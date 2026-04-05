權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做

近年兩餸飯於香港百花齊放，不過其衛生情況亦是食客最關注的。香港連鎖兩餸飯店龍頭之一的權發小廚位於觀塘的食物工場，今日（4月5日）便遭到鄰近租戶投訴，指其處理凍肉方式不當，將凍肉擺放在電梯口，導致流臭水「臭氣熏天」，嚴重影響同層環境衛生。事件在網上曝光後，引起網民熱烈討論，而《星島頭條》亦取得權發負責人回應，即睇內文詳情！

權發兩餸飯食物工場衛生惹爭議？被投訴凍肉擺𨋢口流臭水

有網民今日在社交平台Threads上發文，投訴知名兩餸飯店權發小廚位於觀塘某工廈的凍肉醃製廚房，表示工場由於每日需運送大量凍肉出入，在貨𨋢口位置不時傳出肉臭味，直言「搞到臭氣熏天攻晒入單位，搞到通地都係臭水」，尤其在天氣炎熱潮濕時情況更為惡劣，並指「我就唔敢食」，不願再幫襯權發的兩餸飯。

走廊變臨時凍房？醃肉與垃圾桶為伴

從事主上載的多張現場照片可見，樓層走廊的地上放有木卡板，上面堆疊了大量盛載凍肉的紙皮箱及膠袋、裝滿醃肉的膠箱等，部分更直接以膠袋放在地下，惟旁邊則擺了數個大型垃圾桶。

另外，擺放凍肉旁的牆上亦可見有兩張告示，勸籲「請把凍肉紙皮放垃圾桶…因為氣味大…影響衛生」等。

同層租戶啞忍數月 投訴反被罵

事主於帖文中續指，工場員工經常將已解凍及又濕又臭的凍肉紙皮箱堆放在其單位門口附近，有時甚至影響出入。他表示：「一打開門嗰浸臭味攻入去單位入邊」，他曾嘗試「好聲好氣同佢哋啲員工講」，惟對方不但無理會，甚至「大聲發爛渣」。由於問題持續數月，管理處介入後亦「屢勸不改」，最終令他忍無可忍，決定將事件公諸於世。

事件曝光後，迅速在網上發酵。《星島頭條》亦就事件致電權發小廚查詢，並獲老闆娘回應。她表示老闆得悉事件後，已立即親自上門與投訴的租戶會面，並澄清強調事件與工場的整體環境衛生無關，是源於「某個伙計處理手法及態度有問題」而引起。

權發老闆娘急澄清：咁缺德嘅事唔會做！

她續解釋，因供應商送貨及員工拆貨時處理不當，才引致紙箱亂放及血水滲漏，加上工場要解凍大量凍肉，有血水或腥味流出在所難免，並強調「如果係臭肉早就有大批食客投訴」。對於將已包裝好的醃肉暫放門口，她解釋是因貨運量大而作出的臨時安排，並堅稱：「將食物放地下呢啲 咁缺德嘅事係唔會做！」。

權發老闆娘更表示，他們已向投訴的租戶誠心道歉，並嚴厲訓示相關員工，承諾會立即改善。而投訴的租戶其後亦有更新情況，指「權發老細好快便上來表示跟進願意改善及誠意道歉」，對方亦承諾會在一星期內處理好問題，因此決定「俾個機會佢」。

資料來源︰saxmenstudio＠Threads