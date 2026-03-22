九龍城好彩海鮮酒家結業！ 紮根30年堅持點心不預製 食客不捨：員工好專業

香港連鎖酒樓結業潮未止，近日屹立九龍城廣場30年的「好彩海鮮酒家」，宣布因租約期滿，將於3月22日正式光榮結業。這家經營了三十載的酒樓，是許多街坊及食客的共同回憶，其告別引起了廣泛的關注與不捨，不少街坊均大讚酒樓服務、出品均有水準。

九龍城廣場好彩海鮮酒家 30載老店租約期滿光榮結業

昨日（22日)，有網民在社交平台群組「香港酒樓關注組」上分享九龍城廣場「好彩海鮮酒家結果時間」結業消息，並猜測酒樓結業與業主未能談妥租金有關，又感嘆謂「35年嘅回憶，又少一間好食嘅酒樓」。

該酒家隸屬本港老牌好彩集團，專注於粵菜、海鮮及精品點心。其中，最為食客稱道的是，其被認為是少數仍自家製點心，拒絕預製菜的集團或酒家，因此在食客心中建立良好信譽。

酒家話別食客：因你們的陪伴而深刻

隨後也有網民分享酒樓門外的結業公告，店家在公告表示：「本店經營30載，因租約期滿，無奈光榮結業。」店家又向多年來支持的街坊及新知舊雨表達了誠摯感謝：「承蒙各位街坊.舊雨新知多年來的支持與愛戴，本店全體員工在此鞠躬致謝。」

公告中亦不乏感性字句，表示「天下無不散之筵席，但每一份滋味，都因你們的陪伴而深刻。」店家強調，這三十年來的回憶將永藏心底，並期望在結業前能與熟客們再次相見話別。

街坊不捨 大讚點心非預製菜

結業消息一出，隨即在網上引起大量迴響。不少街坊表示惋惜，稱「又小一間好嘢.係九龍城好嘢就冇晒」，認為該店是區內碩果僅存的優質食肆。有食客指出，商場內的AEON百貨與好彩相繼結業，相信「人流大減」。亦有留言提到「呢間好彩係校巴司機和校車保母嘅專用食堂！」，顯示酒家在區內廣受歡迎。

亦有食客在結業前夕專程光顧，並證實店家將營業至最後一天，更大讚即使臨近結業，「啲員工好專業，冇話就嚟執笠冇心機經營」，食物水準依然保持極佳。不少留言都讚揚「好彩」是少數「堅持自己所有點心都係自己獨立舖頭做出嚟嘅大集團」，其對食物品質的堅持贏得了食客的尊重。

資料來源：香港酒樓關注組、好彩集團 Ho Choi Group