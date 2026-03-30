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海港酒家全新晚市孖寶！$198清蒸沙巴龍躉+柚子蜜蝦球 慳足$70歎足料海鮮

飲食
更新時間：17:35 2026-03-30 HKT
發佈時間：17:35 2026-03-30 HKT

海港飲食集團旗下的酒家向來是家庭聚餐和朋友聚會的熱門選擇，以其經典的粵菜和親民的價格深受食客歡迎。最近，集團再次推出極具吸引力的晚市優惠，讓顧客能以震撼價品嚐到兩道招牌海鮮菜式。「清蒸沙巴龍躉」與「柚子蜜蝦球」的組合，原價需要$268，現在只需$198即可享用，絕對是物超所值的晚餐之選！

海港酒家晚市孖寶優惠 鮮嫩沙巴龍躉配開胃柚子蜜蝦球

海港再次推出極具吸引力的晚市孖寶優惠。
海港再次推出極具吸引力的晚市孖寶優惠。

清蒸海鮮是粵菜的精髓，最能突顯食材的原汁原味，而這道「清蒸沙巴龍躉」正正體現了這一點。海港酒家選用重約一斤的沙巴龍躉，份量十足，魚肉厚實。龍躉經過廚師的巧手處理，以精準的火候清蒸，確保肉質保持在最鮮嫩彈滑的狀態，每一口都是啖啖肉的極致享受，鮮甜的滋味在口中久久不散。

另一道菜式「柚子蜜蝦球」則帶來了創新的味覺體驗。這道菜將新鮮的大蝦製成蝦球，炸至外層金黃酥脆，內裡蝦肉依然保持爽口彈牙。其精髓在於特製的柚子蜜醬汁，醬汁的酸甜果香與柚子的清新氣息完美結合，不僅中和了炸物的油膩感，更讓蝦球的鮮味提升到另一個層次。對於喜歡香口菜式的食客而言，這道酸甜開胃的菜餚絕對不容錯過。

海港晚市優惠孖寶

  • 優惠內容： 以優惠價$198享用「清蒸沙巴龍躉」及「柚子蜜蝦球」（原價$268）

  • 訂座熱線： 3516 8200

  • 適用分店：

    • 海港酒家： 沙田禾輋店、馬鞍山中心店、將軍澳新都城一期店、將軍澳尚德廣場店、藍田啟田店、天水圍頌富店、屯門卓爾店

    • 海王漁港： 馬鞍山新港城店、粉嶺綠悠軒店

    • 真味鮮廚： 坑口店

    • 海港燒鵝海鮮酒家： 美林店、屯門愛定店、葵芳店

  • 條款及細則：

    • 只限指定分店供應。

    • 只限堂食，另收茶芥及加一服務費。

    • 食品選擇可能因應情況更改或停售，恕不另行通知。

    • 優惠菜式售完即止。

    • 所有圖片僅供參考，並須受相關條款及細則約束。


同場加映：連鎖酒樓陶源酒家/富臨酒家齊做優惠！片皮鴨一鴨兩食、燒雞+芝士海蝦烏冬同步$133

 

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