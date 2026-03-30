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葵廣地標糖果舖結業！開業20年專賣散裝涼果/零食 1原因不傳給仔女 熟客排長龍告別「係好多街坊嘅童年」

飲食
更新時間：12:49 2026-03-30 HKT
發佈時間：12:49 2026-03-30 HKT

葵廣散裝糖果店｜小息零食｜不少舊式小店承載著幾代人的集體回憶，它們的離去總令人格外感觸。近日，在葵涌廣場（葵廣）屹立二十載的散裝零食店「小息零食」，其老闆女兒突然於網上宣布店舖即將於3月31日光榮結業，消息震撼大批網民，紛紛留言表達不捨，更有不少熟客專程趕往店舖最後入貨，與老闆娘告別。

葵廣散裝糖果店「小息零食」 開業廿年光榮結業

「小息零食」位於葵涌廣場2樓，是一家典型的舊式散裝零食店，專門售賣話梅、黃皮等傳統涼果「口立濕」，以及各式糖果、魷魚絲、肉乾、芒果乾等零食，全部以秤重方式自由選購，豐儉由人。所售的食品大多放在一袋袋的透明膠袋內，琳瑯滿目非常搶眼，是葵廣場內的一大特色。

日前，「小息零食」老闆的女兒突然於社交平台 Threads 上發文，公告其母親經營的店舖即將結業的消息：「雖然淨番幾日，媽咪開嘅零食店做到3月31號」。她亦提到店內正進行「梅／糖好多都做緊買一送一」等優惠，希望有興趣的市民可以前往支持。

兩代熟客不捨葵廣地標 「係我同爸爸嘅童年回憶」

結業消息一出，帖文隨即在網上瘋傳，獲得數萬轉載及讚好。大批網民留言表達不捨，形容店舖是「葵廣嘅icon之一」、「係好多街坊嘅童年」，感嘆「又少一間散裝糖舖」。

不少人分享與店舖的溫馨回憶，例如「初中時唔識嘢，問淨係買一粒糖幾多錢，佢話算啦請你食啦」，更有客人表示「我爸爸中學已經喺度買零食，而家到我中學，老闆娘仲認到我爸爸！係我同爸爸嘅童年回憶」。不少熟客更對店舖相當忠誠，表示「我每次從英國回港探親，都會嚟執返啲咸濕野返英國食」、「雖然葵廣有幾間，不過我都只係喺呢間買」。

老闆娘榮休 1原因不傳給兒女

對於結業原因，老闆女兒在回應網民時多次提及「媽咪想休息，都做咗20年」。據悉，老闆娘非常勤力，有網民指「次次返工經過，個場9成舖未開，佢就已經開晒檔」，其女兒亦證實母親「有時7點幾就開咗」，並透露母親在這二十年間，即使颳風也照常營業，唯一休息的一天就是為了嫁女兒，可見其對店舖的付出。有熟客提到，與老闆娘閒談時曾詢問為何不讓兒女接手經營，老闆娘則坦言做這行太「困身」。

自結業消息傳出後，大量市民專程趕往光顧，導致店外大排長龍。老闆女兒需再次發文，「大家冷靜啲，突然太多客人，媽咪得一對手，希望大家可以畀少少耐性」，並再次多謝所有客人支持，希望大家耐心等候。


圖片及資料來源：swag_swag0613＠Threads 
 

 

同場加映：Pierre Hermé中環店3.31結業！開業至今13年 全面撤出香港市場 必試招牌馬卡龍

 


 

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