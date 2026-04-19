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觀塘滬菜酒樓晚市7折優惠！單點小菜/點心/酒水 星期一至日都適用

飲食
更新時間：14:02 2026-04-19 HKT
發佈時間：14:02 2026-04-19 HKT

位於觀塘駿業街的上海菜館滬玥茗居，憑藉其正宗的上海風味與精緻的手工點心，於去年尾開幕不久便吸引了眾多食客。最近，餐廳特別推出「春日雅饌」晚市優惠，只要一個方法，食客即可享用單點菜式7折的限時優惠，是與親朋好友共享春日晚宴的好機會。

觀塘上海菜酒樓滬玥茗居晚市優惠！單點菜式/點心/酒水7折

觀塘滬菜滬玥茗居晚市7折優惠，單點小菜、酒水、點心一律7折。
觀塘滬菜滬玥茗居晚市7折優惠，單點小菜、酒水、點心一律7折。

繼抵食$228/位的3小時點心放題後，剛於去年年尾開張的滬玥茗居再度推出新的晚市優惠。由即日起至4月30日期間，顧客只需追蹤餐廳的社交平台，並於店內完成打卡分享，即可享單點小菜、精選點心及酒水7折的優惠。

滬玥茗居主打正宗上海菜，菜單涵蓋經典到創意的多樣選擇。雖然店內的鮑參翅肚及蟹類菜式不參與這次折扣，但仍有眾多招牌菜式可供選擇，推介小菜有花膠雲吞雞、金湯酸菜魚、宮保脆蝦球、茶樹菇炒牛柳等，而點心則有羊肚菌鮮菇餃及千絲蘿蔔酥等，味道更融合了傳統與新意，讓食容充滿驚喜。

滬玥茗居晚市7折

  • 地址：觀塘駿業街44號銀八2樓
  • 訂座電話：2891 6188
  • 優惠期限：即日起至4月30日
  • 適用時段：逢星期一至日晚市堂食
  • 注意事項：優惠只適用於精選點心、單點小菜與酒水，部分鮑參翅肚及蟹菜式除外

資料來源︰滬玥茗居 HuYue Shanghai

延伸閱讀︰觀塘新張酒樓3小時點心放題！$228/位任食小籠包/叉燒包/燒賣 週末限定供應！

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