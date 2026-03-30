海港酒家全新晚市孖寶！$198清蒸沙巴龍躉+柚子蜜蝦球 慳足$70歎足料海鮮

海港飲食集團旗下的酒家向來是家庭聚餐和朋友聚會的熱門選擇，以其經典的粵菜和親民的價格深受食客歡迎。最近，集團再次推出極具吸引力的晚市優惠，讓顧客能以震撼價品嚐到兩道招牌海鮮菜式。「清蒸沙巴龍躉」與「柚子蜜蝦球」的組合，原價需要$268，現在只需$198即可享用，絕對是物超所值的晚餐之選！

海港酒家晚市孖寶優惠 鮮嫩沙巴龍躉配開胃柚子蜜蝦球

海港再次推出極具吸引力的晚市孖寶優惠。

清蒸海鮮是粵菜的精髓，最能突顯食材的原汁原味，而這道「清蒸沙巴龍躉」正正體現了這一點。海港酒家選用重約一斤的沙巴龍躉，份量十足，魚肉厚實。龍躉經過廚師的巧手處理，以精準的火候清蒸，確保肉質保持在最鮮嫩彈滑的狀態，每一口都是啖啖肉的極致享受，鮮甜的滋味在口中久久不散。

另一道菜式「柚子蜜蝦球」則帶來了創新的味覺體驗。這道菜將新鮮的大蝦製成蝦球，炸至外層金黃酥脆，內裡蝦肉依然保持爽口彈牙。其精髓在於特製的柚子蜜醬汁，醬汁的酸甜果香與柚子的清新氣息完美結合，不僅中和了炸物的油膩感，更讓蝦球的鮮味提升到另一個層次。對於喜歡香口菜式的食客而言，這道酸甜開胃的菜餚絕對不容錯過。

海港晚市優惠孖寶