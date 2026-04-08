「全黑」脆皮雞登陸稻香旗下酒家！晚市$39.9歎 同場加映$188雞油星斑/$198芝士龍蝦

作為香港家傳戶曉的連鎖酒家品牌，稻香集團向來以其親民的價格和穩定的品質，成為許多家庭聚餐和朋友飯局的首選。最近，稻香再度為食客帶來驚喜，於晚市時段推出$39.9「黑松露脆皮燒雞」，加上黑松露醬製作的燒雞，雞皮全黑，勢成話題新菜。

稻香旗下酒家再推平價雞饌！$39.9品嚐黑松露脆皮燒雞

稻香旗下酒家再推平價雞饌！$39.9品嚐黑松露脆皮燒雞

晚市的重頭戲，無疑是這道「黑松露脆皮燒雞」。稻香的師傅以精湛的烤製工藝，將原隻鮮雞燒至外皮呈現油亮的全黑色，口感薄脆如紙，咬下去發出清脆聲響。內裡的雞肉卻成功鎖住飽滿肉汁，嫩滑多汁，雞肉融入黑松露醬，其獨有的馥郁香氣撲鼻而來，現在限時優惠價僅$39.9，性價比之高，使其成為每桌必點的焦點菜式。

同場加映：4款海鮮小菜 平食龍蝦、紅東星斑

除了招牌燒雞，稻香亦同步推出四款精心設計的精選海鮮菜式，讓顧客的味蕾享受一場豐盛的盛宴，例如：雞油蒸紅東星斑伴鮮蝦栗米餃 ($188/隻)，嚴選新鮮的紅東星斑，魚肉以雞油清蒸，更能突顯其鮮甜細嫩的肉質。芝士波士頓龍蝦烏冬 ($198/隻)，選用兩隻肉質飽滿的波士頓龍蝦，醬汁濃郁，並帶有淡淡的芝士香氣，每一根烏冬都掛滿了龍蝦的鮮味。

$19.8加配任選小菜

為了讓優惠體驗更完整，稻香還提供了一項超值升級選項。凡惠顧以上任何一款推廣菜式，即可加$19.8從以下五款惹味小菜中任選其一，包括，以鹹蛋和皮蛋的鹹香，襯托出時令蔬菜的清甜的金銀蛋浸時蔬， 大地魚甘香與肉碎鮮味融入湯飯之中的方魚肉碎泡飯，雞球外脆內嫩，配上酸甜開胃的咕嚕醬汁的咕嚕雞球等。

稻香晚市優惠

適用分店：稻香 、 稻香．茶居 、稻香超級漁港 、 稻香漁港巿集 全線提供

優惠時段: 晚市 5:30 PM – 8:30 PM

資料來源：稻香集團

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