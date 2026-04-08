連鎖酒樓4月大劈價！1籠4隻蝦餃$1 晚市入座送燒鵝 全線分店適用

為慶祝開業26周年，中式酒樓「彩福婚宴集團」於今個四月推出「感謝月」震撼優惠，回饋廣大市民多年來的支持。推廣期內，食客可以$1超值價享用即叫即蒸的招牌蝦餃皇，晚市惠顧更可獲贈價值高達$500的掛爐燒鵝，優惠絕對不容錯過。

彩福婚宴集團4月限定優惠 全線分店午市$1蝦餃、晚市送燒鵝

彩福婚宴集團4月限定優惠 全線分店午市$1蝦餃、晚市送燒鵝

彩福婚宴集團4月限定優惠 全線分店午市$1蝦餃、晚市送燒鵝

午市震撼$1嘆原隻蝦餃皇

點心是廣東飲食文化中不可或缺的一環，而蝦餃更是點心中的靈魂所在。彩福婚宴集團於4月份的午市時段（上午11時至下午2時），破天荒推出$1一籠的「招牌蝦餃皇」優惠。每粒蝦餃均是晶瑩剔透、皮薄餡靚，包裹著爽口彈牙的原隻大蝦，每一口都能嚐到蝦肉的鮮甜。

晚市入座免費送燒鵝

晚飯想與家人朋友吃得豐盛一點？為回饋食客，彩福特別推出晚市贈送「彩福原味燒鵝皇」活動。有別於坊間的燒味工場，彩福的燒鵝皇堅持每晚在店內掛爐新鮮即烤，確保燒鵝出爐時皮脆肉嫩，豐腴的鵝油與嫩滑的鵝肉完美融合。會員只需於星期一至五的晚市時段惠顧，並提前一天致電預訂，即可根據入座人數免費獲贈例牌、半隻，甚至一整隻的燒鵝皇。

彩福婚宴集團優惠詳情

適用分店：彩福婚宴集團全線分店

推廣日期：即日起至2026年4月30日

$1 蝦餃皇優惠： 供應時間： 上午11:00至下午2:00 享用條件： 只限堂食。2-4位可享1籠；5-8位可享2籠；9位或以上可享3籠。 條款： 優惠無需成為會員，適用於所有食客。

晚市贈送原味燒鵝皇優惠： 供應時間： 星期一至五晚市時段 享用條件： 2至5位食客，可獲贈例牌燒鵝（價值$150）。 6至9位食客，可獲贈半隻燒鵝（價值$250）。 10位或以上食客，可獲贈壹隻燒鵝（價值$500）。 條款： 此優惠只限彩福會員尊享，並需提前最少一天致電分店預訂座位。食客可即時登記成為會員，並立即享用相關禮遇。



資料來源：彩福婚宴集團