酒樓點心逐粒收費成趨勢！？$9/粒蝦餃、燒賣被批「數字遊戲」 網民意見兩極

飲茶是香港人喜愛的傳統家庭活動，但對於單獨或少人數的茶客，傳統一籠籠的點心份量往往過多。近日，有酒樓推出點心「逐件計」的新模式，讓客人可以單點一件「蝦餃」或「燒賣」。這種做法在網上引發熱烈討論，有網民讚賞其靈活性，亦有人質疑是變相加價的「數字遊戲」。

酒樓點心優惠被批「數字遊戲」 蝦餃、燒賣逐粒收費變相加價

日前，有網民在社交平台上分享某連鎖酒樓的點心收費模式，指該酒樓的「蝦餃」、「燒賣」等點心可以逐件下單，鮮鮑魚燒賣及生拆手工蝦餃王各為$9/份，而每份僅有一粒點心。該網民稱這樣「一個人飲茶可以點幾款點心，唔怕食唔晒」，為人數較少的茶客提供了便利，惟許多網民對這種「散叫」的點心模式持不同的看法。

網民：可多選幾樣 vs 納米化

酒樓點心按件收費的模式，打破了傳統飲茶的點餐框架，有人留言稱這是「雙贏」的做法，因為「可以食多啲款式」、「隨意想食幾多都得」，特別是「人少可選多幾樣點心」。一位網民分享其個人經歷時提到，「一支公飲茶，想食蝦餃、燒賣各一粒都得」。

然而，並非所有人都認同這種新計法。不少網民將焦點放在價格上，直言「價錢冇乜點平」。有人更形容為「數字遊戲」，甚至是「飲茶都納米化」。其中，「9蚊粒蝦餃同燒賣真係貴」的說法引起不少共鳴，有網民計算後指出「即係一籠4粒$36，同出面差唔多」，認為總價與傳統一籠點心相若，甚至更貴。

資料來源：香港茶餐廳及美食關注組