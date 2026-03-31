稻香長者飲茶優惠！$20.8點心孖寶 任選鮮蝦餃/馬拉糕/雞粥 星期一至日供應

稻香集團旗下酒樓向來是許多家庭及老友記相聚飲茶的首選。最近，稻香再度推出「晨光老友記」優惠，以震撼價$20.8讓長者從十款指定美點中任選兩款，不論是經典的蝦餃、惹味的豬手，還是暖胃的雞粥，都應有盡有，絕對是早茶愛好者的一大福音。

稻香長者優惠回歸！$20.8點心孖寶 任選鮮蝦餃/馬拉糕/雞粥

稻香長者優惠回歸！$20.8點心孖寶 任選鮮蝦餃/馬拉糕/雞粥

這次稻香的「晨光老友記」優惠可謂誠意十足，精選了十款各具風味的點心、小食及粥品，讓食客自由搭配。當中不乏傳統的經典滋味，例如三式鮮蝦餃、麒麟馬拉糕、川汁餃子、韭菜豬紅，都是飲茶必點的點心。

此外，優惠亦包含多款特色美點，像是帶有微辣胡椒香氣、滿滿膠原蛋白的胡椒湯豬手，還有將榨菜的爽脆與金錢肚的煙韌完美結合的榨菜金錢肚絲蒸陳村粉，風味獨特，值得一試。若想來一碗熱騰騰的粥品暖胃，鮮豬潤滑雞粥絕對能滿足您的味蕾。

稻香長者點心優惠 星期一至日供應

「晨光老友記」優惠適用於星期一至六早上7時至11時，及星期日及公眾假期早上7時至10時供應，並需要於中午12時前結賬及離座。此外，點心優惠只限堂食享用，不設外賣或攜走。

稻香「晨光老友記」優惠詳情