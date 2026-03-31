行內人談餐廳福食 五星酒店不及這間中菜館？盛讚「下欄」食材變珍饈：齒頰留香！

僱主為員工提供免費伙食，往往是餐飲業重要福利之一。近日，有飲食業從業員在社交平台分享個人經歷，分享吃過的「福食」，而五星酒店自助餐縱然豐盛，仍不及銅鑼灣一間中菜館令他再三回味，即使使用「下欄」食材，仍能烹調出清香鮮甜的菜餚，令他念念不忘。

行內人談餐廳福食：最優勝莫過於免費吃盡美食，三餐無憂

近日有飲食業從業員以「弱水三千 只取一瓢飲」為題，講述自己在飲食業工作多年吃盡福食的經歷：「近廚得食，飲食業最優勝莫過於免費吃盡美食，三餐無憂。」文中提及酒店的員工餐尤其豐盛，如港島和九龍香格里拉、半島、四季、君悅、麗晶、瑰麗、嘉里酒店等知名酒店的福食，規模龐大、種類齊全，中西式美食、西餅、甜品、蛋糕、雪糕、生果一應俱全。他提到某些酒店在客人離開後，員工可享用自助餐十五分鐘，或在謝師宴後享用三十米長枱的剩餘食物，「不吃白不吃，全當廚餘或垃圾處理」。初入行時令他大開眼界，形容「感覺如劉姥姥入大觀園。」

五星酒店不及這間中菜館？盛讚「下欄」食材變珍饈

不過，令他最為念念不忘的福食，莫過於銅鑼灣一間中菜館「潮州軒」，根據事主描述，飲食業「福食」的一大特色，是善用客人用膳後的剩餘食材。他指出：「收人錢尾，食人餸尾」，為求擺盤美觀，一般會將食材切頭、斬尾、去邊、走角，多餘部分便用來製作員工餐。例如一碟青菜，只取最嫩部分，頭尾菜葉則用於員工餐。

他憶述在銅鑼灣潮州軒工作期間，員工開餐時使用四張大廳圓桌，廚師佔兩圍，其餘樓面、班地厘及洗碗清潔同事各佔一圍。他總是居中而坐，往往是最後離枱的那一個。「我飯量不多，食得很慢。餸菜夾進嘴裏慢慢咀嚼，緩緩吞咽。」後來有兩名年輕同事加入，三人經常食到最後，其他同事更會把其他桌面的食物讓給他們。

樓主盛讚銅鑼灣潮州軒的員工餐質素極高，即使使用「下欄」食材，仍能烹調出清香鮮甜、令人回味的菜餚，令他多年後仍念念不忘。其中最令他難忘的，是一窩用象拔蚌和大螺頭「剩頭剩尾和邊角位」熬成的粥，「清香鮮甜、口感十足、齒頰留香」。事主總結道，連員工餐都弄得如此得他心，「鮮矣！」

網民：豐富過兩餸飯！

帖文一出，引起網民熱烈討論。有網民留言指：「出面咩都食到，平嘢、快餐店、高級餐廳、米芝蓮只要比錢都可以食到，睇呢啲（經歷）反而好得意好正」。另一人則認為：「下欄食材比2餸飯更豐富」。更有網民讚賞道：「就算下欄嘢！單講個菜心頭都靚過人，話之你乜碟盛菜，啲碟就係好東西！」

來源：Threads

文：M