛生環境惡劣。其後食環署上門檢查食物處理流程與衞生情況，並因涉事處所牆身及地台有污漬而提出檢控。有網民發現，過往一向大排長龍的「權發小廚」變得冷清，似乎生意受到影響。有熟客則表示「逆向思維」，依然會幫襯。《星島頭條》獲權發小廚回應事件，店方強調檢控與食物無關，希望食客放心。

兩餸飯「權發小廚」陷食安風波 食環署就「牆身污跡」檢控

月初，與「權發小廚」食物工場同層的租戶投訴，指「權發」將大批凍肉長時間擺放在公共走廊，影響衛生。

「權發」老闆事後解釋，指事件源於供應商送貨及員工處理不當，並在官方專頁刊出聲明，承諾嚴格監管環境衛生。

月初，與「權發小廚」食物工場同層的租戶，在社交平台圖文並茂地投訴，指「權發」將大批凍肉長時間擺放在公共走廊，導致「臭氣熏天」，嚴重影響衛生。事件曝光後，「權發」老闆解釋，指事件源於供應商送貨及員工處理不當。老闆娘亦向受影響租戶道歉，並在官方專頁刊出聲明，承諾嚴格監管環境衛生。

其後食環署接報到場巡查，檢查食物處理流程與衞生情況，發現處所牆身及地台有污漬，並根據《食物業規例》第132X章提出檢控，及作出衞生教育。根據法例，食物製造廠須時刻保持食物業處所各部份，包括牆壁、地面、門窗、天花等保持清潔、維修妥善及狀況良好。違例者可被檢控，最高可被判罰款$10,000及監禁三個月。

網民驚見門市無長人龍？ 1原因堅持力撐

有網民在 Facebook 「香港兩餸飯關注組」分享，指留意到「權發」的生意「好似静咗少少」。

從他發佈的相片可見，位於彌敦道的「權發」分店，晚市人龍比過往短得多。

風波過後，有網民在 Facebook 「香港兩餸飯關注組」分享，指留意到「權發」的生意「好似静咗少少」。從他發佈的相片可見，兩間位於彌敦道的「權發」分店，與以往晚市經常大排長龍的境況相比，如今人流相對疏落，長長人龍不復再現。

然而，該網民亦提出「逆向思維」，認為「最危險亦係最安全」，他寫道：「依家佢衰咗... 但考慮到佢那全世界昅實，我相信佢依個moment係safe」，認為在嚴密監管下的「權發」，此刻的食品安全反而最有保障。該網民的「逆向思維」言論隨即引發熱烈討論，不少人留言表示認同，「呢個時候嘅出品其實個quality control應該係最好!」，更有食客笑言要「趁安全期食多啲呀！」。

部份網民對此說法嗤之以鼻，覺得衛生問題不能輕易妥協，「畀我都唔夠膽去食啦，始終一路食一路諗起佢啲食物放喺垃圾桶附近好似食乜咁」。另有評論認為，「香港人最善忘，過一排就生意興隆」。

權發小廚老闆娘：食物沒有問題

老闆娘回應事件指，污漬與單位滲漏有關，強調署方僅針對此點，「食環署來過兩次，檢控咗我哋牆身有污跡，當然我哋都立刻處理咗，我哋嘅食物同埋其他嘢是沒有問題的」。據老闆娘透露，食環署亦曾先後到油麻地分店及佐敦分店巡查，兩間食肆均沒有問題。



圖片來源：香港兩餸飯關注組@Facebook