稻香旗下連鎖酒樓點心再破底價！$7起歎馬拉糕/流沙包/榴槤糯米糍 全新15款任揀

稻香旗下連鎖酒樓「鍾廚」及「鍾菜館」，向來以精緻粵菜和創意點心俘虜眾多食客味蕾。最近，餐廳更為點心愛好者帶來了新一輪的生活小驚喜，推出多達15款限定優惠點心，價格由 $7、$8 至 $9 不等。當中包括懷舊糕點、香甜流沙包，以及為榴槤控度身訂造的特色甜品，讓顧客以超值價錢，品嚐到師傅的巧手滋味！

鍾廚/鍾菜館全新特價點心 $7/$8/$9限定15款推介

「鍾廚」及「鍾菜館」推出新一輪點心優惠。

多款限定點心低至$7/$8/$9。

最矚目必屬$9 「黑刺榴槤冰皮糯米糍」。

這次的驚喜點心紙，每一款都是廚師團隊精心設計的誠意之作。「鍾廚」及「鍾菜館」希望透過定期更新菜單，為熟客帶來源源不絕的新鮮感。本期的焦點落在三款必試點心上：$7 的「麒麟馬拉糕」，口感鬆軟，散發著傳統的香甜，讓人回味起兒時熟悉的味道；$8 的「黑芝麻流沙包」，熱騰騰上桌，輕輕掰開軟綿的外皮，濃郁絲滑的黑芝麻餡隨即湧出，每一口都是暖心的甜蜜；而最矚目的，莫過於$9 的「黑刺榴槤冰皮糯米糍」，煙韌的冰皮包裹著頂級的黑刺榴槤果肉，其獨有的濃郁香氣在口中爆發，絕對是榴槤愛好者的天堂級享受。

鍾廚/鍾菜館全新特價點心優惠

優惠內容 ： 15款全新限定點心，劃一$7 / $8 / $9 發售。

精選推介 ： $7 麒麟馬拉糕 $8 黑芝麻流沙包 $9 黑刺榴槤冰皮糯米糍

條款及細則 ： 優惠點心款式會定期轉換。 所有價格以餐廳當日公佈為準。 詳情請向各分店職員查詢。



分店地址：