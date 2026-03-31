荃灣海之戀酒樓「彩薈軒」突傳結業？網民目擊圍板現場 店方澄清傳聞...

近年中式酒家面對結業潮，任何風吹草動都容易引發熱烈討論。近日，有網民於社交平台發文，指位於荃灣西海之戀商場的婚宴酒樓「彩薈軒」突然結業，已進行圍板清拆，事件隨即在網上發酵。《星島頭條》致電酒樓方面了解，店方表示只是內部裝修，並將於5月8日重開。

網民目擊荃灣西海之戀婚宴酒樓「彩薈軒」圍板現場 憂結業先兆

有網民在Facebook群組「全港店舖執笠結業消息關注組」發帖，分享了荃灣西海之戀商場彩薈軒酒樓圍封的消息，並指同場的三間酒樓先「淘汰第一間」。從網民分享的圖片可見，酒樓門口已被整幅白色圍板完全封閉，從外面無法窺探內部情況，引起結業疑雲。

據了解，彩薈軒屬彩福婚宴集團旗下品牌，主打海鮮料理及精緻粵菜。該婚宴酒樓最大的賣點是優越的地理位置，食客可飽覽無敵海景及汀九橋地標，更附設戶外星空平台，無論是舉辦傳統的中式婚宴，還是浪漫的西式證婚典禮，都深受新人歡迎。

店方澄清圍板屬裝修

鑑於近月不少酒樓食肆相繼結業，此帖文一出，隨即引發大量網民留言討論。 不少網民對商場經營狀況表示憂慮，指商場位置偏僻，擔心「好快變吉場」。亦有網民批評商場設計及配套不足，「泊車優惠小，又無咩好食，最衰係個商場長條形，街頭行去街尾」。

記者其後向酒樓方面求證，最終獲回覆證實，荃灣西彩薈軒並非結業，而僅是進行圍板裝修，並將於5月8日重新投入服務，澄清了這場「結業」烏龍。

彩薈軒（海之戀商場）

地址：荃灣大河道100號海之戀商場2樓2021-2024號舖

電話：2766 3733

營業時間：星期一至日 8am-4pm；6pm-10:30pm

資料來源：全港店舖執笠結業消息關注組